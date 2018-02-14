Суд отказался продлить домашний арест совладельцу «Юлмарта» Костыгину

Совладелец «Юлмарта» отпущен из-под домашнего ареста Евгений Егоров / Ведомости

Сегодня Смольнинский райсуд Петербурга не продлил домашний арест предпринимателя и совладельца ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина. О решении суда «Ведомостям» сообщил представитель бизнесмена. Следствие, по его словам, ходатайствовало о продлении домашнего ареста Косыгина еще на месяц, до середины марта, однако суд в этом отказал. Представитель райсуда подтвердил, что суд ходатайство не удовлетворил.

Сам Костыгин назвал это решение суда логичным, хотя и не самым важным в урегулировании конфликта вокруг «Юлмарта». «Мелочь, а приятно. Теперь будет легче договариваться с кредиторами и исправлять ситуацию в компании, самим или с помощью сторонних инвесторов», - передал бизнесмен через представителя.

В начале октября 2017 г. Смольнинский райсуд поместил Костыгина на два месяца под домашний арест. Он обвиняется в мошенничестве с кредитом Сбербанка на 1 млрд руб. Чтобы получить деньги, в Сбербанк были представлены ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта», сообщал Следственный комитет России. В апреле 2016 г. Сбербанк перечислил 1 млрд руб., которыми Костыгин распорядился по своему усмотрению. Защита Костыгина на суде заявляла, что предприниматель непричастен ни к получению кредита, ни к хищению.

Следователь, по словам представителя Костыгина, не смог представить доказательств необходимости продлить арест. Кроме того, суд принял во внимание, что бизнесмен пытается урегулировать вопрос с основным кредитором компании Сбербанком, а также что он многодетный отец и под домашним арестом не может в полной мере заботиться о пятерых детях, заметил собеседник «Ведомостей». Костыгин сдал свой загранпаспорт следователю как гарантию того, что он не покинет страну, добавил представитель бизнесмена. Подтвердить эти данные представитель суда оперативно не смог.

У следствия есть пять рабочих дней, чтобы обжаловать решение, уточнил представитель Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга.

«Юлмарт» – крупный интернет-ритейлер. У компании есть так называемые пригородные центры исполнения заказов в Санкт-Петербурге и Москве – крупные склады общей площадью более 100 000 кв. м, с которых компания доставляет заказы в пункты выдачи товаров внутри города. По итогам 2013 г. компания стала крупнейшим российским интернет-ритейлером с оборотом в 39,7 млрд руб. с НДС.

После этого совладельцы компании начали поиск инвесторов: деньги нужны были в том числе на развитие логистической инфраструктуры. Но в прошлом году они разругались. Костыгин и Август Мейер (контролируют 31,6 и 29,9% владельца «Юлмарта» – компании UHL) разошлись с партнером Михаилом Васинкевичем (38,5%) во мнениях о том, как дальше развивать бизнес. После этого у ритейлера начались проблемы с кредиторами.