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Суд прекратил производство по иску «Системы» к «Роснефти» и «Башнефти»

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по встречному иску АФК «Система» к «Роснефти» и «Башнефти» о взыскании убытков на 330,45 млрд руб., сообщает «Интерфакс». Решение принято после отказа «Системы» от иска.

Об отказе от иска «Система» объявила 12 марта. На заседании суда в среду представитель компании подтвердил это решение. Представитель «Системы» в январе подал ходатайство о переносе слушания в связи с заключением мирового соглашения с «Роснефтью».

Судебное разбирательство «Роснефти» и «Башнефти» с АФК началось в мае 2017 г. Нефтяные компании потребовали у «Системы» и подконтрольной ей «Система-инвеста» 106,6 млрд руб. за причинение «Башнефти» убытков при реорганизации в 2013-2014 гг. Позже сумма иска увеличилась до 170,6 млрд руб. В декабре 2017 г. «Роснефть» подала также иск о возмещении 131,6 млрд руб. дивидендов. В конце года стороны пришли к мировому соглашению. Согласно договоренностям, АФК заплатила «Башнефти» 100 млрд руб.

Арбитражный суд Башкирии 19 марта удовлетворил также совместное заявление «Роснефти», «Башнефти», минземимущества Башкирии, АФК «Система» и АО «Система-инвест» о полной отмене обеспечительных мер - снятии ареста с активов АФК по искам к холдингу Владимира Евтушенкова. Под арестом из-за судебного разбирательства ранее оказались 52,09% акций ПАО «Детский мир», 90,5% АО «Агрохолдинг "Степь"», 71,87% акций МТС-банка.

Во вторник, 20 марта, Арбитражный суд Москвы прекратил также производство по иску АФК «Система» о взыскании с «Роснефти» и «Башнефти» более 330 млрд руб. в связи с отказом истца от заявленных требований.