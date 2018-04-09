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Rusal предупредил о риске технического дефолта из-за санкций

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Включение UC Rusal в санкционный список США может привести к техническим дефолтам по кредитным обязательствам компании, говорится в сообщении крупнейшего российского производителя алюминия на Гонконгской бирже.

По предварительной оценке Rusal, введение санкций «может оказать существенно негативное воздействие на бизнес и перспективы группы». В сообщении отмечается, что компания намерена продолжить выполнять все свои обязательства. Также Rusal уведомляет, что публикация годового отчета компании может быть отложена.

После размещения сообщения акции Rusal продолжили дешеветь. В понедельник бумаги компании на Гонконгской бирже потеряли в стоимости более 40% к уровню закрытия торгов в пятницу, к 8:30 мск падение замедлилось до 39,9% – акции торгуются по цене 2,79 гонконгского доллара.

В пятницу Минфин США ввел санкции в отношении UC Rusal, его основного владельца Олега Дерипаски и других семи связанных с миллиардером компаний.

Американские лица должны прекратить коммерческие отношения с включенными в список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.

Кто подпал под новые санкции США

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Финансы
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Центробанк отозвал лицензию у крымского банка ВВБ

Ведомости
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Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ВВБ, говорится в сообщении регулятора.

В сообщении ЦБ уточняется, что действия руководства банка привели к «значительным объемам проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости» на балансе кредитной организации. В результате банк в декабре прошлого года не смог исполнять требования кредиторов, отмечает регулятор.

С 9 апреля в банк назначена временная администрация. ВВБ входит в систему страхования вкладов.

В декабре 2017 г. регулятор на полгода уже вводил временную администрацию в банк. ЦБ пояснял, что решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением ВВБ. В сообщении указывалось, что на удовлетворение требований кредиторов в ВВБ введен мораторий сроком на три месяца.

«Указанные решения приняты Банком России в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков ПАО "Банк «ВВБ» с учетом его значимости для Республики Крым, а также города Севастополя и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность ее активов», – подчеркивали в ЦБ.

По итогам 2017 г. кредитная организация занимает 182-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

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Политика
Новости

FIDE потребовала отставки Илюмжинова

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Президентский совет Международной шахматной федерации (FIDE) призвал руководителя организации Кирсана Илюмжинова уйти в отставку досрочно. Об этом говорится в заявлении совета. В поддержку этого решения высказались 14 членов совета, 1 проголосовал против. Свою кандидатуру на пост президента организации выдвинул заместитель Илюмжинова Георгиос Макропулос. За передачу президентских полномочий Маркопулосу исполком FIDE голосовал еще в октябре 2017 г.

Необходимость ухода Илюмжинова совет аргументировал сложностями с финансированием организации из-за введенных против действующего президента санкций. Как пояснили на заседании казначей FIDE Адриан Сигель и исполнительный директор организации Найджел Фримен, текущие счета организации в швейцарском UBS будут закрыты до 30 апреля из-за санкций против Илюмжинова. Другие банки также заявили, что готовы сотрудничать с организацией лишь после того как она сменит президента. Плановые выборы президента должны были состояться 3 октября 2018 г. в Батуми.

Илюмжинов был включен в санкционный список США в 2015 г. из-за поддержки президента Сирии Башара Асада. Сам он не считает выдвнутые против него обвинения справедливыми. В мае 2016 г. он подал иск к минфину США на $50 млрд компенсации с требованием принести извинения за безосновательные санкций.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал об обсуждении новых антироссийских санкций в Белом Доме

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Администрация США на этой неделе планирует обсудить новые санкции против России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к госдепартаменту. Свой проект представит выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на позицию советника по нацбезопасности Джон Болтон, известный своими радикальными взглядами.

Ранее Трамп назвал президента Сирии Башара Асада «животным», обвинив его в химической атаке Восточной Гуте 7 апреля, а на Россию и Иран возложил ответственность за поддержку режима. Также президент США пообещал, что виновные в атаке заплатят за нее «большую цену».

Рано утром 9 апреля сирийское информационное агентство SANA сообщило о ракетной атаке по военному аэродрому Т-4 в Хомсе и срабатыванию системы ПВО. Собеседник агентства предположил, что это похоже на американскую агрессию. Представитель Пентагона заявил, что министерство не проводит атак на Сирию.

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Политика
Новости

Опубликовано видео работы сирийских ПВО по ракетным целям

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Сирийское информационное агентство SANA опубликовало видео работы государственных ПВО, отражающих ракетную атаку. Ранее агентство со ссылкой на военный источник сообщило, что ПВО Сирии реагировали на удары по аэродрому №4 в провинции Хомс.

Как передает AFP со ссылкой на сирийские государственные СМИ, в результате атаки несколько человек погибло. Их число уточняется.

Военные США отрицают, что за атакой стоит Вашингтон, сообщают источники Associated Press.

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Политика
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Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе по военному аэродрому

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ПВО Сирии отреагировали на ракетную атаку на аэродром Т-4 в провинции Хомс. Об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник. По его информации, по цели было выпущено 8 ракет.

Ранее 9 стран в том числе три постоянных члена СБ ООН – США, Великобритании и Франции, инициировали экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное обстоятельствам предполагаемой химической атаки в Восточной Гуте 7 апреля. За его проведение высказались также Польша, Нидерланды, Швеция, Перу, Кувейт и Кот-д'Ивуар. Запад обвиняет в случившемся сирийские правительственные войска и поддерживающую Дамаск Россию.

«Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств полностью заблокировано сирийской армией, изолировано от окружающего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку Асада-животного. За это предстоит (виновным) заплатить большую цену», - написал президент США Дональд Трамп в своем твиттере.

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Политика
Новости

Трамп и Макрон договорились о координации инициатив по Сирии в СБ ООН

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Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в ходе личной встречи обменялись информацией, подтверждающей использование в Сирии химического оружия. Об этом говорится в заявлении администрации Макрона. Лидеры США и Франции договорились «координировать свои действия и инициативы в Совете Безопасности ООН», а также поддерживать «тесные контакты», включая еще один раунд переговоров, в ближайшие 48 часов.

Экстренное заседание Совбеза ООН будет созвано 9 апреля по инициативе девяти стран, в том числе трех постоянных членов СБ ООН – США, Великобритании и Франции. С призывом созвать заседание, посвященное обстоятельствам предполагаемой химической атаки в Восточной Гуте 7 апреля, также выступили Польша, Нидерланды, Швеция, Перу, Кувейт и Кот-д'Ивуар.

Запад обвиняет в атаке сирийские правительственные войска и поддерживающую Дамаск Москву.

«Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств полностью заблокировано сирийской армией, изолировано от окружающего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку Асада-животного. За это предстоит (виновным) заплатить большую цену», - написал Трамп в своем твиттере.

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Политика
Новости

Россия созвала Совбез ООН по угрозам международной безопасности

Интерфакс
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В Совете Безопасности ООН во второй половине дня понедельника по инициативе России как постоянного члена Совбеза состоится заседание по теме «угрозы международному миру и безопасности», сообщил пресс-секретарь постпредства России при Всемирной организации Фёдор Стржижовский.

«Завтра в 15:00 члены Совета Безопасности ООН соберутся по инициативе России для того, чтобы обсудить угрозы международному миру и безопасности», - сказал он, добавив, что «сразу после заседания состоится второе».

Ранее британское постпредство при ООН сообщило в Twitter, что Великобритания, Франция, США, а также шесть непостоянных членов Совбза ООН попросили провести заседание Совета, чтобы обсудить возможную химическую атаку в сирийском городе Дума. По данным сирийской оппозиции, в ходе химической атаки погибли 70-75 человек. Великобритания и США обвинили в атаке на мирных жителей режим Башара Асада, а Россию - в пособничестве ему. Заседание Совбеза по химатаке также должно пройти в понедельник.

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Политика
Новости

Трамп раскритиковал Россию и Иран за поддержку Асада

Ведомости
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Президент Дональд Трамп обвинил Дамаск в применении химического оружия и раскритиковал Россию и Иран за поддержку президента Сирии Башара Асада. «В результате безумной химатаки в Сирии погибло много людей, в том числе женщины и дети», – написал Трамп в Twitter.

По его словам, ответственность за это несут президент России Владимир Путин и Иран, которые поддерживают «зверя Асада».

Восточная Гута, в которой, по утверждению сирийской оппозиции, Дамаск применил химическое оружие, «полностью изолирована от окружающего мира», добавил Трамп. «Немедленно откройте район для медиков и проверок. Произошла еще одна гуманитарная катастрофа, причем совершенно без причины. Ужас», – заявил Трамп.

Ранее СМИ со ссылкой на повстанцев сообщили, что правительственные войска Сирии сбросили бомбу с ядовитыми химикатами в городе Дума (Восточная Гута), где возобновились столкновения между армией и оппозицией. В результате удара несколько десятков человек погибли, в том числе и мирные жители, утверждают Reuters и «Би-би-си». Официальные источники не подтверждают информацию.

Госдепартамент США ранее заявил, что если использование Дамаском химического оружия в Восточной Гуте подтвердится, то ответственность за это ляжет на Россию. Минобороны и МИД России опровергли информацию о химатаке в Сирии. 

Газовая атака в Сирии год назад

Политика
Новости

Генпрокуратура призвала Британию вернуть незаконно выведенные из России деньги

Ведомости
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Начиная с 2002 г. Москва направила Великобритании запросы о выдаче 61 человека, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка. Ущерб от их действий оценивается более чем в 0,5 трлн руб. «Это только прямой ущерб. А масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше», – сказал генпрокурор в эфире НТВ.

В Великобритании начал действовать закон, предусматривающий проверку источников средств для покупки активов. Теперь любой иностранный владелец имущества обязан будет объяснить его происхождение.

Чайка выразил надежду на то, что Великобритания будет применять этот закон «в соответствии с нормами цивилизованного государства», т. е. вернет незаконно выведенные из России средства, а не заберет их в свой бюджет. «Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши», – сказал генпрокурор.

Ранее бизнес-омбудсмен России Борис Титов говорил, что после введения этого закона Великобритания может начать терять статус «убежища для богатых». «Великобритания многие десятилетия жила за счет того, что давала налоговое и гражданское убежище большому количеству богатых людей, Лондон во многом развивался так быстро и динамично, потому что сюда приехали очень многие люди из России, из Китая, из арабских стран», – говорил Титов. 

Политика
Новости

МИД назвал информационным вбросом сообщения о химической атаке в Сирии

Ведомости
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Сообщения о применении отравляющих веществ правительственными войсками в Сирии являются информационным вбросом, заявило Министерство иностранных дел России.

«Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, – выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне», – считают в министерстве.

Ведомство подтвердило, что в городе Дума (Восточная Гута) продолжаются столкновения между правительственными войсками и оппозицией. «Непримиримые радикалы оказывают сопротивление в городе Дума, используя в качестве живого щита оставшихся мирных жителей», – говорится в комментарии МИДа.

В этих условиях организованы гуманитарные коридоры для вывода гражданского населения, добавили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что правительственная армия Сирии утром 7 апреля возобновила атаки на сирийскую оппозицию в городе Дума после того, как группировка «Джейш Аль-Ислам» обстреляла людей в гуманитарном коридоре.

По данным Reuters, в ответ на обстрел сирийская армия сбросила бомбу с ядовитыми химикатами. В результате удара несколько десятков человек погибли, в том числе и мирные жители, утверждает агентство.

Официальные источники не подтверждают информацию. Министерство обороны России ранее опровергло сообщения о применении сирийской армией химического оружия. 

Газовая атака в Сирии

Политика
Новости

МВД Германии не нашло признаков теракта в наезде на людей в Мюнстере

Ведомости
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Нет никаких доказательств того, что инцидент в немецком Мюнстере был терактом, заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. При этом мотивы преступника пока не установлены, отметил он.

«Инцидент снова показал, что, к сожалению, нет абсолютной безопасности. В настоящий момент есть убедительные доказательства того, что преступник был один и не имел никакого отношения к террористам», – сказал Зеехофер (цитата Suddeutsche Zeitung).

Министр выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. «Это трусливое и жестокое преступление очень сильно повлияло на нас», – добавил Зеехофер.

В субботу, 7 марта, небольшой грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших у кафе на одной из улиц в центре Мюнстера. По уточненной информации, жертвами аварии стали два человека. Еще 20 человек получили травмы, состояние шести пострадавших оценивается как критическое.

Водитель грузовика застрелился сразу после происшествия. За рулем автомобиля был гражданин Германии 1969 года рождения, у которого были психические отклонения.

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