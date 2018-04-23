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Бывший акционер Росгосстрах-банка помещена под домашний арест

Бывший акционер Росгосстрах-банка Надежда Клепальская помещена под домашний арест, следует из картотеки на сайте Лефортовского суда Москвы. Ранее силовики начали расследование в отношении бывших руководителей «Росгосстраха».

Клепальская стала фигурантом уголовного дела по ст. 160 УК (присвоение или растрата), следует из информации в картотеке. По данным газеты «Коммерсантъ», Клепальскую задержали сотрудники ФСБ рано утром 17 апреля в ее московской квартире. В тот же день был задержан бывший вице-президент «Росгосстраха» Сергей Хачатуров, брат бывшего совладельца и президента страховщика Данила Хачатурова, а по десяткам связанных с компанией адресов прошли обыски с участием спецназа.

Следствие считает, что Клепальская вместе с Сергеем Хачатуровым участвовала в хищении нескольких миллиардов рублей у ООО «РГС активы» путем присвоения, пишет газета. В постановлении о возбуждении дела от 17 апреля указывается, что Сергей Хачатуров и Надежда Клепальская, «сформировав преступный умысел», в прошлом году реализовали акции ПАО «Росгосстрах», которое владело ими через ООО «РГС активы», а полученными средствами «распорядились по своему усмотрению», цитирует документ «Коммерсантъ». Ранее упоминалась сумма похищенного – более 1 млрд руб., однако сейчас, по данным газеты, речь может идти о 5 млрд руб., именно такова стоимость сделки.

Защита настаивает, что факта преступления не было, поскольку «нельзя украсть свое же имущество».

Адвокат Сергея Хачатурова Алексей Мельников считает, что «следствие пытается трактовать абсолютно легитимную сделку как уголовное преступление». По его словам, 25 августа 2017 г. акции были проданы под контролем ЦБ на Московской бирже банку «Траст», входившему в «ФК Открытие». «Так что никакого умысла на хищение не было, тем более что компания "РГС активы" принадлежала самому Сергею Хачатурову, а якобы похищенные деньги и сейчас находятся на счете в банке "ФК Открытие". Таким образом, исключена версия, что "ФК Открытие" не знало о сделке», – отметил Мельников. Он оценивает арест Хачатурова и Клепальской как давление на бывших собственников «Росгосстраха».

Надежда Клепальская является сестрой Светланы Клепальской, ранее возглавлявшей совет директоров Росгосстрах-банка. В бизнес-структурах братьев Хачатуровых сестры Клепальские работают с середины 2000-х гг. Сейчас Надежда Клепальская занимает пост гендиректора ООО «Техника и автоматика», среди учредителей которого значатся контролируемая Сергеем Хачатуровым кипрская RGS Capital limited, а также ООО «Легион финанс» и ликвидируемое ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», зарегистрированные по тому же адресу, что и ООО «РГС активы».

По данным «Ведомостей», заявление, на основании которого было возбуждено дело против Хачатурова, подало новое руководство «ФК Открытие». Об этом газете рассказывал сотрудник правоохранительных органов и близкий к одной из сторон спора собеседник.

Данил Хачатуров в прошлом году продал «Росгосстрах» холдингу «Открытие». В августе 2017 г. банк «ФК Открытие» и вместе с ним страховая компания были переданы на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. Новый предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов утверждал, что в «Росгосстрахе» при прошлом руководстве «сверху донизу царило воровство». Данил Хачатуров отвергал эти обвинения.