«Газпром» обжаловал решение суда по спору с «Нафтогазом» о транзите

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Ранее Стокгольмский арбитраж пришел к выводу, что «Нафтогаз» недополучил за транзит $4,63 млрд
Interpress
«Газпром» подал жалобу на решение Стокгольмского арбитража в апелляционный суд округа Свеа (Швеция). Российский холдинг требует частично отменить принятое ранее решение по его спору с украинским «Нафтогазом».
Спорят компании об условиях контракта о транзите газа, заключенного восемь лет назад. 28 февраля Стокгольмский арбитраж постановил, что с момента подписания контракта «Нафтогаз» недополучил за транзит $4,63 млрд. С учетом других решений арбитража «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Помимо этого Стокгольм обязал «Газпром» до окончания действия контракта в 2019 г. оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд куб. м каждый год.
«Газпром» утверждает, что при вынесении этого решения арбитры допустили «существенные процессуальные нарушения», говорится в сообщении холдинга.
В 2009 г. «Газпром» и «Нафтогаз» заключили два контракта - на поставки газа для нужд Украины и транзит российского газа европейским потребителям через территорию Украины. Срок обоих контрактов заканчивается 31 декабря 2019 г. 27 марта этого года зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что «Газпром» и «Нафтогаз» на прошлой неделе начали переговоры о расторжении контрактов.
Каким будет вид из новой штаб-квартиры «Газпрома»
Евгений Егоров для Ведомостей
Строительство «Лахта центра» в Петербурге планируется завершить осенью 2018 г. Его общая площадь составит около 400 000 кв. м. Визитная карточка проекта – 462-метровый небоскреб (87 этажей), который должен стать самым высоким зданием в Европе. Сюда из Москвы переедут структуры «Газпрома»
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Евгений Егоров для Ведомостей
Для сравнения: высота 35-этажного головного офиса «Газпрома» в Москве – 150 м. Полезная площадь офисных помещений в новом небоскребе «Газпрома» – около 130 000 кв. м, сообщается в презентационных материалах «Лахта центра»
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Евгений Егоров для Ведомостей
87-этажный небоскреб – первая фаза проекта на участке в 8 га, рассказал «Ведомостям» архитектор «Лахта центра» Филипп Никандров: «Там будут большие благоустроенные пространства – три общественные площади, открытый амфитеатр со сценой на фоне залива, музей занимательной науки с планетарием, концертный зал. Башню завершает не кабинет руководителя компании, а доступная обзорная площадка, безусловный центр притяжения для туристов»
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Евгений Егоров для Ведомостей
Какие именно подразделения компании, в каком составе и когда будут переезжать в новую штаб-квартиру, представитель «Газпрома» комментировать отказался
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Евгений Егоров для Ведомостей
Арендаторы будут сами обустраивать внутреннее пространство за пределами общих зон центра, рассказывал «Фонтанке» в августе исполнительный директор проекта Александр Бобков
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Евгений Егоров для Ведомостей
Переезд «Газпрома» в Петербург длится уже около пяти лет, но официально компания о ходе этого процесса ничего не сообщает
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Евгений Егоров для Ведомостей
Пока строительство «Лахта центра» не завершено, структуры «Газпрома» заняли помещения в 57 бизнес-центрах, расположенных по всему Петербургу, подсчитали аналитики
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Евгений Егоров для Ведомостей
Из чуть менее 2200 человек, работавших в московской штаб-квартире на ул. Наметкина, в Петербург переехало около 1800 сотрудников
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Евгений Разумный / Ведомости
Некоторые работники московского офиса (на фото) отказались переезжать и покинули компанию, знают собеседники «Ведомостей», знакомые с ходом переезда
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Евгений Разумный / Ведомости
На улице Наметкина продолжают работать несколько десятков человек
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Евгений Егоров для Ведомостей
Когда офис «Газпрома» переедет в «Лахта центр», сотрудникам откроются отличные виды из окон. На фото виден стадион «Санкт-Петербург арена», Западный скоростной диаметр, в центре фотогрфии - Исаакиевский собор
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Евгений Егоров для Ведомостей
Пешеходный мост к стадиону, Бычий остров и парк развлечений «Питерлэнд»