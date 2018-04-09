Совладельца «Юлмарта» Костыгина повторно отправили под домашний арест

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Evraz начал ощущать влияние пошлин США на сталь

Группа Evraz уже ощутила влияние введенных США заградительных пошлин на сталь, заявил сегодня президент компании Александр Фролов. «К сожалению, мы начинаем это [влияние] ощущать уже сейчас, потому что пошлины были введены немедленно на дату опубликования - соответственно, те слябы, которые в это время уже находились в пути, тоже попали под пошлины», - указал он.

По его оценке, влияние пошлин немного нивелировалось ростом спроса на сталь в США. «Нам сегодня еще немного помогает, что одновременно с этим внутренний рынок в США довольно серьезно вырос. Потребители видят, что есть довольно серьезные опасения, что импорт будет закрыт, поэтому они пытаются пополнить свои запасы. Но в целом ситуация для нас довольно сложная, и мы очень внимательно за ней следим», - добавил Фролов.

Evraz не планирует обжаловать в суде ввод заградительных мер, но обратился в соответствующие инстанции для исключения продукции компании из списка пошлин. «Мы не планируем обращаться в суд, потому что не считаем, что это самый правильный способ решения проблемы, - сказал он. - В США существует специальная процедура, и наше американское подразделение в этой процедуре участвует. Необходимое обращение мы уже подали. Сейчас сложно говорить, какой будет результат, но шансы есть, что продукция "Евраз НТМК" будет исключена из перечня продукции, которая попала под пошлину».

Evraz поставляет полуфабрикаты (слябы) на свои предприятия в США. Североамериканский дивизион Evraz состоит из шести заводов на территории США и Канады. На рельсы в 2016 г. приходилось 20% производства дивизиона (186 000 т) - это 29% рынка США и Канады, сообщала компания. Всего, по данным таможенной статистики, в 2017 г. Россия поставила в США 4,1 млн т стальной продукции, в том числе полуфабрикатов на $1,6 млрд.

Президент США Дональд Трамп 8 марта одобрил введение 25%-ной пошлины на импорт стали и 10%-ной на алюминий, обосновав это интересами национальной безопасности страны. Пошлины начали действовать с 23 марта. Для стран Евросоюза, Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи действует отсрочка до 1 мая. Протекционистская мера направлена в первую очередь против китайского импорта.