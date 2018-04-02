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«Коммерсантъ» сообщил об основных эпизодах дела совладельцев «Суммы»

Внимание следователей, расследующих дело совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, приковано к нескольким контрактам структур группы. Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, наиболее значимые из них – это зерновая сделка, заключенная Объединенной зерновой компанией (ОЗК) и украинской фирмой New Bay, и подготовка площадок в Калининграде и Петербурге под объекты чемпионата мира по футболу.

ОЗК, совладельцем которой является группа «Сумма», и New Bay подписали контракт о поставках зерна в 2012 г. В 2014 г. сделкой заинтересовались следователи – руководители «Суммы» сами обратились в правоохранительные органы и спецслужбы, пишет «Коммерсанть». Поводом стало то, что New Bay прекратила оплаченные заранее поставки в Россию. В ОЗК объясняли это политическими обстоятельствами, но в «Сумме» пришли к выводу, что срыв поставок связан с коррупционными связями между топ-менеджерами двух фирм. Гендиректора ОЗК уволили, а по факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Еще один из наиболее значительных эпизодов – предполагаемое хищение при подготовке площадки под строительство стадиона в Калининграде к ЧМ-2018, пишет «Коммерсантъ». Конкурс на создание песчаной подушки на острове Октябрьский выиграла компания «Глобалэнергосервис», входящая в «Сумму». В 2014 г. работы были завершены и приняты заказчиком, но позднее подушка стала расползаться. Представители «Глобалэнергосервиса» утверждают, что причиной стала ошибка в проектировании, которым занимался обанкротившийся к тому времени «Мостовик». Следствие сочло выполненные работы некачественными и заявило о хищении выделенных на их осуществление средств, пишет газета.

Еще один эпизод, как пишет «Коммерсантъ», относится к 2015 г., когда другая структура «Суммы» – «Интэкс» готовил расширение петербургского острова Крестовский для строительства станции метро, парковки и зоны отдыха. По данным сайта госзакупок, стоимость контракта составила 2,2 млрд руб.

Кроме того, по данным источников «Коммерсанта», в разное время были начаты расследования, в которых фигурировали структуры «Суммы», по фактам махинаций при поставках электротехнического и другого оборудования и проведении работ на подстанции «Василеостровская» в Петербурге, подстанции «Майя» Нерюнгринской ГРЭС, Эльгинского угольного месторождения и калининградского аэропорта «Храброво».

Расследование было начато еще в 2014 г., позже в одно производство были объединены семь уголовных дел о мошенничестве и растрате. До этого времени претензий к совладельцам «Суммы» у следственных органов не было.

Расследованием объединенного дела занялся Следственный департамент МВД. Следствие заподозрило, что хищения в филиалах группы «Сумма» на сумму не менее 2,5 млрд руб. совершались в интересах ее основного акционера Зиявудина Магомедова, пишет газета.

Представители следствия в Тверском суде в субботу заявили, что сотрудники структур группы не хотели давать достоверные показания, поскольку каждый из них пользовался услугами адвокатов, нанятых «Суммой», а кроме того, свидетели опасались Зиявудина Магомедова, построившего свой холдинг по принципу «жесткой иерархической структуры». На сотрудничество с полицией некоторые сотрудники согласились только после замены адвокатов, пишет газета.

В частности, бывший гендиректор ГЭС расшифровал псевдоним «ЗГ», постоянно встречавшийся в материалах прослушки разговоров фигурантов дела, – речь шла о Зиявудине Гаджиевиче Магомедове, отмечает издание. Другой свидетель, бывший начальник отдела повышения оперативной эффективности ОЗК, сказал, что получал указания на совершение сомнительных сделок непосредственно от акционера. Он же заявил, что Зиявудин Магомедов оперативно управлял всем бизнесом холдинга, а его брат Магомед Магомедов якобы «использовал свое политическое влияние» для «прикрытия» деятельности «Суммы», пишет газета.

Защита Магомедовых претензии следствия опровергает.

Источники издания в правоохранительных органах не исключают, что в деле могут появиться новые эпизоды, а сумма ущерба возрастет в разы.