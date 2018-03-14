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Выручка онлайн-кинотеатра Okko выросла почти в два раза

Годовая выручка онлайн-кинотеатра Okko в 2017 г. выросла почти в 2 раза до 1,38 млрд руб., говорится в сообщении сервиса.

У компании выросло число платящих пользователей на 65%, говорится в сообщении онлайн-кинотеатра. Доля Okko на рынке платных онлайн-кинотеатров, по собственным данным сервиса, составляет 18%. Половина пользователей онлайн-кинотеатра пользовались платными подписками. «Прошедший год стал поворотным для рынка онлайн-кинотеатров, впервые у игроков платная модель обошла по доходам рекламную», - цитирует сервис генерального директора Okko Ивана Гродецкого. Онлайн-кинотеатр Okko был создан в 2011 г., в прошлом году сервис впервые вышел на самоокупаемость, говорили «Ведомостям» представители онлайн-кинотеатра.

75,9% зрителей пользуются Okko на Smart TV и PlayStation, 21,5% — на мобильных устройствах, 2,6% — на ПК. Количество среднемесячных просмотров в 2017 г. выросло почти в 1,5 раза и составило 4,44 млн.

Ранее о росте выручки на 65% до чуть более 1 млрд руб. отчитался онлайн-кинотеатр Megogo. Доходы всех российских онлайн-кинотеатров в 2017 г. выросли в полтора раза до 7,2 млрд руб., писало издание Ruvod со ссылкой на предварительную оценку TMT Consulting. Крупнейшим игроком остается Ivi, указывают аналитики, этот онлайн-кинотеатр контролирует 35% рынка, Okko – 17%, Amediateka – 15%, Megogo – 12%.