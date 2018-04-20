Бизнес

Новости

Английский футбольный клуб Arsenal сменит главного тренера впервые за 22 года

Главный тренер лондонского футбольного клуба Arsenal Арсен Венгер покинет свой пост после 22 лет работы. Об этом говорится в заявлении Венгера на сайте клуба. Кто его заменит, не сообщается.

Венгер планирует покинуть команду в конце сезона. «После тщательных обсуждений, в том числе с клубом, я решил, что сейчас подходящее время для меня покинуть клуб», – сказал тренер Arsenal. После 34 туров клуб идет на 6-м месте, которое не позволяет участвовать в Лиге чемпионов в следующем году. Однако Arsenal пока сохраняет шансы пробиться в этот турнир, если выиграет Лигу Европы.

Венгер - один из рекордсменов английской премьер-лиги по времени работы главным тренером в одном клубе.

Лондонский клуб 13 раз выигрывал английскую премьер-лигу, в том числе три раза под руководством Венгера. В последний раз клуб завоевывал чемпионский титул в 2004 г.

Совладельцами лондонского «Арсенала» являются американский бизнесмен Стэн Кронке и российский Алишер Усманов. Кронке принадлежит 67%, а Усманову - 30%.