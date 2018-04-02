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АФК «Система» сменила финансового директора

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Совет директоров АФК «Система» назначил новым вице-президентом по финансам и инвестициям Владимира Травкова, говорится в сообщении компании. В состав правления помимо Травкова вошли еще два человека.

Травков с 2016 г. занимал должность директора департамента функционального контроллинга в МТС («Система» владеет более чем 50% телекоммуникационной компании). В его обязанности входили организация и контроль эффективности инвестиционного процесса и деятельности различных функциональных блоков компании, финансовое планирование, бюджетирование и управление операционными затратами.

Прежний финансовый директор и старший вице-президент «Системы» Всеволод Розанов переходит на пост управляющего партнера. Он сконцентрируется на увеличении стоимости корпорации через управление банковским и финансовым бизнесом, а также на взаимодействии с финансовыми институтами и потенциальными партнерами, фандрайзинге, реструктуризации и снижении долга, пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.

Новыми членами правления помимо Травкова стали Игорь Алешин, назначенный вице-президентом по безопасности, и Алексей Катков, получивший должность управляющего партнера. Всего правление «Системы» состоит из 11 человек, пять из которых занимают должности управляющих партнеров, это Катков, Розанов, Олег Мубаракшин, Артем Сиразутдинов и Али Узденов.

Решения приняты на заседании 31 марта. В субботу совет директоров «Системы» одобрил новую концепцию развития компании. Действующая структура управления активами будет упразднена (пять инвестпортфелей под управлением вице-президентов компании), взамен планируется создать фонды, которыми будут руководить управляющие партнеры. Фонды будут инвестировать как в контрольные, так и в неконтрольные пакеты акций компаний, но не меньше 25%, и «Система» будет не единственным пайщиком фондов.

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Технологии
Новости

В Думу внесен законопроект о механизме блокировки порочащей информации в интернете

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Группа депутатов от «Единой России» во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым внесли в Госдуму законопроект, описывающий механизм блокировки в интернете сведений, порочащих честь и достоинство граждан и юридических лиц. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Пакет поправок в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривает, что если лицо, разместившее в интернете порочащие сведения, после получения исполнительного документа не удалило информацию в отведенный срок, то пристав может вынести постановление об ограничении доступа к соответствующим данным.

Согласно поправкам, в течение одного рабочего дня с момента вынесения постановления пристав также направляет документ в Роскомнадзор.

Ранее единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли в Госдуму законопроект, предлагающий штрафовать физических лиц в случае отказа от удаления порочащей информации на 3-5 млн руб., юридических лиц – на 30-50 млн руб. В первую очередь речь идет об ответственности для организаторов распространения информации – операторов социальной сети, которыми могут являться физические или юридические лица, указывал Боярский. «Для физических лиц – пользователей эти меры, скорее, упреждающие», – пояснял он.

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Недвижимость
Новости

Москомстройинвест исключил перевод апартаментов в жилье из-за прописки

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Апартаменты будут являться нежилыми объектами даже в том случае, если в них разрешат регистрацию по месту пребывания, говорится в сообщении Москомстройинвеста со ссылкой на слова руководителя комитета Константина Тимофеева.

В марте 2018 г. Минстрой опубликовал законопроект, который предусматривает возможность регистрации граждан в апартаментах по месту пребывания. В настоящее время регистрацию по месту пребывания граждане могут оформить в санаториях, гостиницах, домах отдыха. Такая же возможность может быть предоставлена и тем, кто живет в апарт-отелях. При этом законопроект по-прежнему позиционирует апартаменты как нежилые помещения.

«Приравнять апартаменты к жилью невозможно. Потребительские качества апартаментов, например, по инсоляции, уровню шума и другим санитарно-эпидемиологическим нормам, снижены. Даже если будет разрешена регистрация в апартаментах, то на их стоимости это не отразится. Люди понимают, что, покупая апартаменты, они не получают защиты своих прав в рамках закона о долевом строительстве, так как апартаменты – это не жилье», – сказал Тимофеев.

Москомстройинвесте напомнили, что половина апартаментов возводится в бывших промзонах или размещается в бывших производственных зданиях. Около 30% апартаментов появляются на участках, предназначенных для строительства гостиниц, 20% – на площадках под возведение зданий для временного проживания людей.

Бизнес
Новости

Активы «Суммы» дешевеют на Московской бирже после ареста Магомедовых

Ведомости
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Стоимость акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП), Новороссийского морского торгового порта (НМТП), «Трансконтейнера» и других активов группы «Сумма» резко снизилась в понедельник на открытии торгов Московской биржи после ареста совладельцев холдинга – братьев Магомедовых.

К 10:50 акции ДМВП рухнули на 21,2% к закрытию предыдущих торгов, до 5,4 руб. за бумагу. Акции НМТП в начале торгов снизились на 6,5%, но затем отыграли падение и даже выросли на 0,06%, до 7,77 руб. Цена бумаг «Трансконтейнера» после падения на 4,9% также скорректировались до минус 0,07%, 4910 руб. Бумаги «Якутской топливно-энергетической компании» к моменту публикации подешевели на 5,2%, до 9,1 руб.

В субботу Тверской суд Москвы отправил под арест совладельцев группы компаний «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также гендиректора ООО «Интэкс» (входит в «Сумму») Артура Максидова. Они подозреваются в хищении и растрате 2,5 млрд руб. бюджетных средств, а также в создании преступного сообщества.

«Сумма» владеет вместе с «Транснефтью» на паритетной основе 50,1% НМТП, также компании принадлежат 32,5% акций «Дальневосточного морского пароходства», 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании, Якутская топливно-энергетическая компания, связанные с инжиниринговым бизнесом компании и оператор связи «Сумма телеком».

Миллиардер Зиявудин Магомедов также является совладельцем венчурного фонда Caspian VC, инвестирующего в проект сверхскоростного поезда на воздушной подушке Hyperloop One.

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова

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Политика
Новости

Правозащитник рассказал об условиях содержания совладельцев «Суммы» в СИЗО

Ведомости
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Совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых разместили в одиночных камерах СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, передает «РИА Новости».

В то же время «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник пишет, что братья Магомедовы, а также их партнер Артур Максидов отправлены в следственный «вип-изолятор» – «Кремлевский централ».

По словам Меркачевой, арестованные пока содержатся на карантине – этот режим предусматривает содержание в одиночной камере, где есть только самое необходимое. «Там нет ни телевизора, ни газет, есть только горстка сахара, железная тарелка и вода. Также при карантине арестованные ходят в казенной одежде, свою они сдают», – рассказала она.

Она отметила, что особых жалоб арестованные не высказывают. «Сожалеют только, что нет спортзала и они не могут заниматься спортом, так как оба спортсмены. Спросили их про еду, сказали, что уже поели тюремную кашу – съедобная, говорят, но к такой еде не привыкли», – рассказала Меркачева.

Мельников также сообщил «РИА Новости», что фигуранты дела на условия содержания не жалуются, но хотели бы в ближайшее время получить личные вещи от родных. Он отметил, что один из братьев получил ранее спортивную травму, которая дала о себе знать в СИЗО, и ему могут понадобиться лекарства. «В целом же Магомедовы считают, что задержание и доставка в изолятор проходили очень вежливо и без каких-либо нарушений со стороны правоохранителей», – подытожил правозащитник.

Тверской суд Москвы 31 марта арестовал братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых и гендиректора компании «Интэкс» (входит в «Сумму») Артура Максидова до 30 мая. По оценке Forbes на 2017 г., Зиявудин Магомедов занимал 63-е место в рейтинге богатейших россиян с состоянием в $1,4 млрд. Магомед Магомедов – его старший брат и экс-сенатор.

Все они были арестованы по подозрению в организации преступного сообщества. Им вменяют также хищения и растрату бюджетных средств на 2,5 млрд руб. В дело объединены семь эпизодов. В деле фигурируют 209 юридических лиц. Сотрудники МВД 30 марта провели обыски в рамках дела в 25 регионах. «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванных собеседников написал, что среди наиболее значительных эпизодов – сделка Объединенной зерновой компании (ОЗК), совладельцем которой является группа «Сумма», с украинской компанией и подготовка площадок в Калининграде и Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 г.

Пресс-служба «Суммы» в воскресенье сообщила, что все структуры группы работают в штатном режиме, а менеджмент «обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений и активов». Оперативное управление группой осуществляет гендиректор группы Лейла Маммедзаде.

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Яхту Сталина» превратят в музей в парке Горького в Москве

Ведомости
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Московское речное пароходство (МРП) продаст теплоход «Максим Горький», известный как «яхта Сталина», ФГБУ «Канал имени Москвы». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя ФГБУ и гендиректора МРП Константина Анисимова. МРП входит в AEON миллиардера Романа Троценко.

Ранее газета писала, что решение продать судно 1934 года производства обусловлено высокой стоимостью его эксплуатации.

Как уточняется, ФГБУ «Канал имени Москвы» заплатит за теплоход 20 млн руб. Сделка будет закрыта до 19 апреля. Новый владелец планирует его отреставрировать, пришвартовать в парке Горького и превратить в музей. Экспозицию посвятят истории канала.

Открытие музея запланировано на апрель 2019 г.

Согласно предварительной оценке, модернизация судна обойдется в 50 млн руб. Сейчас ФГБУ ведет переговоры с внешним инвестором. Пока неясно, удастся ли новому владельцу позже вернуть эти средства, отмечает газета.

Судно «Максим Горький» построено в 1934 г. и считалось личным теплоходом Иосифа Сталина. В 1960-е гг. яхту использовали для перевозки на пляжи, а позже – как прогулочное судно. До 2015 г. ее использовали для банкетов и приема правительственных делегаций, в 2016 г. законсервировали.

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Политика
Новости

Тулеев после отставки сохранит привилегии «народного губернатора»

Ведомости
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За бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым после отставки сохраняется его резиденция, также ему полагаются ежемесячная выплата, служебное помещение и помощник, рассказал журналистам полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Все это предусматривает принятый в 2011 г. региональный закон о присвоении Тулееву почетного звания «Народный губернатор» «в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью».

«Закон принят, он сегодня действует», – сказал Меняйло, отвечая на соответствующие вопросы журналистов (цитата по «РИА Новости»).

Бывшему губернатору передается в пожизненное безвозмездное пользование охраняемая резиденция в Мазурове и устанавливается ежегодно индексируемая на инфляцию ежемесячная выплата в 50 000 руб. без учета НДФЛ. Кроме того, Тулееву для возможности проведения общественной деятельности предоставляется помощник, а в здании администрации Кемеровской области выделяется отдельный кабинет с полным доступом ко всем правовым базам и государственным информационным системам.

Тулеев, руководивший Кемеровской областью более 20 лет, 1 апреля ушел в отставку. В своем видеообращении к жителям региона он заявил, что считает для себя это решение единственно верным, поскольку «с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя». Врио губернатора назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев.

25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Политическая карьера Амана Тулеева в фотографиях

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Бизнес
Новости

Правительство подготовит новые ограничения для зарубежных онлайн-магазинов

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Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил профильным ведомствам подготовить новые требования к зарубежным интернет-магазинам, которые поставляют в Россию детские товары, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что тема интернет-магазинов поднималась в середине марта на совещании под руководством первого вице-премьера Шувалова. Теперь Минэкономики и Федеральная таможенная служба должны разработать меры, «как не допустить поступление в продажу опасных для жизни товаров».

Новые требования затронут в первую очередь интернет-магазины, которые торгуют товарами для детей.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексея Федорова, таможенная служба предложила заставить онлайн-ритейлеров указывать на товарах код, соответствующий классификатору, используемому на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Второе предложение ведомства – обязать продавцов информировать о наличии сертификата безопасности для отправлений, содержащих товары, предназначенные для детей. «При отсутствии необходимых сертификатов страны происхождения эти меры позволят приостанавливать отправления и возвращать их», – уточнил Федоров.

АКИТ считает, что инициатива может быть реализована до конца года, а отдельные шаги – уже к лету.

Представитель Игоря Шувалова подтвердил изданию факт проведения совещания. По его словам, срок исполнения поручения составляет один месяц.

Издание напоминает, что детские товары в России подлежат обязательной сертификации. При этом к товарам, поставляемым из-за рубежа, такие требования не предъявляются, хотя 90% таких товаров приходят из Китая и часто не сертифицированы даже у себя в стране. Об этом говорится в разработанной АКИТ концепции противодействия незаконному обороту товаров для детей на рынке ЕАЭС, реализуемых с использованием интернета.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» сообщил об основных эпизодах дела совладельцев «Суммы»

Ведомости
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Внимание следователей, расследующих дело совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, приковано к нескольким контрактам структур группы. Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, наиболее значимые из них – это зерновая сделка, заключенная Объединенной зерновой компанией (ОЗК) и украинской фирмой New Bay, и подготовка площадок в Калининграде и Петербурге под объекты чемпионата мира по футболу.

ОЗК, совладельцем которой является группа «Сумма», и New Bay подписали контракт о поставках зерна в 2012 г. В 2014 г. сделкой заинтересовались следователи – руководители «Суммы» сами обратились в правоохранительные органы и спецслужбы, пишет «Коммерсанть». Поводом стало то, что New Bay прекратила оплаченные заранее поставки в Россию. В ОЗК объясняли это политическими обстоятельствами, но в «Сумме» пришли к выводу, что срыв поставок связан с коррупционными связями между топ-менеджерами двух фирм. Гендиректора ОЗК уволили, а по факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Еще один из наиболее значительных эпизодов – предполагаемое хищение при подготовке площадки под строительство стадиона в Калининграде к ЧМ-2018, пишет «Коммерсантъ». Конкурс на создание песчаной подушки на острове Октябрьский выиграла компания «Глобалэнергосервис», входящая в «Сумму». В 2014 г. работы были завершены и приняты заказчиком, но позднее подушка стала расползаться. Представители «Глобалэнергосервиса» утверждают, что причиной стала ошибка в проектировании, которым занимался обанкротившийся к тому времени «Мостовик». Следствие сочло выполненные работы некачественными и заявило о хищении выделенных на их осуществление средств, пишет газета.

Еще один эпизод, как пишет «Коммерсантъ», относится к 2015 г., когда другая структура «Суммы» – «Интэкс» готовил расширение петербургского острова Крестовский для строительства станции метро, парковки и зоны отдыха. По данным сайта госзакупок, стоимость контракта составила 2,2 млрд руб.

Кроме того, по данным источников «Коммерсанта», в разное время были начаты расследования, в которых фигурировали структуры «Суммы», по фактам махинаций при поставках электротехнического и другого оборудования и проведении работ на подстанции «Василеостровская» в Петербурге, подстанции «Майя» Нерюнгринской ГРЭС, Эльгинского угольного месторождения и калининградского аэропорта «Храброво».

Расследование было начато еще в 2014 г., позже в одно производство были объединены семь уголовных дел о мошенничестве и растрате. До этого времени претензий к совладельцам «Суммы» у следственных органов не было.

Расследованием объединенного дела занялся Следственный департамент МВД. Следствие заподозрило, что хищения в филиалах группы «Сумма» на сумму не менее 2,5 млрд руб. совершались в интересах ее основного акционера Зиявудина Магомедова, пишет газета.

Представители следствия в Тверском суде в субботу заявили, что сотрудники структур группы не хотели давать достоверные показания, поскольку каждый из них пользовался услугами адвокатов, нанятых «Суммой», а кроме того, свидетели опасались Зиявудина Магомедова, построившего свой холдинг по принципу «жесткой иерархической структуры». На сотрудничество с полицией некоторые сотрудники согласились только после замены адвокатов, пишет газета.

В частности, бывший гендиректор ГЭС расшифровал псевдоним «ЗГ», постоянно встречавшийся в материалах прослушки разговоров фигурантов дела, – речь шла о Зиявудине Гаджиевиче Магомедове, отмечает издание. Другой свидетель, бывший начальник отдела повышения оперативной эффективности ОЗК, сказал, что получал указания на совершение сомнительных сделок непосредственно от акционера. Он же заявил, что Зиявудин Магомедов оперативно управлял всем бизнесом холдинга, а его брат Магомед Магомедов якобы «использовал свое политическое влияние» для «прикрытия» деятельности «Суммы», пишет газета.

Защита Магомедовых претензии следствия опровергает.

Источники издания в правоохранительных органах не исключают, что в деле могут появиться новые эпизоды, а сумма ущерба возрастет в разы.

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Политика
Новости

Золотов попросил завести дело против росгвардейцев после пожара в Кемерове

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Директор Росгвардии Виктор Золотов поручил подчиненным обратиться в Следственный комитет России (СКР) с просьбой возбудить дело в отношении своих сотрудников, отвечающих за охрану ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, нарушения Росгвардия усмотрела в работе сотрудников кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК). Согласно результатам проверки сотрудники центра допустили неподготовленных охранников к работе в торговом центре.

Советник Золотова Александр Хинштейн в беседе с изданием рассказал, что охрана «Зимней вишни» осуществлялась незаконно. В частности, охранная организация «Центр защиты» не могла оказывать охранные услуги, предусмотренные договором с торговым центром, уточнил он.

Кроме того, сотрудники охраны ТРЦ не проходили специальной подготовки и поэтому при пожаре, начавшемся 25 марта, «повели себя так, как повели», добавил он.

«Один из охранников не привел в действие систему оповещения, пояснив затем, что он просто растерялся. Другие не приняли мер к эвакуации посетителей, разблокированию пожарных выходов и действий, направленных на помощь гражданам», – объяснил Хинштейн.

В ведомстве считают, что сотрудники кемеровского центра Росгвардии не могли не знать о нарушениях в работе охраны организации.

«Правовую оценку действиям сотрудников ЦЛРР должны будут дать уже в Следственном комитете. Была ли там коррупционная составляющая или преступная халатность, но в соответствии с поручением президента о привлечении к ответственности виновных по всей цепочке нами была проведена работа в рамках наших полномочий», – подытожил собеседник «Коммерсанта».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

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Бизнес
Новости

Хакеры похитили данные владельцев 5 млн карт в магазинах Hudson's Bay

Ведомости
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Канадский ритейлер Hudson's Bay подтвердил информацию о краже данных платежных карт клиентов своих магазинов Lord & Taylor и Saks Fifth Avenue, расположенных в Северной Америке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Hudson's Bay отметила лишь, что получила подтверждение о том, что сейчас безопасности ее систем ничто не угрожает. Ни количество скомпрометированных карт, ни когда была проведена атака, компания не назвала.

Hudson's Bay сделала заявление после того, как о взломе рассказала нью-йоркская компания Gemini Advisory, специализирующаяся на кибербезопасности. По ее данным, за атакой стоит известная хакерская группировка Fin7 или JokerStash. Она похитила данные владельцев 5 млн карт, совершавших покупки с мая 2017 г., считает Gemini Advisory. На продажу группировка выставила данные 125 000 карт. Их владельцы проживают преимущественно в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Ранее следственные органы США заявляли о краже данных 130 млн кредитных карт с 2006 по 2008 г. в Heartland Payment Systems, операторе магазинов 7-Eleven и Hannaford Brothers. В 2013 г. преступники взломали Target Corp и украли данные 40 млн карт, а также 56 млн из Home Depot в 2014 г.

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Технологии
Новости

Китайская космическая станция Tangong-1 сгорела в плотных слоях атмосферы

Ведомости
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Экспериментальная космическая лаборатория Китая Tangong-1 («Небесный дворец») сгорела при попадании в плотные слои атмосферы над южной частью Тихого океана. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское инженерно-космическое управление и Пекинский аэрокосмический центр управления.

Лаборатория Tiangong-1 массой 8,5 т была запущена в сентябре 2011 г. и завершила свою миссию в марте 2016 г. К ней пристыковывались корабли серии Shenzhou (8, 9 и 10). Позже контроль над станцией был потерян.

На околоземной орбите у Китая остается космическая лаборатория Tangong-2. Это модель для проверки технологий жизнеобеспечения для анонсированного строительства многомодульной орбитальной станции. Изначально эта лаборатория считалась резервной. К ней также могут пристыковываться корабли серии Shenzhou и грузовые беспилотники Tianzhou.

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