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Минфин США объявил о достижении желаемого эффекта от антироссийских санкций

Санкции, введенные США 6 апреля против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также 15 компаний, достигли «необходимого эффекта». Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox Business.

Мнучин не исключил введения в перспективе новых санкций, заявив, что Белый дом «не боится их применять», но и «транслировать на весь мир свои соображения» также не собирается.

Накануне президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что его администрация введет против России санкции в том случае, если она того заслужит. Ранее постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала новую серию санкций, отметив, что объявить о них должен Мнучин 16 апреля, если он еще этого не сделал.

Мнучин пояснил, что они с Хейли всю минувшую неделю участвовали в заседаниях Совета нацинальной безопасности по Сирии. Однако после объявления Хейли о новых санкциях против России, стратегия была уточнена.

В числе санкционных эффектов Bloomberg перечисляет падение рубля на 8,3% и подорожание трехмесячных форвардных контрактов на алюминий на 22% на London Metal Exchange.