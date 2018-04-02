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АФК «Система» сменила финансового директора

Совет директоров АФК «Система» назначил новым вице-президентом по финансам и инвестициям Владимира Травкова, говорится в сообщении компании. В состав правления помимо Травкова вошли еще два человека.

Травков с 2016 г. занимал должность директора департамента функционального контроллинга в МТС («Система» владеет более чем 50% телекоммуникационной компании). В его обязанности входили организация и контроль эффективности инвестиционного процесса и деятельности различных функциональных блоков компании, финансовое планирование, бюджетирование и управление операционными затратами.

Прежний финансовый директор и старший вице-президент «Системы» Всеволод Розанов переходит на пост управляющего партнера. Он сконцентрируется на увеличении стоимости корпорации через управление банковским и финансовым бизнесом, а также на взаимодействии с финансовыми институтами и потенциальными партнерами, фандрайзинге, реструктуризации и снижении долга, пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.

Новыми членами правления помимо Травкова стали Игорь Алешин, назначенный вице-президентом по безопасности, и Алексей Катков, получивший должность управляющего партнера. Всего правление «Системы» состоит из 11 человек, пять из которых занимают должности управляющих партнеров, это Катков, Розанов, Олег Мубаракшин, Артем Сиразутдинов и Али Узденов.

Решения приняты на заседании 31 марта. В субботу совет директоров «Системы» одобрил новую концепцию развития компании. Действующая структура управления активами будет упразднена (пять инвестпортфелей под управлением вице-президентов компании), взамен планируется создать фонды, которыми будут руководить управляющие партнеры. Фонды будут инвестировать как в контрольные, так и в неконтрольные пакеты акций компаний, но не меньше 25%, и «Система» будет не единственным пайщиком фондов.