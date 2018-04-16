Эксперты ВШЭ оценили ущерб экономике России из-за санкций

Ключевая зона риска – ответные санкции со стороны России, ее экономика несопоставима с американской и пострадает куда сильнее, констатирует Центр развития Максим Стулов / Ведомости

«Война санкций» еще больше изолирует российскую экономику, закрепляет ее технологическое отставание и низкие темпы роста, пишут директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова и его ведущий эксперт Николай Кондрашов в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе».

Из-за введенных США санкций в отношении российского бизнеса отток частного капитала из России в этом году будет на $20 млрд больше, чем предполагалось, - около $49 млрд, оценивают они. Российский экспорт может снизиться на $3-4 млрд. Все это может привести к ослаблению рубля до 60,5-61 за доллар (при среднегодовой цене на нефть Urals $67 за баррель). А инфляция разгонится до 4,1-4,3% вместо 3,6% по итогам года. В ответ ЦБ, вероятно, сохранит до конца года ключевую ставку вблизи нынешних 7,25%, предполагают экономисты. Выше будут и ставки по кредитам нефинансовому сектору.

Как результат, ВВП при цене нефти $67 за баррель в этом году вырастет на 1,7%, прогнозируют эксперты Центра развития, без санкций вырос бы на 1,9%.

Влияние ужесточения санкций уже сказалось на вторичном рынке госдолга, указывает эксперт Центра развития Сергей Пухов. Приток средств нерезидентов в I квартале сократился до $0,8 млрд против $7,3 млрд и 1,4 млрд соответственно в III и IV кварталах прошлого года. В этих условиях Банк России вновь привлек краткосрочные обязательства на $2 млрд для поддержки валютной ликвидности российских банков.

Влияние первой волны санкций будет исчерпано в течение 1-2 лет, говорится в бюллетене, но санкции будут снижать конкурентоспособность страны и ее долгосрочные темпы роста. Отток капитала и падение экспорта могут оказаться сильнее, чем прогнозируется сейчас: неизвестно, какие страны и компании последуют рекомендациям США. Эффект же от неявных санкций может превысить эффект от явных, поскольку под них могут попасть и другие товары российского экспорта. Кроме того, США готовятся расширить санкции из-за Сирии.

Но ключевая зона риска - ответные санкции со стороны России, ее экономика несопоставима с американской и пострадает куда сильнее, констатирует Центр развития. Предложенный главами парламентских фракций законопроект позволяет правительству и президенту использовать широкий набор контрсанкций, от большинства которых пострадает население и бизнес России, оценивали ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты. Например, запрет на экспорт редкоземельных металлов ударит по «ВСМПО-Ависма», которая уже предупредила, что может «надолго, если не навсегда» выпасть из «динамично развивающегося рынка», а более 20 000 сотрудников в Уральском регионе окажутся в кризисной ситуации.

Экономисты Центра развития ожидают, что даже уже введенные санкции потребуют денежных вливаний со стороны государства, а ситуация на подсанкционных и смежных предприятиях ухудшится, что может вызвать рост социальной напряженности. Пострадавшие от санкций предприятия будут бороться за ресурсы и в результате могут пострадать инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал.

Кто подпал под новые санкции США