Фаворит президентских выборов в Мексике намерен пересмотреть контракты с нефтяниками
Фаворит предстоящих президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор в случае избрания планирует пересмотреть все неэффективные государственные контракты с нефтяными компаниями, сообщает государственное информагентство Notimex.
«Если контракты являются недобросовестными и вредят национальным интересам, они будут изменены. Мы изучим, какие обязательства были подписаны нынешним правительством и нефтяными компаниями», – заявил Обрадор.
В 2013 г. в Мексике началась реформа энергетической отрасли – впервые после почти 80 лет монополизма госкомпании Pemex на рынок страны были допущены частные, в том числе иностранные инвесторы. Pemex и национальная энергосистема CFE получили право заключать контракты с частными компаниями. Обрадор пока не принял решение об отмене энергореформы.
Среди российских нефтяных компаний в Мексике работают «Лукойл» и DEA Deutsche Erdoel, принадлежащая LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.
Согласно последним опросам, Обрадор лидирует среди других кандидатов в президенты с рейтингом свыше 31%. Выборы президента Мексики состоятся 1 июля.