Статья опубликована в № 4538 от 02.04.2018 под заголовком: Магомедов в СИЗО
Владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову грозит до 30 лет лишения свободы
Он арестован по обвинению в хищении на 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества
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Зиявудину Магомедову предъявлены беспрецедентно жесткие обвинения
Андрей Гордеев / Ведомости
30 марта совладелец группы «Сумма» миллиардер Зиявудин Магомедов (его состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд) был задержан и допрошен в МВД. 31 марта Тверской суд Москвы до 30 мая арестовал бизнесмена, а также его старшего брата – бывшего сенатора Магомеда Магомедова и гендиректора ООО «Интэк» (входит в «Сумму») Артура Максидова.
Что грозит братьям
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