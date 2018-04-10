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«Газпром» может сохранить транзит газа через Украину

Транзит газа через Украину может сохраниться в определенном объеме – 10-15 млрд куб. м в год. Об этом сообщил предправления «Газпрома» Алексей Миллер, его слова цитирует пресс-служба компании.

При этом Миллер отметил, что Украина в этом случае должна будет обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит. По его словам, «Газпром» никогда не выражал намерения полностью отказаться от украинского транзита. «Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах», – объяснил Миллер.

В понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия считает необходимым сохранить транзит российского газа через украинскую территорию. Она добавила, что надо учитывать «политическую составляющую этого вопроса».

В 2009 г. «Газпром» и «Нафтогаз» заключили два контракта – на поставки газа для Украины и транзит российского газа в Европу через украинскую территорию. Компании ведут переговоры о расторжении контрактов, сообщала российская сторона.