Фаворит президентских выборов в Мексике намерен пересмотреть контракты с нефтяниками

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Аэропорт «Шереметьево» отчитался о готовности к ЧМ-2018

Аэропорт «Шереметьево» отчитался о готовности объектов, построенных за собственные средства к чемпионату мира по футболу 2018 г., говорится в сообщении аэропорта.

В сообщении указывается, что строительство терминала В с пропускной способностью 20 млн пассажиров в год завершено. Кроме того, «завершены работы по благоустройству» станций межтерминального перехода «Шереметьево 1» и «Шереметьево 2». Аэропорт открыл также межтерминальный переход с пассажирским и багажным тоннелями.

Проект позволит объединить северный и южный аэровокзальные комплексы под одной «крышей» и обеспечить транспортировку 11,5 млн пассажиров, а также 5,9 млн багажа ежегодно, уточнила пресс-служба аэропорта.

В декабре 2017 г. был запущен в эксплуатацию грузовой терминал «Москва карго» мощностью 380 000 т грузов в год. В мае 2018 г. планируется ввод нового топливозаправочного комплекса мощностью 1,2 млн т в год.

«Общий объем инвестиций АО "МАШ" (оператор "Шереметьево") в проекты развития к ЧМ по футболу 2018 г. составил $747 млн, из них $264 млн – в терминал В, $243 млн – в МТП, $90 млн – в комплекс "Москва карго", $150 млн – в ТЗК (совместно с "Лукойлом")», – отметили в «Шереметьево».

Ранее стало известно, что Росавиация может не успеть ввести в эксплуатацию к ЧМ-2018 третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) аэропорта. Об этом говорилось в докладе ведомства. На начало марта сама ВПП-3 была готова всего на 55%, а готовность трех рулежных дорожек составляла от 39 до 90%.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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