АФК «Система» впервые инвестирует в текстильное производство

Сейчас «Вологодский текстиль» в процессе ликвидации ВТК

АФК «Система» Владимира Евтушенкова намерена выкупить 51% компании, владеющей имущественным комплексом ОАО «Вологодский текстиль», сообщил «Ведомостям» вице-президент «Системы» Артем Сиразутдинов.

Комбинат основан в 1936 г. Регион инвестировал в его модернизацию в 2010–2012 гг., но в 2013 г. производство было остановлено. Собеседник «Ведомостей», работавший в то время в правительстве и знакомый с ситуацией на предприятии, объясняет остановку неэффективностью руководства, отсутствием сырья (лен) и большими кредитами.

Сейчас «Вологодский текстиль» в процессе ликвидации, в начале 2018 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», его имущественный комплекс выкупило московское ООО «Контур». По данным ЕГРЮЛа, 51% «Контура» у АО «Прогресс», остальное у «Инвестиционных традиций» Дмитрия Титкова. АФК «Система» планирует приобрести 51% «Контура», остальное будет у группы «Тринфико» и Национальной инвестиционной компании, говорит Сиразутдинов. Эти две компании, по собственным данным, совместно с администрацией Вологодской области и банками-кредиторами участвовали в реанимации комбината с 2015 г. Также, по словам Сиразутдинова, будет куплена доля в УК «Земство», которая управляет комбинатом, размер доли он не сообщил. Такие договоренности достигнуты, подтвердил директор по маркетингу и коммуникациям «Тринфико» Анатолий Мешков. Сиразутдинов не сказал, когда могут быть закрыты эти сделки и сколько потратит АФК. Человек, близкий к «Системе», говорит о 1 млрд руб. и двух месяцах на обе сделки.

В имущественный комплекс, которым владеет «Контур», входят недвижимость и современное оборудование, на котором можно выпускать 5–6 млн погонных метров тканей для спецодежды и инновационного технического текстиля, говорит Сиразутдинов.

Вологодский комбинат с его мощной инфраструктурой, научной и организационной базой может стать центром комплексного развития легкой промышленности в регионе, считает президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) Андрей Разбродин, лучше всего здесь выпускать ткани из льна и смешанных видов сырья. У рынка тканей для спецодежды большой потенциал, рассуждает Сиразутдинов: в 2017 г. спецодежды в России продано на 130 млрд руб., прогноз роста – около 9% в год. «Ткани для спецодежды в основном импортируются. Ужесточение требований к производственной безопасности и, как следствие, рост средней укомплектованности спецодеждой, рост госзаказов и спроса на повышенное качество будут способствовать росту сегментов спецодежды и тканей для нее», – уверен Сиразутдинов. На базе комбината возможно также создание совместного предприятия по пошиву спецодежды, предполагает он.

«Система» еще не инвестировала в ткацкое производство, но у принадлежащей ей Concept Group есть в России и Юго-Восточной Азии цеха по пошиву одежды, говорит Сиразутдинов.

АФК несколько лет назад заявляла, что ей интересна легкая промышленность и, в частности, производство тканей в России, напоминает аналитик Sova Capital Александр Венгранович, это вписывалось в концепцию развития розничных проектов АФК – магазинов одежды Concept Club и Acoola. Затем, вероятно, из-за истории с «Башнефтью» и инвестиций в лесопереработку идея отошла на второй план, говорит аналитик.

Россия закупает на 100 млрд руб. синтетического текстиля – в основном в Китае – и шьет из него спецодежду для армии, полиции, рабочих, говорил год назад тогдашний президент «Системы» Михаил Шамолин «Ведомостям»: «Это большой рынок, спецодежда используется повсеместно. Возникает вопрос: почему в России нельзя производить само полотно? Да, придется инвестировать в оборудование, завезти станки для изготовления ткани, сделать эту ткань, пошить из нее, продать. При слабом рубле у нас себестоимость получается на 30% дешевле, чем в Китае».