Суд прекратил производство по иску «Системы» к «Роснефти» и «Башнефти»

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Арбитражный суд Москвы прекратил производство по встречному иску АФК «Система» к «Роснефти» и «Башнефти» о взыскании убытков на 330,45 млрд руб., сообщает «Интерфакс». Решение принято после отказа «Системы» от иска.
Об отказе от иска «Система» объявила 12 марта. На заседании суда в среду представитель компании подтвердил это решение. Представитель «Системы» в январе подал ходатайство о переносе слушания в связи с заключением мирового соглашения с «Роснефтью».
Судебное разбирательство «Роснефти» и «Башнефти» с АФК началось в мае 2017 г. Нефтяные компании потребовали у «Системы» и подконтрольной ей «Система-инвеста» 106,6 млрд руб. за причинение «Башнефти» убытков при реорганизации в 2013-2014 гг. Позже сумма иска увеличилась до 170,6 млрд руб. В декабре 2017 г. «Роснефть» подала также иск о возмещении 131,6 млрд руб. дивидендов. В конце года стороны пришли к мировому соглашению. Согласно договоренностям, АФК заплатила «Башнефти» 100 млрд руб.
Арбитражный суд Башкирии 19 марта удовлетворил также совместное заявление «Роснефти», «Башнефти», минземимущества Башкирии, АФК «Система» и АО «Система-инвест» о полной отмене обеспечительных мер - снятии ареста с активов АФК по искам к холдингу Владимира Евтушенкова. Под арестом из-за судебного разбирательства ранее оказались 52,09% акций ПАО «Детский мир», 90,5% АО «Агрохолдинг "Степь"», 71,87% акций МТС-банка.
Во вторник, 20 марта, Арбитражный суд Москвы прекратил также производство по иску АФК «Система» о взыскании с «Роснефти» и «Башнефти» более 330 млрд руб. в связи с отказом истца от заявленных требований.
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Издание Sports.ru подготовило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в российской премьер-лиге – всего в нем 68 человек. В списке фигурирует годовая зарплата спортсменов.
Самый высокооплачиваемый футболист – это аргентинец Леандро Паредес, который сейчас играет за «Зенит». Его доход – 5 млн евро. До этого он несколько лет играл в итальянских клубах. В Италии его зарплата была в восемь раз меньше, указывает издание. Следом идут хорватец Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5 млн евро и серб Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1 млн евро. На четвертом и пятом местах с одинаковым доходом в 3,8 млн евро – португалец Мануэл Фернандеш («Локомотив») и нидерландец Куинси Промес («Спартак»). Самый высокооплачиваемый российский игрок – это Артем Дзюба, он играет за «Арсенал» и его годовая зарплата составляет 3,6 млн евро, но в общем рейтинге он на шестом месте.
В прошлом году пятерка самых высокодоходных игроков российского футбола, по версии Sports.ru, была немного другой: испанец Хави Гарсия («Зенит») – 4,5 млн евро, хорватец Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5 млн евро, серб Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1 млн евро и одинаковый доход в 4 млн евро у камерунца Алекса Сонга («Рубин») и француза Янна Мвила («Рубин»). Больше всех среди россиян получал Игорь Денисов («Локомотив»), его зарплату издание оценило также в 4 млн евро.
Данные о зарплатах для рейтинга Sports.ru получает от руководителей клубов, спортивных директоров, тренеров, агентов и самих футболистов. Издание подчеркивает, что представленные цифры – это «гарантированный» доход спортсменов, который включает зарплату и бонус за подписание контракта с клубом. При этом не учитываются премиальные по результатам матчей. На чемпионате мира – 2018 сборная России традиционно попадет в топ-10 самых высокооплачиваемых сборных, указывает Sports.ru.
Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018
Wikimedia
Стадион «Калининград» примет матчи Хорватия – Нигерия (16 июня), Сербия – Швейцария (22 июня), Испания – Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня)
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PhotoXPress
На стадионе «Фишт» в Сочи сыграют Португалия и Испания (15 июня), Бельгия и Панама (18 июня), Германия и Швеция (23 июня), Австралия и Перу (26 июня)
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AP
На «Казань-арене» пройдут матчи Франция – Австралия (16 июня), Иран – Испания (20 июня), Польша – Колумбия (24 июня), Южная Корея – Германия (27 июня)
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Андрей Махонин / Ведомости
В Нижнем Новгороде сыграют Швеция и Южная Корея (18 июня), Аргентина и Хорватия (21 июня), Англия и Панама (24 июня), Швейцария и Коста-Рика (27 июня)
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Валерий Матыцин / ТАСС
В Ростове-на-Дону пройдут матчи Бразилия – Швейцария (17 июня), Уругвай – Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея – Мексика (23 июня), Исландия – Хорватия (26 июня)
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Юлия Честнова / РИА Новости
В Саранске на стадионе «Мордовия арена» сыграют сборные Перу и Дании (16 июня), Колумбии и Японии (19 июня), Ирана и Португалии (25 июня), Панамы и Туниса (28 июня)
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Владимир Смирнов/ТАСС
В Самаре пройдут матчи Коста-Рика – Сербия (17 июня), Дания – Австралия (21 июня), Уругвай – Россия (25 июня), Сенегал – Колумбия (28 июня)
7/12
Сергей Пятаков / РИА Новости
На «Волгоград арене» пройдут матчи Тунис – Англия (18 июня), Нигерия – Исландия (21 июня), Саудовская Аравия – Египет (25 июня), Япония – Польша (28 июня)
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Максим Стулов / Ведомости
На «Екатеринбург арене» пройдут матчи Египет – Уругвай (15 июня), Франция – Перу (21 июня), Япония – Сенегал (24 июня), Мексика – Швеция (27 июня)
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Сергей Николаев / для Ведомостей
На стадионе «Санкт-Петербург» пройдут матчи Марокко – Иран (15 июня), Россия – Египет (19 июня), Бразилия – Коста-Рика (22 июня), Нигерия – Аргентина (26 июня)
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
В Москве на стадионе «Спартак» («Открытие арена») пройдут матчи Аргентина – Исландия (16 июня) Польша – Сенегал (19 июня), Бельгия – Тунис (23 июня), Сербия – Бразилия (27 июня)
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Евгений Разумный / Ведомости
В «Лужниках» пройдут матчи Россия – Саудовская Аравия (14 июня), Германия – Мексика (17 июня), Португалия – Марокко (20 июня), Дания – Франция (26 июня)
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Мэр Калининграда Александр Ярошук ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Его решение утвердил городской совет депутатов, сообщает ТАСС со ссылкой на советника мэра Викторию Кашинскую.
По ее словам, Ярошуку «поступило предложение о работе в интересах Калининграда и Калининградской области на федеральном уровне».
Заявление Ярошука об отставке одобрили 22 депутата, один выступил против. Конкурс на должность главы Калининграда назначили на апрель 2018 г.
В ноябре 2018 г. Ярошука избрали в третий раз мэром Калининграда по результатам конкурса, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов горсовета.
Собянин возглавил топ-10 самых упоминаемых губернаторов
Андрей Гордеев / Ведомости
Мэр Москвы Сергей Собянин занял первое место в медиарейтинге губернаторов за 2017 г. Столичный градоначальник упоминался в публикациях в прошлом году более 330 000 раз. Рейтинг подготовлен «Медиалогией». Основой для построения рейтингов является медиаиндекс «Медиалогии» - показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны
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Андрей Гордеев / Ведомости
На втором месте рейтинга глава Чечни Рамзан Кадыров. Более 165 000 раз его упоминали в публикациях в 2017 г.
2/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял третье место в медиарейтинге губернаторов за 2017 г. Он более 190 000 раз упоминался в 2017 г. в публикациях
3/10
Евгений Разумный / Ведомости
Президент Татарстана Рустам Минниханов на четвертом месте рейтинга, более 118 000 раз упоминался в публикациях в 2017 г.
4/10
Денис Абрамов / Ведомости
Глава Крыма Сергей Аксенов на пятом месте рейтинга, более 125 000 раз упоминался в 2017 г. в публикациях
5/10
Максим Стулов / Ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оказался на шестом месте рейтинга. Он упоминался в публикациях в 2017 г. более 104 000 раз
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на седьмом месте рейтинга, упоминался в публикациях в 2017 г. более 75 000 раз
7/10
Лидия Верещагина / для Ведомостей
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко (на фото слева) на восьмом месте рейтинга. Его упоминали в публикациях в 2017 г. более 82 000 раз
8/10
Пресс-служба президента России
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев оказался на девятом месте рейтинга. Его упоминали в публикациях в 2017 г. более 73 000 раз
9/10
Пресс-служба президента России
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов (на фото в центре) оказался на 10-м месте рейтинга. Его упоминали в публикациях в 2017 г. более 51 000 раз
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Правительство России пропишет в проекте бюджета на 2019-2021 гг. ежегодную индексацию страховых пенсий по старости на уровень выше инфляции, сообщил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
«Мы сейчас очень активно готовим предложения по всем направлениям, которые касаются в том числе Пенсионного фонда. Вы знаете, что поставлена задача выйти на индексацию пенсий выше инфляции», - сказал Топилин (цитата по «Интерфаксу»).
Начало такой опережающей индексации уже положено, отметил министр: с 1 января 2018 г. пенсии были проиндексированы на 3,7% (изначально прогнозируемый уровень инфляции) при 2,5% фактической инфляции за 2017 г. Дальнейшее увеличение пенсий выше инфляции будет обеспечено поправками в бюджет на 2019-2021 гг., указал Топилин.
Начать повышение пенсий темпами, превышающими инфляцию, поручил по итогам послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.
В 2017 г. с 1 февраля страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров были проиндексированы на уровень фактической прошлогодней инфляции в 5,4% и доиндексированы с 1 апреля на 0,38%.
В 2016 г. пенсии были повышены лишь на 4% при фактической инфляции за 2015 г. в 12,9%. Правительство решило компенсировать это единовременной выплатой пенсионерам 5000 руб. в январе 2017 г. Индексация пенсий с 2016 г. осуществляется только для неработающих пенсионеров.
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Посол Великобритании в России Лори Бристоу не будет участвовать во встрече Министерства иностранных дел (МИД) России с иностранными послами по поводу отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя посольства. «Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне», – добавил собеседник агентства.
Ранее МИД сообщил, что в среду, 21 марта, проведет встречу со всеми аккредитованными в России иностранными послами. На этой встрече российское ведомство планирует представить позицию Москвы в ситуации с отравлением Скрипаля и его дочери. В собрании также будут участвовать руководство и эксперты Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа.
Скрипаля и его дочь отравили в английском Солсбери 4 марта. Оба до сих пор находятся в реанимации. Великобритания обвинила в происшедшем Россию. По данным Соединенного Королевства, в отравлении было задействовано нервно-паралитическое вещество «Новичок». Москва обвинения отрицает.
В качестве ответных мер Великобритания объявила о приостановке двусторонних контактов с Россией и о высылке 23 российских дипломатов. В свою очередь Москва тоже решила выслать 23 британских дипломатов и закрыть консульство Соединенного королевства в Санкт-Петербурге.
Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов
ANDY RAIN / EPA-EFE
Дипломаты покидают Лондон вместе с родственниками и домашними питомцами
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Frank Augstein / AP
Дипломаты уехали в аэропорт на трех автобусах. Сотрудники посольства, остающиеся в Лондоне, вышли их проводить
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ANDY RAIN/EPA-EFE
На проводах не все смогли сдержать эмоций
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Frank Augstein / AP
Лондон дал российским дипломатам всего неделю на сборы
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Frank Augstein / AP
«Мир значительно больше, чем Великобритания. Ваши знания, приобретенный здесь опыт всегда будут востребованы российской дипломатической службой» – так, согласно сайту дипмиссии, напутствовал коллег российский посол Александр Яковенко
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Пенсионный фонд России (ПФР) к 2022 г. планирует сократить более 9000 своих сотрудников (примерно 8%) и в три раза уменьшить число территориальных отделений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы к расширенному заседанию правления ПФР.
Количество территориальных органов ПФР на конец 2017 г. оценивается в 1500. За период 2018-2022 гг. их должно остаться «менее 500», говорится в документах. По показателю «численность специалистов ПФР» также запланировано снижение – со 109 000 к концу прошлого года до «менее 100 000» за период 2018-2022 гг.
Такая оптимизация стала возможна благодаря цифровизации работы ПФР и запуску удобных для граждан электронных услуг, в частности электронного «личного кабинета», пояснили агентству в пресс-службе ПФР.
В феврале предправления ПФР Антон Дроздов сообщал о планах сократить 20% сотрудников, передавало его слова RNS. За последние несколько лет фонд уволил около 17% персонала. С 1 января 2017 г., когда администрирование страховых пенсионных взносов перешло в ведение Федеральной налоговой службы, численность сотрудников ПФР сократилась на 10%.
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Ростовский бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди после продажи «Донского табака» японской корпорации Japan Tobacco пополнит список российских долларовых миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Japan Tobacco 16 марта сообщила о покупке «Донского табака» примерно за 100 млрд руб. с учетом долга в 10 млрд руб., или за $1,76 млрд. Транзакция, которая, как ожидается, будет проведена в III квартале этого года, позволит Саввиди войти в рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. О том, что сделка может сделать Саввиди долларовым миллиардером, ранее писал российский Forbes.
Bloomberg отмечает, что о сделке Саввиди было объявлено через пять дней после инцидента на футбольном матче в Греции. Предприниматель, владеющий греческим клубом ПАОК, прервал игру команды с АЕК в Салониках. Незадолго до конца матча при счете 0:0 Саввиди выбежал на поле и набросился с обвинениями на арбитра, который не засчитал гол его команды. Бизнесмена от судьи отвели охранники. Впоследствии Саввиди принес извинения за поступок.
«Донской табак», входящий в группу «Агроком» Саввиди, - последний российский независимый производитель сигарет. Рынок давно поделен между транснациональными компаниями: кроме Japan Tobacco это Philip Morris и British American Tobacco. Приобретая «Донской табак», японская корпорация получит 6,7% российского рынка сигарет. Это одна из крупнейших сделок в истории российского табачного рынка.
«Агроком» также владеет одним из крупнейших в мире производителем пищевой упаковки «Атлантис-пак» и производителем колбас «Тавр». На развитии этих проектов группа намерена сконцентрироваться после закрытия сделки с Japan Tobacco. Гендиректор «Агрокома» Сергей Сапотницкий подчеркивал, что решение о продаже «Донского табака» – взвешенное и продуманное: с учетом обстоятельств, сложившихся на рынке – падения продаж, ужесточения регулирования и акцизной политики, роста теневой составляющей – стало очевидно, что возможности для развития предприятия год от года сокращаются.
Продажи сигарет в России падают последние восемь лет, как и их легальное производство. Рынок нелегальной продукции, напротив, растет: в 2017 г. в два раза, по данным Nielsen. Государство продолжает ужесточать регулирование рынка: закрытая выкладка в магазинах, запрет на рекламу и курение в общественных местах. Кроме того, чиновники не первый год грозят ввести обезличенную упаковку.
Знакомый Саввиди говорил «Ведомостям», что предприниматель давно собирался продать компанию – он понимал, что своими силами уже не сможет развивать этот бизнес.
С 2012 г. Саввиди активно инвестировал в Грецию. Там он приобрел футбольный клуб PAOK, производителя сигарет SEKAP (компания вошла в сделку с Japan Tobacco), контроль в производителе минеральной воды Souroti и вместе с пулом инвесторов вложился в порт Салоники. Тогда же российский бизнесмен получил гражданство Греции.
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В списке самых состоятельных россиян сменился лидер - рейтинг возглавил основной владелец НЛМК Владимир Лисин. Forbes оценивает его состояние в $19,1 млрд (+$3 млрд за год). Как и в 2017 г., Лисин занял 57-е место в мире по размеру состояния
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Евгений Разумный / Ведомости
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов по-прежнему занимает второе место рейтинга богатейших россиян. Его состояние оценивается в $18,7 млрд (+$1,2 млрд). В общемировом рейтинге Мордашов упал с 51-го на 60-е место
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Евгений Разумный / Ведомости
Тройку лидеров замыкает совладелец крупнейшего независимого производителя газа в России «Новатэка» и нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон, возглавлявший рейтинг в 2016-2017 гг. Его состояние оценивается в $18 млрд (+$1,9 млрд), в общемировом рейтинге Михельсон занимает 64-е место
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Евгений Разумный / Ведомости
На четвертой строчке рейтинга оказался президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Forbes оценил его состояние в $16,4 млрд (+$1,9 млрд). Годом ранее он занимал шестое место в рейтинге. В общемировом рейтинге Алекперов занял 78-е место
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Евгений Разумный / Ведомости
Владелец Volga Group и ООО «Волга груп» Геннадий Тимченко замыкает пятерку богатейших россиян. Через Volga Group и ООО «Волга груп» Тимченко принадлежат доли в «Новатэке», «Сибуре», угледобывающей компании «Колмар», группе «Стройтрансгаз» и железнодорожном операторе «Трансойл». Его состояние оценивается в $16 млрд, как и годом ранее. В мировом рейтинге Тимченко занял 82-е место
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Евгений Разумный / Ведомости
Основной владелец управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин расположился на шестой строчке российского рейтинга и на 83-м – мирового. Forbes оценил состояние бизнесмена в $15,9 млрд, что на $1,6 млрд больше, чем годом ранее
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Александр Щербак/ТАСС
На седьмом месте – Андрей Мельниченко, основной акционер угольной компании СУЭК, химического концерна «Еврохим» и Сибирской генерирующей компании. Он поднялся с девятого места в прошлом году, его состояние оценивается в $15,5 млрд (+$2,3 млрд). В общемировом рейтинге он занял 88-е место
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Евгений Разумный / Ведомости
Совладелец консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман опустился в российском рейтинге на одну строчку – с седьмого на восьмое место. Его состояние оценивается в $15,1 млрд (+ $700 млн). В общемировом рейтинге он занял 93-е место
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Евгений Разумный / Ведомости
Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг поднялся на одну строчку - с 10-го на 9-е место рейтинга богатейших россиян. Его состояние оценивается в $14,4 млрд – на $2 млрд больше, чем годом ранее. В общемировом рейтинге он находится на 99-м месте
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Евгений Разумный / Ведомости
Основатель USM Holdings Алишер Усманов замыкает десятку рейтинга самых состоятельных россиян. В топ-100 богатейших людей мира он не вошел и занял 118-е место с состоянием в $12,5 млрд. Это, по оценкам Forbes, на $2,7 млрд меньше, чем годом ранее
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Совет директоров «Газпрома» одобрил привлечение в 2018 г. двусторонних и клубных кредитов на сумму до 4 млрд евро, сообщает компания. В решении совета директоров говорится, что привлечение кредитов на общую сумму, не превышающую в совокупности 4 млрд евро, не требует согласования при соблюдении следующих условий: процентная ставка не более EURIBOR+2,5% годовых, единовременная комиссия – не более 1,5% от суммы кредита, со сроком привлечения не более 5 лет.
В этом году у «Газпрома» рекордная программа заимствований – 417 млрд евро, пишет «Интерфакс». С начала года компания разместила облигации в рублях, евро и швейцарских франках – всего примерно на 127 млрд руб.
С учетом одобренных 4 млрд евро компания почти полностью выбирает лимит заимствований до конца года (по текущим курсам сумма сделанных и одобренных займов складывается на уровне 410 млрд руб.).
Нефтегазовые компании традиционно были лидерами по размеру инвестиций, но падение цен на нефть заставило их осторожней смотреть в будущее. PetroChina заняла 2-е место в рейтинге корпоративных капиталовложений с $29 млрд
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Aly Song / Reuters
Не отстают и телекоммуникационные операторы. Их в топ-10 три – китайская China Mobile с $27 млрд и две американские компании, по расчетам составившей рейтинг S&P Global Market Intelligence
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Wolfram Scheible / Nord Stream 2
«Газпрому» приходится много тратить на строительство трубопроводов. Он, в частности, реализует такие проекты, как «Северный поток - 2» (на фото - доставка труб для него), «Турецкий поток», «Сила Сибири». Совокупные капитальные расходы составили в 2017 г. $25 млрд
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Royal Dutch Shell
После начала падения цен на нефть в середине 2014 г. нефтяные компании к 2016 г. отменили или отложили капиталовложения примерно на $1 трлн, по подсчетам Wood Mackenzie. Но восстановление цен позволило Royal Dutch Shell потратить в 2017 г. $23 млрд
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Richard Drew / AP
Крупнейшая телекоммуникационная компания США занимает и 1-е место в стране по инвестициям в развитие: они составили у AT&T $22 млрд
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Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
6-е место в мире с ней делит американский же производитель телекоммуникационного оборудования и высокоскоростных систем передачи данных Arris. Его капиталовложения составили тоже $22 млрд
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Kai Pfaffenbach / Reuters
Немецкий Volkswagen – единственный автопроизводитель в топ-10. Несмотря на последствия «дизельгейта», он активно развивает производство. В 2017 г. VW потратил $21 млрд, а в следующие пять лет инвестиции составят по плану 72 млрд евро ($86,4 млрд), в том числе 34 млрд евро ($40,8 млрд) в развитие электромобилей, цифровых технологий и автономных транспортных средств.
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Exxon Mobil
По предварительной оценке банка Barclays, капиталовложения в мировой нефтегазовой отрасли выросли в прошлом году на 7%. Exxon Mobil потратила $18 млрд
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Shannon Stapleton / Reuters
По прогнозу Goldman Sachs, инвестиции мировых технологических компаний будут расти в 2017-2020 гг. в среднем на 10,5% в год против 3,2% у компаний в целом. Телекоммуникационная компания Verizon Communications (ее подразделение Verizon Wireless – крупнейший в США поставщик услуг беспроводной связи) в 2017 г. инвестировала $17 млрд
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Разработчик программного обеспечения «Лаборатория Касперского», чья штаб-квартира расположена в Москве, до конца года планирует открыть «первый центр прозрачности» в Европе, следует изсообщения компании. «Сейчас мы завершаем работу над планом открытия в этом году первого центра прозрачности, который будет расположен в Европе», - говорится в сообщении. По мнению «Лаборатории Касперского», шаг продемонстрирует открытость компании и то, насколько принципиальное значение для нее имеет надежность продуктов, а также «гарантии отсутствия внешнего вмешательства в них».
О какой именно европейской стране идет речь, «Лаборатория Касперского» не уточнила. Агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы компаниисообщает, что компания планирует открыть собственный центр обработки данных в Швейцарии. По данным агентства, решение компании обусловлено стремлением снять напряженность в отношениях с правительствами некоторых западных стран, полагающими, что Россия использует антивирусное программное обеспечение «Лаборатории Касперского» для шпионажа за ее пользователями.
Один из собеседников агентства, знакомый с планами компании, отметил, что «триггером» для создания швейцарского центра обработки данных стали обвинения США в адрес «Лаборатории Касперского». В то же время, по его словам, это не единственная причина. «Мир меняется», - рассуждает он, замечая, что сейчас на первый план выходят «балканизация и протекционизм».
В новом центре будет проводиться независимый анализ исходного кода и обновлений программного обеспечения, сообщила «Лаборатория Касперского». Позже компания обещает открыть еще несколько подобных центров в Северной Америке и Азии, говорится в сообщении. Близкий к компании источник заявил агентству, что новый проект - «не просто PR-трюк», а компания действительно меняет свою инфраструктуру.
Летом 2017 г. власти США обвинили «Лабораторию Касперского» в шпионаже и связях с российскими спецслужбами. В сентябре 2017 г. министерство внутренней безопасности США запретило госучреждениям устанавливать и использовать софт российской компании, беспокоясь, что она «может быть связана с организованным другим государством кибершпионажем». Компания решительно опровергала причастность к шпионажу, пообещала открыть «центры прозрачности» в разных регионах, чтобы развеять подозрения в свой адрес, и пытается оспорить запрет американских властей.
Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»
Михаил Метцель / ТАСС
Председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов
1/95
Михаил Метцель/ТАСС
Бизнесмен Роман Абрамович
2/95
Mikhail Klimentyev / RIA-Novosti / AP
Бизнесмен Араз Агаларов
3/95
Сергей Портер / Ведомости
Бизнесмен Фархад Ахмедов
4/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент и основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов
5/95
Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин
6/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев
7/95
Евгений Разумный / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев
8/95
Владимир Гердо/ТАСС
Президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов
9/95
Максим Стулов / Ведомости
Банкир Роман Авдеев
10/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец Альфа-банка Петр Авен
11/95
Денис Гришкин / Ведомости
Елена Батурина
12/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Миноритарий «Магнита» Алексей Богачев
13/95
Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС
Генеральный директор и совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов
14/95
Максим Стулов / Ведомости
Основатель фонда ru-Net Леонид Богуславский
15/95
Сергей Бобылев/ТАСС
Председатель совета директоров компаний «Трансмашхолдинг» и «Кузбассразрезуголь» Андрей Бокарев
16/95
Денис Гришкин / Ведомости
Президент инвестиционного холдинга Finstar и владелец холдинга Ritzio Entertainment Group (сеть казино «Вулкан») Олег Бойко
17/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов
18/95
Сергей Савостьянов/ТАСС
Президент компании «Русал» Олег Дерипаска
19/95
Максим Стулов / Ведомости
Гендиректор EDC Александр Джапаридзе
20/95
Сергей Портер / Ведомости
Совладелец ИФД «Капиталъ» Леонид Федун
21/95
Евгений Разумный / Ведомости
Владелец «Мой банк», бывший сенатор Глеб Фетисов
22/95
Андрей Махонин / Ведомости
Председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман
23/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент «Евраз груп» Александр Фролов
24/95
Денис Гришкин / Ведомости
Владелец компании «Евроцемент груп» Филарет Гальчев
25/95
Евгений Разумный / Ведомости
Генеральный директор «Магнита», президент и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий
26/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Генеральный директор НТО «ИРЭ-Полюс» Валентин Гапонцев (на фото слева)
27/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент и крупнейший акционер группы компаний ПИК Сергей Гордеев
28/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель правления, генеральный директор «Фосагро» Андрей Гурьев
29/95
Гута-Клиник
Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Гута» Юрий Гущин
30/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Михаил Гуцериев
31/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец группы БИН Саит-Салам Гуцериев
32/95
Сергей Бобылев / ТАСС
Бывший совладелец Черкизовского рынка Зарах Илиев
33/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик
34/95
Артем Геодакян/ТАСС
Президент Музея искусства авангарда (МАГМА) Вячеслав Кантор
35/95
Владимир Баранов / Ведомости
Основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
36/95
Pavel Golovkin / AP
Создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский
37/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Первый вице-президент ГК «Меркурий» Сергей Кациев
38/95
Валерий Шарифулин/ТАСС
Сенатор Сулейман Керимов
39/95
Зураб Джавахадзе / ТАСС
Президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев
40/95
Дарья Борисяк / Ведомости
Бывший совладелец и президент группы «Росгосстрах» Данил Хачатуров
41/95
Павел Бедняков/ТАСС
Совладелец «Альфа-групп» Герман Хан
42/95
Григорий Сысоев/ РИА Новости
Исполнительный директор «Фармстандарта» Виктор Харитонин
43/95
Павел Смертин/ТАСС
Бизнесмен Александр Клячин
44/95
«Сильвинит»
Совладелец «Сильвинит» Петр Кондрашев
45/95
Letterone
Совладелец Альфа-банка Андрей Косогов
46/95
Alexander Zemlianichenko / AP
Владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук
47/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор УГМК-Холдинг Андрей Козицын
48/95
Андрей Махонин / Ведомости
Совладелец L1 Алексей Кузьмичев
49/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «НЛМК» Владимир Лисин
50/95
Пресс-служба Международной калийной компании
Бывший гендиректор Международной калийной компании (МКК) Анатолий Ломакин
51/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов
52/95
Михаил Метцель/ТАСС
Президент МГК "Арети" Игорь Макаров
53/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Искандер Махмудов
54/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Александр Мамут
55/95
Сергей Савостьянов/ТАСС
Основной бенефициар EuroChem Group AG Андрей Мельниченко
56/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон
57/95
Максим Стулов / Ведомости
Бизнесмен Юрий Мильнер
58/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис Минц
59/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор ЛСР Андрей Молчанов
60/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов
61/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент ГК «Русагро» Вадим Мошкович
62/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Президент группы компаний SPI Юрий Шефлер
63/95
«ТАИФ»
Генеральный директор ТАИФ Альберт Шигабутдинов
64/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов
65/95
Станислав Красильников/ТАСС
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Симановский
66/95
Станислав Красильников/ТАСС
Бизнесмен Андрей Скоч
67/95
ТАСС
Политический деятель, совладелец Новороссийского морского торгового порта Александр Скоробогатько
68/95
«ТАИФ»
Первый заместитель генерального директора ТАИФ по производственно-коммерческой деятельности Рустем Сультеев
69/95
Денис Гришкин / Ведомости
Владелец Инвестиционной группы Абсолют Александр Светаков
70/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель и акционер инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко
71/95
Дмитрий Лекай/Коммерсант
Предприниматель, владелец Новоросцемента, член совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково» Лев Кветной
72/95
Сергей Портер / Ведомости
Совладелец ICT Holding Александр Несис
73/95
Артем Геодакян/ТАСС
Предприниматель, председатель совета директоров компании «Киевская площадь», инвестор проекта «Москвариум» Год Нисанов
74/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель СД Шереметьево Александр Пономаренко
75/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Сергей Попов
76/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор и совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин
77/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Бизнесмен Михаил Прохоров
78/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «ТМК» Дмитрий Пумпянский
79/95
рахимкулов.рф/
Член совета директоров и основной владелец ООО «Kafajat Kft» и венгерского банка «Altalanos ErtekForgalmi Bank» Мегдет Рахимкулов
80/95
Денис Абрамов / Ведомости
Бизнесмен Андрей Раппопорт
81/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников
82/95
Михаил Терещенко/ТАСС
Председатель правления Федерации хоккея России, председатель совета директоров СМП-Банка Аркадий Ротенберг (слева на фото)
83/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец СМП-Банка Борис Ротенберг
84/95
Евгений Стецко / Ведомости
Председатель Совета директоров ОАО «Уралкалий» Дмитрий Рыболовлев
85/95
«ТАИФ»
Бизнесмены Радик и Айрат Шаймиевы
86/95
Сергей Фадеичев/ТАСС
Совладелец СИБУРа Кирилл Шамалов
87/95
Сергей Портер / Ведомости
Председатель совета директоров банка «Тинькофф Банк» Олег Тиньков
88/95
Евгений Разумный / Ведомости
Советник президента компании «Роснефть» Роман Троценко
89/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель компании USM Holdings Алишер Усманов
90/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг
91/95
Сергей Портер / Ведомости
Генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож
92/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров «ПРОТЕК» Вадим Якунин