Совладельца «Юлмарта» Костыгина повторно отправили под домашний арест
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга повторно отправил под домашний арест совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина – до 14 мая 2018 г. Это решение адвокат предпринимателя собирается обжаловать, рассказали представители Костыгина.
Сторона защиты просила в удовлетворении ходатайства отказать или смягчить совладельцу «Юлмарта» ограничения. Конфликт по поводу «Юлмарта» длится уже два года, месяц тут ничего не решает, передал предприниматель через представителя: «Менеджмент компании с вызовами отлично справляется. Наша созидательная позиция априори сильнее. В марте в Сбербанк направлено новое предложение по реструктуризации».
Костыгина обвиняют в преступлении по ч.4 ст.159.1 УК РФ («мошенничество в сфере кредитования»). По версии следствия, чтобы получить кредит Сбербанка на 1 млрд руб., «Юлмарт» предоставил ложные сведения о финансовом состоянии. В итоге деньгами Костыгин распорядился по своему усмотрению, считает Следственный комитет. Однако его защита в суде указывала, что он не имеет отношения к получению кредита или хищению.
Совладельца «Юлмарта» отправили под домашний арест в начале октября 2017 г. В феврале суд отказал в ходатайстве о его продлении еще на месяц.