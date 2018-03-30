Следователи допрашивают владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова

Близкий к компании источник говорит и об обысках в «Сумме». В пресс-службе это не подтверждают

Ранее сообщалось, что Зиявудин Магомедов договорился о продаже своей доли «Транснефти», сделка уже одобрена ФАС Евгений Разумный / Ведомости

Следственные органы допрашивают владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, заявил «Ведомостям» представитель «Суммы». Ранее об этом сообщил «Коммерсант». Причину следственных действий в отношении бизнесмена представитель «Суммы» сказать затруднился.

Об обысках в офисе группы «Сумма» в пятницу сообщил Telegram-канал «Нератька». По его данным, причиной стала неуплата налогов на 9 млрд руб. Также источники канала сообщили, что следственные действия могут быть связаны с прошедшими в Дагестане арестами высокопоставленных чиновников.

Человек, знакомый с менеджерами «Суммы», подтвердил «Ведомостям» информацию об обысках. Представитель «Суммы» не подтвердил, но и не опроверг ее.

Группа «Сумма» владеет вместе с «Транснефтью» через СП Novoport Holding Ltd на паритетной основе 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Ранее сообщалось, что Зиявудин Магомедов договорился о продаже своей доли «Транснефти», сделка уже одобрена ФАС.

В марте стало известно, что НМТП в 2014-2015 гг. нарушил налоговое законодательство и недоплатил налогов на 6,95 млрд руб. Выездная налоговая проверка длилась в НМТП 15,5 месяца, завершилась 28 декабря прошлого года. В акте налоговой проверки указано, что порт также должен заплатить 2,47 млрд руб. пеней.

Также группе «Сумма» принадлежат 32,5% акций компании «Дальневосточное морское пароходство», 50% минус одна акция «Объединенной зерновой компании», Якутская топливно-энергетическая компания, ряд компаний, связанных с инжиниринговым бизнесом, оператор связи «Сумма Телеком».

Зиявудин Магомедов также является совладельцем венчурного фонда Caspian VC, инвестирующего в проект сверхскоростного поезда на воздушной подушке Hyperloop One.

В конце января Зиявудин Магомедов попал в так называемый «кремлевский доклад» – список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых власти США считают близкими к руководству России.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»