Принятие законопроекта о контрсанкциях против США отложено на месяц

Эксперты надеются, что власти проявят осмысленность при выборе ответных санкций Максим Стулов / Ведомости

Депутатский законопроект об антиамериканских санкциях будет рассмотрен Госдумой в первом чтении не раньше середины мая, сообщил в понедельник председатель нижней палаты Вячеслав Володин. «Законопроект необходимо обсудить с участием экспертного сообщества, сегодня направляем его в правительство, президенту, в Счетную палату, в регионы, собираемся организовать встречи с деловым сообществом, с компаниями, – перечислял Володин после внеочередного заседания совета Думы. – Мы должны все нормы отработать, чтобы это был качественный законопроект».

В обществе уже идет дискуссия по поводу в том числе импортозамещения, напомнил Володин: «Исходить нужно из того, что закон рамочный, он предполагает предоставление полномочий правительству, но только если мы с вами можем взять и заместить тот или иной продукт, товар своим производством или поставками из-за границы, но не ниже качеством».

Законопроект об ответных мерах России против США и других стран, присоединившихся к американским санкциям против российских компаний, внесен в Думу в пятницу самим Володиным и лидерами всех четырех фракций, позже к ним присоединилось еще более 120 депутатов. Документ позволяет правительству ввести запрет или ограничения на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, сырья, лекарств (кроме препаратов, не имеющих российских аналогов), алкоголя, табака и других товаров производства США или прочих «недружественных» государств. Решением совета Думы законопроект направлен в официальную рассылку. Отзыва правительства не требуется: законопроект не предполагает финансовых затрат. Отзывы других госорганов профильный комитет по экономической политике будет собирать до 3 мая, первое чтение намечено на 15 мая.

Для обсуждения документа на совете Думы депутаты прервали каникулы, которые у них длятся до конца майских праздников. Исполнять рамочный законопроект будет уже новое правительство: 7 мая пройдет инаугурация Владимира Путина и нынешний кабинет уйдет в отставку. В 2012 г. Дума утвердила нового премьер-министра на следующий день после инаугурации Путина. У Думы есть опыт ускоренного принятия политически значимых законов, но законопроект об ответных санкциях планируется обсуждать не менее месяца, как законопроект о реновации. У руководства нижней палаты есть задача минимизировать поднявшийся негатив, объясняет собеседник в окружении Володина.

Этот законопроект – инициатива Госдумы, он будет в рабочем порядке обсуждаться в правительстве, говорит пресс-секретарь председателя правительства Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, конечных решений пока нет.

Дума для правительства

Круглый стол, за которым будет обсуждаться законопроект, соберется 3 мая, на него пригласят представителей делового сообщества, правительства, администрации президента и всех компаний, попавших под санкции, политологов – всего несколько сотен участников, рассказал «Ведомостям» председатель комитета по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР).

По словам Жигарева, законопроект не запретительный, а заместительный, все решения должны быть взвешены, чтобы дали нужный эффект.

Основная работа начнется после второго чтения, а сейчас ощущается корыстное желание разогреть негативный интерес к теме вокруг лекарств, полагает зампред комитета единоросс Владимир Гутенев: «По французским коньякам и винам якобы возникает у многих обывателей вопрос, но их пьют только в периметре Третьего кольца, настоящие патриоты готовы перейти на чилийское». Это вопрос не экономический, а «вопрос посыла и решимости», считает депутат.

Для некоторых министерств законопроект оказался неожиданным, знает один из депутатов: «Для них это будет проверкой, насколько они зависимы от импорта, на что тратились все это время бюджетные деньги».

Зампред правительства Аркадий Дворкович положительно оценил законопроект об ответных санкциях (цитата по «России 24»): «У нас должен быть арсенал для ответных действий, и законопроект может предоставить соответствующие инструменты правительству».

Правительству нужны правовые основания, закон их дает, говорит собеседник, близкий к думскому руководству: «Нужно вносить не все сразу, а по мере необходимости, в зависимости от ситуации». Он полагает, что Медведев мог обсуждать законопроект с руководителями фракций в преддверии своего отчета перед Госдумой. Собеседник в аппарате единороссов уверяет, что Медведев обсуждал инициативу с руководством Думы.

Решение внести законопроект могло быть принято на заседании Совета безопасности, а в его написании могло принимать участие государственно-правовое управление администрации президента, отмечает еще один человек, близкий к думскому руководству.

В правительстве законопроект обсуждался, в том числе у Медведева, подтверждает федеральный чиновник, но поддержало ли его правительство, не говорит. Представитель первого зампреда правительства Игоря Шувалова отказался от комментариев.

По словам собеседника «Ведомостей» в администрации президента, на кремлевскую комиссию, которая рассматривает наиболее важные инициативы (ее возглавляет руководитель администрации Антон Вайно), документ еще не выносился.

Пауза против сырости

Перенос сроков обсуждения на месяц, как и намерение посоветоваться с экспертным сообществом, свидетельствует, что здравый смысл берет верх, радуется политолог Аббас Галлямов: «Желание любой ценой продемонстрировать силу, нанеся ответный удар, обычно свойственное российским политикам, уступило голосу разума. Есть шанс, что глупостей в этот раз совершено не будет». История с реновацией, когда Дума практически спасла мэра Москвы Сергея Собянина, позволяет надеяться, что депутаты снова будут действовать рационально, предполагает эксперт. Есть и шанс, что законопроект пообсуждают и подвесят, считает Галлямов: «Если доминирующей станет интерпретация, что, запрещая американские лекарства, мы наказываем не США, а своих граждан, этот пункт могут убрать. Судя по первой реакции общественности, скорее всего так и будет».

По мнению программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, пауза в рассмотрении законопроекта взята не для того, чтобы попытаться договориться с американцами о снижении ущерба от их санкций, а потому, что законопроект сырой. Он плохо проработан в частностях и не согласован с заинтересованными отраслями – например, с ракетно-космической, авиапромышленностью или производителями титана. Сырой он и в части стратегии, продолжает Тимофеев: против США предполагаются торговые санкции, а они могут быть оспорены в ВТО.

Есть выражение «разбомбить Воронеж», напоминает политолог Андрей Колядин: «Когда, не зная, как ответить на недружественные шаги «наших партнеров», мы наносим удар сами по себе. Народ, считающий виноватым в своих бедах кого угодно, только не себя, воспринимает «разбомбленный Воронеж» как продолжение западных санкций и дополнительно негодует». Применительно к пармезану и хамону это терпимо, но в отношении лекарств может быть опасно для жизни сотен тысяч россиян, предупреждает эксперт: «Надо искать иные способы возмездия, не в части нанесения себе вреда».

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