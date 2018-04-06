Костин спокойно отреагировал на новые санкции США

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Кадыров призвал Роскомнадзор и Telegram найти компромисс

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал руководство Роскомнадзора и Telegram найти компромисс в связи с возможной блокировкой мессенджера в России. Об этом он написал в своем Telegram.

Он добавил, что он активный пользователь Telegram и ведет не только свой канал, но и пользуется мессенджером по работе и личным вопросам. Кадыров считает Telegram очень удобным: «Молодцы, что придумали стикеры: длинное сообщение можно заменить картинкой».

При этом он подчеркнул, что «во главу нужно ставить не удобство и комфорт, а государственные интересы и законы РФ, которые нужно исполнять». Кадыров добавил, что не сторонник блокировки Telegram и надеется на компромиссное решение Роскомнадзора и Telegram.

В пятницу Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram, и если мессенджер не передаст ключи ФСБ, то это может привести в конечном итоге к его блокировке.

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