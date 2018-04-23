Гендиректор «Северстали» стал акционером компании
Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев стал акционером компании с долей 0,00013%. Об этом говорится в сообщении компании.
В нем же уточняется, что Шевелев приобрел 1050 акций «Северстали»: 980 штук по цене 927 руб. за одну акцию и 70 штук по 926,9 руб. за каждую. Таким образом, он потратил 973 343 руб. Сделка прошла 18 апреля, уточняет «Северсталь».
Шевелев работает на владельца «Северстали» Алексея Мордашова с короткими перерывами около 20 лет – с 1997 г. Сначала он пришел работать на Череповецкий сталепрокатный завод (сейчас – «Северсталь-метиз») слесарем-ремонтником, тогда ему было 23 года. Через семь лет он стал исполнительным директором предприятия. «Северсталь» Шевелев возглавил в декабре 2016 г. Ранее акций компании у него не было, отмечает «Интерфакс».