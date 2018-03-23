Как выбрать швейную фабрику в Китае

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С 1990-х гг. российские компании, торгующие одеждой, привыкли размещать заказы в Китае, Вьетнаме, Камбодже. Сейчас российские фабрики научились хорошо шить изделия из текстиля. Производственный цикл получается короче, чем при производстве в Китае, за счет быстрой доставки цикл сокращается примерно на 30 дней. Но если российские фабрики хорошо изготавливают кроеные изделия, то вот качественный трикотаж делать еще не научились. Если необходимо произвести маленький объем, до 100 штук, или выпустить пробную партию, ищите производство в России. В Китае выгодно шить большие партии от 5000 штук, причем от 500 штук каждой модели. Либо те товары, которые в России еще не умеют качественно изготавливать: например, трикотажные изделия из тонких нитей (вискозные, стрейчевые изделия, бесшовные платья, юбки, свитера, водолазки и проч.), пуховики либо изделия со сложным декором – люверсами, пайетками, вышивкой, стразами. По нашим оценкам, себестоимость таких продуктов в России будет минимум на 50% выше, нежели в Китае. Sabellino 10 лет шьет сумки и аксессуары в Китае. Выбирая швейную фабрику в Китае, заказчик должен принять меры, чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов.

То, что китайцу покажется превосходным товаром, наш потребитель может счесть дешевой продукцией низкого качества. Будьте готовы, что 2–3% произведенной партии придется на брак. Поэтому надо четко изложить требования, задачи и ожидаемый результат. Например, если вам нужна партия сумок, следует обсудить длину ручек, тип обработки края, металл для молнии и фурнитуры, материал для производства сумок и качество уплотнителя. Иначе очень вероятны неприятные сюрпризы: кривые швы, нестыковки между деталями, некачественный уплотнитель (простой картон или поливинилхлорид), неподходящая фурнитура.

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