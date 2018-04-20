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Володин предложил наказывать российский бизнес за соблюдение санкций США

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность за соблюдение антироссийских санкций США на территории России, передает «Интерфакс» со ссылкой на парламентскую пресс-службу.

«Володин на встрече с представителями деловых и экспертных кругов при обсуждении законопроекта об ответных мерах на санкционную политику США в отношении России высказался за введение запрета на исполнение санкций США на территории Российской Федерации, – сообщила пресс-служба. – Он пояснил, что правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств».

В сообщении отмечается, что Володин говорил в том числе об уголовной ответственности. «В России мы должны жить по российским законам», – подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Объявленные минфином США санкции против российского бизнеса запрещают американцам деловые отношения с попавшими под них компаниями. Контрагентам из других юрисдикций за существенные транзакции в пользу компаний из черного списка грозят вторичные санкции.

Володин и руководители всех фракций Госдумы подготовили законопроект об ответных санкциях против США. Он наделяет правительство полномочиями закрыть доступ для американского импорта, остановить сотрудничество России и российских компаний с американцами в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли, запретить вывоз из России продукции и оборудования из редкоземельных металлов, а также предусматривает другие ограничения.

Вице-премьер Аркадий Дворкович положительно оценил инициативу Госдумы (цитата по «России 24»): «У нас должен быть арсенал для ответных действий, и законопроект может предоставить соответствующие инструменты правительству». В Кремле уверены, что контрсанкции не причинят ущерба национальной экономике, рассказывал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу РБК подчеркивал, что в вопросе контрсанкций нужно разделять политику и экономические интересы страны. Россия получает значительную выгоду от поставок в США ракетных двигателей и прекращение сотрудничества в этой сфере может стать выстрелом себе в ногу, указывал Рогозин. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил телеканалу «Россия 24», что правительство не станет запрещать поставки титана в США.