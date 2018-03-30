«Газпром» обжаловал решение суда по спору с «Нафтогазом» о транзите

Ранее Стокгольмский арбитраж пришел к выводу, что «Нафтогаз» недополучил за транзит $4,63 млрд Interpress

«Газпром» подал жалобу на решение Стокгольмского арбитража в апелляционный суд округа Свеа (Швеция). Российский холдинг требует частично отменить принятое ранее решение по его спору с украинским «Нафтогазом».

Спорят компании об условиях контракта о транзите газа, заключенного восемь лет назад. 28 февраля Стокгольмский арбитраж постановил, что с момента подписания контракта «Нафтогаз» недополучил за транзит $4,63 млрд. С учетом других решений арбитража «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Помимо этого Стокгольм обязал «Газпром» до окончания действия контракта в 2019 г. оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд куб. м каждый год.

«Газпром» утверждает, что при вынесении этого решения арбитры допустили «существенные процессуальные нарушения», говорится в сообщении холдинга.

В 2009 г. «Газпром» и «Нафтогаз» заключили два контракта - на поставки газа для нужд Украины и транзит российского газа европейским потребителям через территорию Украины. Срок обоих контрактов заканчивается 31 декабря 2019 г. 27 марта этого года зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что «Газпром» и «Нафтогаз» на прошлой неделе начали переговоры о расторжении контрактов.

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