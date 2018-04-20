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Минфин США объявил о достижении желаемого эффекта от антироссийских санкций

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Санкции, введенные США 6 апреля против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также 15 компаний, достигли «необходимого эффекта». Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox Business.

Мнучин не исключил введения в перспективе новых санкций, заявив, что Белый дом «не боится их применять», но и «транслировать на весь мир свои соображения» также не собирается.

Накануне президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что его администрация введет против России санкции в том случае, если она того заслужит. Ранее постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала новую серию санкций, отметив, что объявить о них должен Мнучин 16 апреля, если он еще этого не сделал.

Мнучин пояснил, что они с Хейли всю минувшую неделю участвовали в заседаниях Совета нацинальной безопасности по Сирии. Однако после объявления Хейли о новых санкциях против России, стратегия была уточнена.

В числе санкционных эффектов Bloomberg перечисляет падение рубля на 8,3% и подорожание трехмесячных форвардных контрактов на алюминий на 22% на London Metal Exchange.

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Бизнес
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СМИ узнали схему вывода из кризиса «Тракторных заводов»

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Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ), долги которого превышают 100 млрд руб., за «символическую сумму» приобретет холдинг «Транскомпонент» под обязательство решить проблему оборотных средств. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе. Решение по КТЗ было принято на заседании правления «Ростеха» 18 апреля. В пресс-службе госкорпорации эту информацию подтвердили.

Фактическим держателем акций КТЗ станет новая «дочка» «Транскомпонента», где 33% получат входящие в «Ростех» «Высокоточные комплексы», отмечает «Коммерсантъ». Затем КТЗ будет разделен на дивизионы. В итоге под полный контроль Ростеха» перейдут восемь военных предприятий – они станут субхолдингом «Высокоточных комплексов». «Гражданская» часть из 26 заводов останется у «Транскомпонента». Закрыть сделку планируется в первом полугодии 2018 г.

Новый собственник выкупит долги КТЗ и у его основного кредитора – «Вшенэкономбанка», на который приходится 84 млрд руб. «Ростеху» КТЗ должен около 4 млрд руб.

Из всех предприятий КТЗ наиболее тяжелая ситуация сложилась на «Курганмашзаводе». Его функции и оборонные контракты будут переданы тульскому «Конструкторскому бюро приборостроения». Эту схему одобрило Минобороны и коллегия ВПК.

«Тракторные заводы» более чем на 90% принадлежат «МИГ «КТЗ», аффилированой с голландской Machinery & Industrial Group N.V. Последняя связана с топ-менеджерами КТЗ Альбертом Баковым и Михаилом Болотиным.

По данным СПАРК, что «Транскомпонент» принадлежит кипрской «Тадорикс Консалтантс Лимитед». Она же является собственницей «Трансмашдизеля», партнера «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева и Искандара Махмудова.

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Новости

Белый дом разъяснил условия улучшения отношений с Россией

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Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и посол России в США Анатолий Антонов согласились, что в интересах обеих стран было бы «улучшить отношения» между Вашингтоном и Москвой. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам их Болтона и Антонова, сообщает Politico. При этом Болтон высказал ряд условий, на которых сближение двух стран возможно. «Это потребует устранения нашей обеспокоенности по поводу вмешательства России в выборы [в США] в 2016 году, безрассудного использования химического оружия в Великобритании, ситуации на Украине и в Сирии», - говорится в заявлении.

6 апреля США ввели санкции против 24 крупных российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также 15 компаний. Антироссийские санкции были введены из-за ситуаций на Украине, в Сирии, а также из-за кибератак, но «прежде всего из-за попыток России подорвать западную демократию», сообщал минфин США.

Позже постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала введение новой серии санкций. Однако Белый дом отложил этот вопрос. США введут санкции так скоро, как только Россия этого заслужит.

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Лидер Северной Кореи смягчил условия сворачивания своей ядерной программы

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КНДР не будет требовать вывода американских войск из Южной Кореи в качестве предварительного условия переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чже Ин, передает CNN.

Сейчас на юге полуострова дислоцировано около 28 000 американских солдат. Мун подчеркнул, что любое требование о выводе американских войск из Южной Кореи было бы неприемлемо для США.

На 27 апреля запланирована встреча лидеров Северной и Южной Корей – Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина – в демилитаризованной зоне. Идет подготовка встречи лидера КНДР и президента США Дональда Трампа, которая может пройти в конце мая - начале июня. Ранее сообщалось о тайной встрече Ким Чен Ына с директором ЦРУ, выдвинутым президентом США на позицию госсекретаря, Майком Помпео в дни Пасхальных каникул.

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Новости

Сенат США утвердил нового директора NASA

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Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост директора NASA Джим Брайденстайн был утвержден на эту позицию сенатом с перевесом в 1 голос, передает CNN. За него проголосовали 50 сенаторов, против – 49.

Бывший летчик из резерва ВМС, экс-директор музея авиации в Оклахоме и действующий член комитета по науке, космосу и технологиям палаты представителей, 42-летний Брайденстайн станет первым конгрессменом, который возглавит NASA. Годовой бюджет агентства превышает $19 млрд.

Трамп выдвинул его кандидатуру еще в сентябре 2017 г., но утверждена она была только сейчас. Демократы были настроены категорически против Брайденстайна. Сомнения были и у республиканцев, но в итоге победила партийная дисциплина. Как заявил поддержавший кандидатуру нового директора NASA сенатор Марко Рубио, по его мнению, Трамп заслуживает того, чтобы его выдвиженцы занимали высшие правительственные должности.

В начале апреля Трамп критиковал действия демократов в сенате по блокированию выдвинутых им кандидатов. «39% выдвинутых мною кандидатур, в том числе дипломатов в зарубежные страны, не прошли процедуру утверждения из-за препятствий и задержек со стороны демократов», – писал он на своей страничке в Twitter. «Никогда такого не было. Безобразие!» – резюмировал он.

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Политика
Новости

США обвинили Россию и Сирию в дезинфекции места химической атаки в Сирии

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Россия и Сирия «дезинфицируют» место предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума, расположенном недалеко от Дамаска. Об этом на брифинге заявила представитель госдепартамента США Хизер Науэрт, передает Reuters.

«У нас имеется достоверная информация о том, что российские должностные лица работают с сирийским режимом, чтобы затянуть, задержать допуск этих инспекторов [Организации по запрещению химического оружия] в Думу», – заявила она. По ее словам, российская сторона предпринимает все необходимые действия для проведения собственного срежиссированного расследования. Россия и Сирия пытаются уничтожить свидетельства применения химического оружия.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на партнеров по программе Health Cluster заявила, что после химической атаки сирийского города Дума 7 апреля к медикам обратились около 500 пострадавших с признаками отравления. По данным организации, 70 человек, скрывавшихся в подвалах, погибли.

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Новости

Блогер Варламов выдвинулся в мэры Москвы с программой сноса заборов и перекраски Кремля

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Блогер Илья Варламов сообщил о планах баллотироваться в мэры Москвы. «В сентябре будут выборы, и у оппозиции нет определенности. По крайней мере, неизвестно о каких-либо сильных кандидатах», – заявил он. По словам Варламова, альтернативы действующему мэру Москвы Сергею Собянину нет, но можно использовать выборы для того, чтобы донести свои идеи.

Объявив об участии в выборах, Варламов представил и концепцию своей предвыборной программы. Она называется «Радикальный урбанизм» и призвана сделать жизнь в столице удобнее.

Программа состоит из 17 пунктов. В частности, Варламов предлагает открыть Кремль для свободного посещения и перекрасить крепость в белый цвет. По мнению блогера, необходимо дальше развивать общественный транспорт, прежде всего трамваи и троллейбусы, и способствовать передвижению по городу на велосипедах. Кроме того, в Москве предлагается ликвидировать служебные парковки, например у здания Госдумы.

Для борьбы с пробками и повышения качества жизни в столице Варламов предлагает ввести платный въезд в центр города, а также полностью запретить въезд внутрь Бульварного кольца, за исключением автомобилей жителей центра города, такси и общественного транспорта.

Отдельный пункт предвыборной программы посвящен московским заборам. Варламов предлагает демонтировать большинство заборов в городе. «Весь центр постоянно перекрыт. К реальной безопасности это не имеет отношения», – заявил он.

Крыши московских домов Варламов предложил превратить в места отдыха горожан, а подвалы отдать для хранения вещей, например колясок. Некоторые объекты блогер планирует снести, говорит Варламов. К примеру, памятник Петру I и торговый центр «Атриум». Садовое кольцо он призывает повторно реконструировать и засадить его деревьями.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Ранее о своем желании участвовать в выборах мэра Москвы заявили Собянин, председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин.

Политика
Новости

США раскритиковали смену лидера на Кубе

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Администрация президента США Дональда Трампа считает, что кубинский народ не будет иметь больше свобод после избрания нового лидера. Власти США не планируют смягчать политику в отношении правительства острова, передает Reuters со ссылкой на слова официального представителя Белого дома.

Представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что власти США разочарованы тем, что председатель Госсовета Кубы был утвержден Национальным собранием, а не избран в ходе выборов. «Кубинские власти сохранили свою репрессивную монополию на власть, вместо того чтобы дать своему народу сделать важный выбор через свободные, честные и конкурентные выборы», – пояснила она.

19 апреля председателем Госсовета Кубы на заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) был избран Мигель Диас-Канель. Голосование было безальтернативным – кандидатура Диас-Канеля была единственной. Политик станет первым кубинским лидером не из семьи Кастро впервые почти за 60 лет. На посту председателя Госсовета Кубы он сменит 86-летнего Рауля Кастро.

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Бизнес
Новости

МИД России допустил прекращение авиасообщения с США из-за визовых проблем

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Российский МИД не исключает, что США и Россия могут прекратить авиасообщение между странами. Об этом говорится в сообщении ведомства. Это может случиться из-за проблем с выдачей виз сотрудникам «Аэрофлота».

«Аэрофлот», который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», – говорится в заявлении МИДа. Российское ведомство напоминает о российско-американском Соглашении о воздушном сообщении от 1994 г., которое предписывает странам заблаговременно предоставлять визы для персонала воздушных судов.

Положение с выдачей американских виз в России «крайне удручающее», официальный срок ожидания собеседования растянут до 250 дней, говорится в сообщении МИДа: «Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно». По мнению российской стороны, визовая блокада выстраивается Вашингтоном преднамеренно, чтобы отыграться на российских гражданах «за независимый курс России на международной арене». «Власти США словно боятся, что приезжающие россияне раскроют простым американцам глаза на нелепость антироссийской пропаганды, которую им навязывают, и потому целенаправленно препятствуют контактам между людьми», – говорится в заявлении.

Представитель «Аэрофлота» подтвердил проблему с получением виз США. Однако не стал комментировать вопрос о возможном прекращении авиасообщения.

«Аэрофлот» – единственная авиакомпания, которая выполняет регулярные прямые рейсы между США и Россией. Ранее это делала и американская авиакомпания Delta. Однако Delta отказалась от прямых рейсов между США и Россией в наступающем летнем сезоне, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на перевозчика.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

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Бизнес
Новости

Немецкая сеть Billa займет площади супермаркетов «Я любимый»

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Немецкая сеть Billa займет площади московской сети супермаркетов «Я любимый», сообщает РБК со ссылкой на четырех поставщиков сети «Я любимый». Информацию изданию также подтвердил сотрудник одного из магазинов сети, закрытого на ремонт. По его словам, после завершения работ помещение займет Billa.

В сделку по переуступке прав долгосрочной аренды торговых площадей вошли все имеющиеся магазины «Я любимый», заявил один из поставщиков сети. По его словам, бренд не будет сохранен, на месте супермаркетов «Я любимый» будут открыты магазины Billa. Представители сетей «Я любимый» и Billa от комментариев РБК отказались.

Стоимость сделки могла составить 3–4 млрд руб., пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам одного из них, переговоры шли с прошлой осени. Владельцы сети «Я любимый» были готовы продавать сеть только целиком, добавил он.

Продуктовая сеть «Я любимый» на сегодняшний день насчитывает 26 супермаркетов в Москве и Подмосковье, Billa – 131 супермаркет в Московском регионе.

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Политика
Новости

В Сочи задержали заместителя мэра города

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Следственный комитет России сообщил, что возбудил уголовное дело против заместителя мэра Сочи Юрия Паламарчука по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Его подозревают в превышении должностных полномочий, что повлекло «тяжкие последствия», уточняет СК. На работе и дома у Паламарчука прошли обыски.

По данным следствия, заместитель мэра является также председателем совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города». В феврале 2016 г. он совершил ряд действий, которые привели к ущербу компании на 115 млн руб., говорится в сообщении СК. При этом Паламарчук знал, что у компании и без этого есть убытки и долги, уточняется там же.

Паламарчуку 60 лет, указано на сайте администрации Сочи. В разное время он работал автослесарем, начальником ремонтных мастерских, руководителем ремонтно-эксплуатационного управления, указано там же. После задержания он написал заявление об уходе по собственному желанию с поста заместителя мэра Сочи, сообщает пресс-служба города.

Политика
Новости

Российское посольство подозревает Лондон в манипуляциях с пробами крови Юлии Скрипаль

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Российское посольство в Лондоне подозревает, что в кровь Юлии Скрипаль могли ввести химикат перед тем, как взять ее кровь на анализ, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря посольства, непонятно, каким образом в крови Юлии Скрипаль спустя 18 дней после попытки отравления эксперты смогли обнаружить неразложившийся токсичный химикат.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 12 апреля обнародовала итоги расследования дела Скрипалей. В заявлении организации говорилось, что проведенный в лаборатории в Нидерландах анализ крови пострадавших подтвердил выводы Великобритании о типе вещества, которым были отравлены полковник ГРУ и его дочь.

Как отметил представитель посольства, такая картина не характерна для отравляющих веществ нервно-паралитического действия и у Сергея Скрипаля, пострадавшего в большей степени, подобного не наблюдалось. С высокой долей вероятности можно предположить, что перед отбором проб токсичный химикат «впрыснули» в кровь находящейся в коме Юлии Скрипаль, «в связи с чем он не успел вступить в биохимическую реакцию», пояснил пресс-секретарь посольства. По его словам, посольство России в Лондоне обратилось с нотой в Форин-офис с требованием провести медицинское освидетельствование Юлии Скрипаль российскими медиками.

Пресс-секретарь посольства заявил, что российская сторона до сих пор не имеет доступа к результатам расследования, к реальной картине случившегося, «не располагает возможностью провести самостоятельную оценку того, что произошло в Солсбери». В распоряжении России только доклад экспертов ОЗХО, «российские специалисты задаются все новыми и новыми вопросами», добавил он.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова удивлена тем, что обнаруженный в крови Юлии Скрипаль химикат не подвергся процессу распада. «Даже неспециалисту понятно, что любые вещества, попадающие в человеческий организм, немедленно подвергаются биохимическим процессам, приводящим к их распаду (это школьная программа). Почему этого не произошло в данном случае, - непонятно», - сказала она во время брифинга.

4 марта возле торгового центра в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии были обнаружены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По информации Скотланд-Ярда, несколько недель они находились в больнице в критическом состоянии. Следствие считает, что Скрипалей пытались отравить нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», которое якобы разрабатывалось на территории России в советские годы.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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