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Бизнес
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СМИ узнали о переговорах UC Rusal с Китаем о сотрудничестве в условиях санкций

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Представители попавшей под американские санкции UC Rusal на этой неделе встречались с китайскими компаниями и трейдерами, чтобы обсудить возможности покупки глинозема и поставок алюминия в Китай в условиях наложенных США ограничений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные о ходе переговоров источники. Акции российской компании на Гонконгской бирже подорожали на 26%.

UC Rusal ищет альтернативных поставщиков глинозема, используемого для производства алюминия, поскольку санкции заблокировали работу с действующими контрагентами. Российская компания на переговорах также интересовалась возможностями нарастить поставки рафинированного алюминия в слитках в Китай.

По словам собеседников агентства, делегация UC Rusal в составе старших специалистов по маркетингу и продажам не достигла каких-либо договоренностей с китайской стороной, которая, в свою очередь, обеспокоена санкционными рисками.

Второй крупнейший в мире производитель алюминия UC Rusal и семь других компаний Олега Дерипаски 6 апреля были включены минфином США в список блокирующих санкций (SDN-лист). Американцам запрещены любые деловые отношения с компаниями из черного списка, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичные санкции за существенные транзакции в пользу этих структур. Для подсанкционных компаний перекрывается доступ к финансовой системе США и транзакциям в долларах.

Ранее агентство Reuters сообщило, что крупнейшие японские трейдеры попросили UC Rusal прекратить поставки алюминия из-за риска вторичных санкций. В результате компания остановила продажу алюминия в Японию, рассказал ТАСС директор японской «дочки» Rusal Japan Кунихико Хигаси.

Акции UC Rusal на Гонконгской бирже c момента объявления санкций потеряли в цене больше 60%. 19 апреля бумаги продемонстрировали значительный рост, подорожав к 10:20 мск к закрытию предыдущих торгов на 26% до 1,8 гонконгского доллара.

Экономика
Новости

Абызов рассказал о планах правительства отказаться от надзорных каникул для бизнеса

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Надзорные каникулы для малого бизнеса завершаются в этом году и вопрос об их продлении сейчас не стоит, сообщил «Интерфаксу» министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов, курирующий в правительстве реформу контрольно-надзорной деятельности.

«Сейчас вопрос не стоит о введении или невведении корректировки. Срок надзорных каникул истекает в 2018 году», – сказал Абызов.

Правительство провело встречи с бизнесом, в том числе деловыми организациями «Опора России» и «Деловая Россия», Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, отметил Абызов. «Представители этих бизнес-объединений высказались за то, что при внедрении риск-ориентированного подхода вопрос о продлении надзорных каникул является неактуальным», – указал он.

Надзорные каникулы для малого бизнеса введены с 2016 г., они предусматривают приостановку плановых проверок. В то же время количество внеплановых проверок в первый же год каникул выросло, говорил член московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов и подтверждали опрошенные «Ведомостями» предприниматели.

В середине марта РБК сообщал, что вице-премьер – руководитель аппарата правительства Сергей Приходько поручил Минэкономразвития совместно с Генпрокуратурой подготовить поправки о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса и распространении его на средний бизнес.

На заседании правительственного проектного комитета по реформе контрольно-надзорной деятельности, которое состоялось после произошедшего 25 марта пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», замминистра экономического развития Савва Шипов относительно возможности продления надзорных каникул подчеркивал необходимость продолжить внедрение риск-ориентированного подхода. Предприниматели должны освобождаться от проверок в зависимости не от размера их бизнеса, а от присвоенной категории риска, указывал Шипов.

Абызов заявлял, что статус малого бизнеса мог выступать для владельцев «Зимней вишни» «прикрытием» и «лазейкой» для избежания плановых проверок. «В рамках реформы наша позиция остается неизменной и однозначной. Малое это предприятие, среднее или большое, если оно представляет высокий уровень риска, то в его отношении плановые проверки являются обязательным инструментом обеспечения безопасности людей, – говорил Абызов на совещании по вопросам защиты прав инвесторов в конце марта (цитата по РБК). – И наоборот. Неважно, какого размера предприятие, если оно не представляет потенциальную угрозу, надо его в принципе освободить от плановых проверок. В этом и есть суть риск-ориентированного подхода, который мы внедряем в рамках реформы».

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Технологии
Новости

Facebook займется разработкой собственных чипов

Ведомости
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Социальная сеть Facebook собирает команду для создания собственных чипов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в компании и перечень открытых вакансий в Facebook

Ранее руководитель исследований Facebook Ян ЛеКун опубликовал в Twitter ссылку на вакансии в соцсети, предложив откликнуться специалистам, заинтересованным в разработке процессоров для машинного разума.

Facebook ищет менеджера, который создаст «организацию по производству SoC/ASIC и всего необходимого ПО» (SoC — процессоры, которые в основном используются в мобильных устройствах; ASIC — чипы, созданные под конкретные узкие задачи). Соискателю предстоит возглавить команду разработчиков процессоров для устройств, искусственного интеллекта или серверов.

Создание собственных чипов позволило бы Facebook снизить зависимость от американского производителя чипов Qualcomm, а также использовать их для своих серверов вместо решений от NVIDIA, считает агентство. Компания могла бы получить некоторое преимущество на рынке устройств — например, в работе над своей умной колонкой или гарнитурой виртуальной реальности Oculus, пишет Bloomberg. Представители социальной сети пока прокомментировали журналистам эту информацию.

Кроме того, технологический гигант подхватит тренд среди своих коллег: Apple уже взялась за разработку чипов для iOS-устройств и в будущем, возможно, заменит ими процессоры Intel на компьютерах Mac. Google также выпускает собственные чипы с технологией искусственного интеллекта, ориентированные на обработку изображений. В прошлом году компания внедрила их в смартфон Pixel 2. Вполне вероятно, что амбиции у компании, конкурирующей с Apple, значительно шире, отмечает агентство. Amazon, в свою очередь, работает над чипами для улучшения интеллекта своего умного помощника Alexa.

10 самых дорогих мировых брендов – 2017

Финансы
Новости

Стоимость барреля нефти Brent превысила $74 впервые с ноября 2014 года

Ведомости
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Стоимость барреля нефти марки Brent превысила $74 впервые с 27 ноября 2014 г. На Интерконтинентальной бирже в 11.43 мск баррель нефти Brent стоил $74,26, подорожав на 1%. Стоимость барреля нефти WTI составляла $69,15 (+0,98%).

Утром в четверг стоимость нефти марки WTI впервые с декабря 2014 г. превысила отметку в $68 за баррель. 

Несмотря на рост цен на нефть, рубль дешевеет по отношению к доллару и евро. По данным Московской биржи на 11.34 мск, курс доллара составляла 60,96 руб./$, евро — 75,36 руб./евро. 

Экономика
Новости

Китай не увидел рисков для отношений с Россией в условиях санкций

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Санкции западных стран не способны нанести удар по российско-китайским отношениям, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

«Китай и Россия поддерживают друг с другом стабильные, хорошо сформировавшиеся отношения, и внешние факторы не способны на них [негативно] повлиять», – сказал Фэн (цитаты по ТАСС). Он отметил, что в последние годы двусторонние связи стран динамично развиваются, а масштабы китайско-российской торговли быстро увеличиваются.

Фэн подчеркнул, Китай выступает решительно против того, чтобы та или иная страна, руководствуясь исключительно собственными интересами, прибегала к односторонним мерам в отношении других государств. Китай готов прилагать совместные усилия с Россией для увеличения торговых сделок, отметил представитель китайской стороны.

По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем за I квартал 2018 г. вырос на 28,2% до $23 млрд. Китайский экспорт увеличился на 23,7% до $10,3 млрд. Импорт российских товаров и услуг вырос на 32% до $12,7 млрд.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что подпавший под санкции США российский производитель алюминия UC Rusal провел переговоры с китайскими компаниями и трейдерами, попросив о возможности закупать в КНР глинозем и поставлять на китайский рынок алюминий. По словам собеседников агентства, каких-либо договоренностей стороны не достигли, при этом китайский бизнес отнесся к предложениям UC Rusal с осторожностью из-за санкционных рисков.

Новые санкции минфина США против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний запрещают американцам коммерческие отношения с данными лицами и структурами, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичные санкции за существенные транзакции в пользу компаний из черного списка. Для подсанкционных компаний перекрывается доступ к финансовой системе США и транзакциям в долларах.

Выбор редактора
Политика
Новости

Президент Киргизии отправил правительство в отставку в связи с вотумом недоверия

Ведомости
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства республики, говорится в сообщении на сайте главы государства. Решение было принято после того, как парламент Киргизии выразил правительству недоверие.

Согласно указу, премьер-министр и члены правительства продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров.

Ранее депутаты парламента Киргизии выразили недоверие правительству премьера Сапара Исакова. Это решение поддержал 101 депутат из 120.

Парламент Киргизии впервые выразил недоверие правительству, сообщил «Интерфаксу» депутат оппозиционной фракции «Онугуу — прогресс» Исхак Масалиев. Причиной, по его словам, стали «многие промахи» кабинета министров, в том числе с реализаций ряда важных проектов.

Политика
Новости

Доходы губернатора Подмосковья в 2017 году снизились на 84%

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Доход губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2017 г. составил 53,1 млн руб., следует из декларации, опубликованной на сайте правительства Подмосковья. Это на 84% меньше дохода за 2016 г. Тогда Воробьев задекларировал 97,6 млн руб.

У Воробьева, согласно декларации, нет имущества в собственности. В пользовании губернатора находятся земельный участок площадью 10 271 кв. м, жилой дом (976,8 кв. м), гараж-стоянка (541,9 кв. м) и помещение для отдыха (627,5 кв. м). За год сведения об имуществе Воробьева не изменились.

В декларации Воробьева указаны трое несовершеннолетних детей. Доход одного из них за год составил 4,5 млн руб. (6 млн руб. в 2016 г.). Ему принадлежит квартира площадью 195 кв. м. У двух других детей в графе доходы ничего не указано. У всех троих в пользовании находится жилой дом площадью 976,8 кв. м.

Самые «бедные» чиновники

Технологии
Новости

SpaceX запустила телескоп TESS для поиска подобных Земле планет

Ведомости
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SpaceX запустила с мыса Канаверал ракету-носитель Falcon 9 со спутником NASA - TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), предназначенным для поиска подобных Земле планет за пределами Солнечной системы. Трансляция запуска велась на сайте компании.

Компания рассчитывает, что в ходе двухлетней миссии аппарат TESS для поиска экзопланет изучит более 200 000 звезд. Его задача - найти на их ярком фоне крохотные пятна, которые могут оказаться планетами.

TESS включает в себя четыре телескопа с матрицами разрешением 16,8 мегапикселя, работающими в спектральном диапазоне от 600 до 1000 нанометров. Раз в 27 дней телескоп будет менять зону наблюдения и за два года, предположительно, создаст карту, покрывающую 85% всей небесной сферы.

Этим он выгодно отличается от телескопа «Кеплер», который стал главным источником данных о планетах вне Солнечной системы в прошедшие годы.

Позже SpaceX сообщила, что первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на баржу «Of Course, I Still Love You» в Атлантическом океане. С помощью возврата первых ступеней компания планирует уменьшить стоимость запусков.

Ранее владелец SpaceX бизнесмен Илон Маск рассказал в своем Twitter, что намерен вернуть и вторую ступень ракеты-носителя. При этом сделать это предприниматель хочет на «воздушных шарах».

SpaceX запустила спутник для обеспечения WiFi на борту самолетов

Технологии
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах «Черкизово» и HeadHunter отложить выход на биржу

Ведомости
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Группа компаний «Черкизово» может как минимум до осени отложить SPO на Московской бирже, которое планировалось провести в мае, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника. По их словам, перенос размещения связан с новыми антироссийскими санкциями.

По данным издания, после объявления о санкциях 6 апреля «Черкизово» два раза откладывала заседание совета директоров, на котором должно было обсуждаться SPO. Группа компаний от комментариев отказалась.

«Черкизово» объявила о планах провести SPO 3 апреля. Бумаги инвесторам планировали предложить основной акционер семья основателя группы компаний Игоря Бабаева, а также 100%-ная «дочка» «Черкизово» АПК «Михайловский» (6,6%). Точный размер пакета не раскрывался. Всего в ходе SPO компания могла привлечь около $300 млн.

Кроме того, по данным «Коммерсанта», под вопросом оказалось и IPO российского сервиса по поиску работы HeadHunter. О том, что компания подала заявку о проведении первичного публичного предложения в Нью-Йорке на бирже NASDAQ, стало известно 2 апреля. Она рассчитывала привлечь $250 млн. Представитель HeadHunter отказался от комментариев.

10 крупнейших IPO и SPO российских компаний в 2017 году

Бизнес
Новости

Rusal Japan сообщила о прекращении поставок российского алюминия в Японию

Ведомости
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Поставки произведенного UC Rusal алюминия в Японию прекращены из-за санкций США, сообщил ТАСС директор японской «дочки» российской компании Rusal Japan Кунихико Хигаси.

«Дальнейшие поставки алюминия отменены, – сказал Хигаси. – Наши покупатели сообщили, что не могут осуществлять за них платежи компании UC Rusal, что связано с недавними санкциями США. Такие уведомления приходили к нам одно за другим». Он уточнил, что останавливать поставку уже погруженных на суда партий не планируется, но дальнейшие поставки отменяются.

По данным Rusal Japan, на Россию приходилось примерно 15% японского импорта алюминия, или 230 000 т, весь российский алюминий поставлялся от UC Rusal.

Ранее агентство Reuters сообщило, что крупнейшие японские трейдеры попросили UC Rusal прекратить поставки алюминия из-за санкционных рисков.

Второй крупнейший в мире производитель алюминия UC Rusal и семь других компаний Олега Дерипаски были включены минфином США в список блокирующих санкций (SDN-лист). Американцам запрещены любые деловые отношения с компаниями из черного списка, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичные санкции за существенные транзакции в пользу этих структур. Для подсанкционных компаний перекрывается доступ к финансовой системе США и транзакциям в долларах.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Чемезов предложил Рогозину обанкротить и передать «Ростеху» Курганмашзавод

Ведомости
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«Ростех» считает необходимым начать банкротство единственного российского производителя БМП – Курганмашзавода (КМЗ), а затем объединить предприятие с входящим в госкорпорацию тульским Конструкторским бюро приборостроения им. академика Шипунова, сообщает РБК со ссылкой на письмо гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

Чемезов в письме от 2 апреля (его подлинность подтвердили в пресс-службе «Ростеха») попросил Рогозина «в возможно короткие сроки» провести заседание правительственной комиссии по обеспечению и реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций ОПК и рассмотреть на нем вопросы, связанные с введением процедур банкротства в отношении КМЗ.

«Текущее финансово-экономическое состояние АО «Курганмашзавод» и группы зависимых компаний критическое», – пишет Чемезов. По итогам 2017 г. у предприятия образовался убыток около 7 млрд руб., кроме того, завод сорвал сроки «изготовления имущества по экспортному контракту в интересах иностранного заказчика». Чемезов также указывает, что у КМЗ есть проблемы с выполнением гособоронзаказа и на 2018 г. – предприятию дополнительно необходимо 16 млрд руб., однако источники финансирования отсутствуют. Чемезов предлагает заключить контракты по передаче производственных площадок КМЗ тульскому предприятию с 2019 г.

КМЗ основан в 1950 г., предприятие входит в концерн «Тракторные заводы». Согласно СПАРК, 55% КМЗ принадлежит АО «МИГ "КТЗ" (управляющая компания «Тракторных заводов»), которой, в свою очередь, владеет Machinery & Industrial Group N.V. (Амстердам) – эта компания аффилирована с временным директором КМЗ и гендиректором «Тракторных заводов» Альбертом Баковым и председателем совета директоров концерна Михаилом Болотиным. Красноярский проектно-технологический институт комбайностроения, также принадлежащий Machinery & Industrial Group, владеет 19% КМЗ. 13% завода принадлежит ОАО «СКБМ», которым владеет сам КМЗ.

КМЗ специализируется на производстве и ремонте бронемашин класса БМП. Завод выпускает БМП-2 и БМП-3, которые помимо армии России эксплуатируют вооруженные силы почти трех десятков стран мира, говорится на сайте КМЗ. На предприятии изготавливаются опытные образцы модернизированной БМД-4, на базе которой КМЗ произвел БТР «Ракушка». КМЗ также производит гражданскую продукцию – автоприцепы и тракторные ковши. В состав КМЗ входят десять заводов и пять цехов, штат превышает 5000 человек.

Концерн «Тракторные заводы», в который вместе с 130 другими предприятиями входит КМЗ, также испытывает финансовые проблемы. Осенью 2017 г. правительство передало концерн в оперативное управление «Ростеху». Общие долги концерна превышают 100 млрд руб. Его основным кредитором выступает Внешэкономбанк (ВЭБ), «Ростеху» концерн должен более 4 млрд руб. В октябре 2017 г. ВЭБ подал в чувашский арбитражный суд иск о признании «Тракторных заводов» банкротом в связи с долгом на 68,5 млрд руб. В ноябре арбитраж ввел в отношении концерна процедуру наблюдения.

В «Ростехе» РБК объяснили ситуацию с «Тракторными заводами» кризисом машиностроительной отрасли в целом и неправильными решениями в управлении предприятиями: заводы концерна были чрезмерно закредитованы под залог активов, предприятие не смогло обслуживать долги.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в марте 2017 г. говорил, что КМЗ объединят с Уралвагонзаводом под управлением «Ростеха». Допускал такое объединение и Чемезов. В случае передачи КМЗ «Ростеху» госкорпорация намерена сохранить коллектив предприятия, сокращения планируются, но незначительные и в основном затронут административно-управленческий персонал, отметили РБК в «Ростехе».

Выбор редактора
Политика
Новости

СК отследил весь путь Юлии Скрипаль из Москвы в Солсбери

Ведомости
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Следственный комитет России опубликовал видеоролик с подробностями расследования дела об отравлении Юлии Скрипаль в Солсбери. В сюжете утверждается, что следователям удалось пошагово восстановить весь путь Скрипаль 3 марта из московского аэропорта «Шереметьево» в лондонский «Хитроу». «Установлен водитель такси, который привез Юлию Скрипаль в аэропорт, а также все пассажиры воздушного судна, на котором девушка летела в Соединенное Королевство. Ни у одного из летевших этим рейсом пассажиров не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами», — утверждается в сюжете.

Следователи установили места работы Юлии Скрипаль в России, круг ее общения, а также адреса ее проживания. СК считает «абсурдным» заявление Великобритании о том, что у Скрипаль нет близких родственников, готовых представлять ее интересы. В Ярославской области проживают бабушка Юлии Елена и двоюродная сестра Виктория, активно сотрудничающая со следствием, отмечается в сюжете.

В сюжете, в частности, приводится рассказ Виктории о ее телефонном разговоре с Юлией. Родственница пострадавшей рассказала, что у нее сложилось впечатление, что Юлия говорит под давлением и то, «что ей было сказано». Юлия Скрипаль заявила, что встречаться с двоюродной сестрой не хочет и что британскую визу Виктории не дадут.

В начале марта Юлия Скрипаль и ее отец, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, были обнаружены на скамейке в Солсбери в бессознательном состоянии. Великобритания обвинила Россию в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок». Москва это отвергает.

В середине марта СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК («покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»).

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

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