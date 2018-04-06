Костин спокойно отреагировал на новые санкции США
Президент ВТБ Андрей Костин, подпавший под новые санкции минфина США, спокойно к этому отнесся. В интервью «России 1» отметил, что живет и будет жить в России: «Какие-то неудобства будут, но это мелочи - не поехать на сессию МВФ, мы это переживем» (цитата по «Интерфаксу»).
Костин традиционно участвовал в осенних сессиях МВФ, проходящих в Вашингтоне.
Минфин США 6 апреля ввел новые санкции в отношении российских бизнесменов и чиновников. В список попали 26 человек и 15 компаний. Минфин объяснил новые санкции ситуацией на Украине, в Сирии, кибератаками, но «прежде всего попытками России подорвать западную демократию».
Кто подпал под новые санкции США
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка