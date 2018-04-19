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СМИ узнали о переговорах UC Rusal с Китаем о сотрудничестве в условиях санкций

Представители попавшей под американские санкции UC Rusal на этой неделе встречались с китайскими компаниями и трейдерами, чтобы обсудить возможности покупки глинозема и поставок алюминия в Китай в условиях наложенных США ограничений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные о ходе переговоров источники. Акции российской компании на Гонконгской бирже подорожали на 26%.

UC Rusal ищет альтернативных поставщиков глинозема, используемого для производства алюминия, поскольку санкции заблокировали работу с действующими контрагентами. Российская компания на переговорах также интересовалась возможностями нарастить поставки рафинированного алюминия в слитках в Китай.

По словам собеседников агентства, делегация UC Rusal в составе старших специалистов по маркетингу и продажам не достигла каких-либо договоренностей с китайской стороной, которая, в свою очередь, обеспокоена санкционными рисками.

Второй крупнейший в мире производитель алюминия UC Rusal и семь других компаний Олега Дерипаски 6 апреля были включены минфином США в список блокирующих санкций (SDN-лист). Американцам запрещены любые деловые отношения с компаниями из черного списка, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичные санкции за существенные транзакции в пользу этих структур. Для подсанкционных компаний перекрывается доступ к финансовой системе США и транзакциям в долларах.

Ранее агентство Reuters сообщило, что крупнейшие японские трейдеры попросили UC Rusal прекратить поставки алюминия из-за риска вторичных санкций. В результате компания остановила продажу алюминия в Японию, рассказал ТАСС директор японской «дочки» Rusal Japan Кунихико Хигаси.

Акции UC Rusal на Гонконгской бирже c момента объявления санкций потеряли в цене больше 60%. 19 апреля бумаги продемонстрировали значительный рост, подорожав к 10:20 мск к закрытию предыдущих торгов на 26% до 1,8 гонконгского доллара.