Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4538 от 02.04.2018 под заголовком: «Система» создает фонды для новых сделок

АФК «Система» создает фонды для управления новыми активами

Компания Владимира Евтушенкова будет стремиться в каждый из них привлечь сторонних инвесторов
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Совет директоров «Системы» в субботу одобрил новую концепцию развития корпорации, представленную новым президентом Андреем Дубовсковым. Об этом «Ведомостям» сообщил источник в АФК и подтвердил ее представитель Сергей Копытов. Нынешняя структура управления активами (пять инвестиционных портфелей, управляемых вице-президентами АФК) будет упразднена. Взамен будут созданы фонды, руководить которыми будут управляющие партнеры, рассказывают источник в «Системе» и знакомый с ее менеджерами человек. Планируется, что фонды будут инвестировать как в контрольные, так и в неконтрольные пакеты акций компаний, но не меньше 25% и «Система» будет не единственным пайщиком фондов. Управляющие партнеры будут обязаны привлекать внешние инвестиции в фонды, говорит один из собеседников «Ведомостей». По его словам, децентрализация управления активами должна придать ему большую гибкость и оперативность. При этом концепция развития предполагает смещение фокуса инвестиций в сторону инновационных активов с потенциалом импортозамещения и экспортоориентированные проекты, утверждает источник в «Системе».

В основе готовящейся стратегии АФК – создание в периметре корпорации фондов, через которые будет осуществляться большинство инвестиций, подтвердил Копытов. У каждого фонда будет своя отраслевая направленность, обещает он.

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