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Гендиректор «Северстали» стал акционером компании

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Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев стал акционером компании с долей 0,00013%. Об этом говорится в сообщении компании.

В нем же уточняется, что Шевелев приобрел 1050 акций «Северстали»: 980 штук по цене 927 руб. за одну акцию и 70 штук по 926,9 руб. за каждую. Таким образом, он потратил 973 343 руб. Сделка прошла 18 апреля, уточняет «Северсталь».

Шевелев работает на владельца «Северстали» Алексея Мордашова с короткими перерывами около 20 лет – с 1997 г. Сначала он пришел работать на Череповецкий сталепрокатный завод (сейчас – «Северсталь-метиз») слесарем-ремонтником, тогда ему было 23 года. Через семь лет он стал исполнительным директором предприятия. «Северсталь» Шевелев возглавил в декабре 2016 г. Ранее акций компании у него не было, отмечает «Интерфакс».

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Бизнес
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«Победа» запросила у Росавиации допуск на рейсы в Лондон

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Лоукостер «Победа» запросил у Росавиации допуски к регулярным рейсам в Лондон. Об этом говорится документах, подготовленных для межведомственной комиссии при Минтрансе России.

Авиакомпания хочет летать в столицу Великобритании из Санкт-Петербурга и Калининграда по четыре раза в неделю. Сейчас из Петербурга в Лондон летает «Россия» семь раз в неделю, а регулярных рейсов из Калининграда нет, уточняется в документах.

«Победа», как и «Россия», принадлежат группе компаний «Аэрофлот». «Победа» летает с декабря 2014 г. Авиакомпания выполняет рейсы в более 45 городов мира, из которых около 25 – зарубежных.

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Новости

Собянин рассказал о создании в Москве мощной системы прогноза погодных явлений

Ведомости
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Вокруг Москвы создается мощная система прогнозирования погодных явлений, сообщил в интервью «Российской газете» мэр столицы Сергей Собянин.

Для противодействия катаклизмам необходимо обеспечить пусть краткосрочный, но точный прогноз для оповещения горожан, а также усилить работу служб спасения и ликвидации последствий стихий, отметил Собянин. «В этих целях вокруг Москвы создается мощная система мониторинга и прогноза природных явлений, которая уже смогла спрогнозировать последний ураган», – сказал Собянин.

Мэр также высказался за совершенствование системы оповещения горожан. «Порой мы на воду дуем, рассылая SMS, а когда приближается реальная беда, реагируем не всегда адекватно», – отметил он.

По словам Собянина, в минувшие выходные во время урагана московские службы руководствовались новыми требованиями работы по оповещению населения. «Недавно были обновлены регламенты оповещения и требования к работе предприятий и организаций в экстремальных погодных условиях. В результате в прошлые выходные были оперативно закрыты ВДНХ, парк Горького и так далее, что предотвратило еще более тяжкие последствия. Тем не менее, систему оповещения надо и дальше совершенствовать. На мой взгляд, там есть над чем работать», – заключил он.

Штормовой ветер в Москве 21 апреля повалил около 580 деревьев, повредил кровли более 30 домов и административных зданий, а также 92 автомобиля. В Московской области были обесточены 655 жилых домов в 25 населенных пунктах. В Подмосковье ветер повалил более 145 деревьев, были повреждены 17 автомобилей. Из-за непогоды в Москве погибла 13-летняя девочка, в общей сложности в столице от урагана пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы – трое детей и 11 взрослых. В Подмосковье пострадали восемь человек, один мужчина в Мытищах погиб.

Весенний шторм в Москве

Бизнес
Новости

Британский суд постановил экстрадировать основателя Agrokor в Хорватию

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Суд Лондона постановил экстрадировать в Хорватию основателя хорватского ритейлера Agrokor Ивицу Тодорича для предъявления ему обвинений в мошенничестве на сумму 110 млн евро (около $134,5 млн), передает Reuters.

«Я выдаю ордер на экстрадицию Ивицы Тодорича в Хорватию», – заявила на заседании судья Эмма Арбутнот. Тодорич в течение семи дней может подать апелляцию на решение суда.

Полиция Хорватии объявила Тодорича в международный розыск в октябре 2017 г. В ноябре того же года его задержали в Лондоне. Тодорич - один из 15 подозреваемых по делу о мошенничестве с деньгами Agrokor. На родине ему заочно вынесена мера пресечения в виде ареста.

Agrokor испытывает финансовые трудности с 2014 г. На тот момент ритейлер задолжал Сбербанку и ВТБ около 1,1 млрд евро и 300 млн евро соответственно. В октябрьском докладе от 2017 г. внешнего управляющего говорилось, что общий долг Agrokor еще не определен. Однако ритейлер должен кредиторам и контрагентам как минимум 5,2 млрд евро, четверть от этой суммы приходится на российские банки.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 10 апреля заявил, что кредиторы Agrokor достигли договоренностей о реструктуризации долга хорватского ритейлера. Он обещал, что в ближайшие три месяца стороны подготовят окончательный вариант соглашения. Сейчас крупнейший кредитор компании - Сбербанк. Долг перед ним оценивается в $1,4 млрд.

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Бизнес
Новости

«ВСМПО-Ависма» назвала сроки открытия второго совместного с Boeing завода

Ведомости
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Второй на территории России завод американского авиастроительного концерна Boeing и российского производителя титана «ВСМПО-Ависма» может открыться осенью 2018 г., сообщил «Интерфаксу» гендиректор российской компании Михаил Воеводин.

«Надеемся, что это произойдет осенью», – сказал Воеводин, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Boeing является одним из основных потребителей титана «ВСМПО-Ависма». Сейчас у компаний есть совместное предприятие в Свердловской области Ural Boeing Manufacturing, производящее титановые детали для самолетов. Ранее стало известно о планах компаний запустить второй российский завод – по производству и черновой механической обработке титановых штамповок для сборки самолетов Boeing-737/777/787 Dreamliner, его открытие изначально планировалось в начале 2018 г.

В апреле Госдума разработала законопроект об ответных санкциях против США, который предусматривает, помимо прочего, возможность приостановить сотрудничество с американскими компаниями в области авиастроения. В «ВСМПО-Ависма» заявляли, что из-за этих мер компания может навсегда потерять рынок. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что правительство не станет запрещать поставки титана.

Среди используемого Boeing титана 35% российского происхождения, также американским контрагентом корпорации является производитель авиадвигателей Pratt & Whitney. В Европе российский титан обеспечивает 65% потребностей французской Airbus, поставляется в том числе британской Rolls-Royce и французской Snecma (производители авиадвигателей).

Во что инвестирует крупнейший совладелец «ВСМПО-Ависмы» Михаил Шелков

Технологии
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Россия компенсирует Анголе потерянный спутник и построит новый

Ведомости
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Россия компенсирует Анголе потерю спутника связи Angosat-1, выведенного на орбиту российской ракетой в конце прошлого года, предоставлением частот на своих спутниках связи, сообщило ФГУП «Космическая связь». «Мы подтверждаем, что по большей части это ресурс государственного предприятия «Космическая связь», – цитирует ТАСС заявление пресс-службы госпредприятия.

Взамен потерянного Ангола закажет в России еще один усовершенствованный спутник связи Angosat-2. «Ангола может начать строить [сети связи] уже завтра без дополнительных расходов... [новый спутник] получит большую емкость и будет совершеннее предшественника», – заявил министр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Жозе Карвалью да Роша. По его словам, ангольская сторона получит частоты 216 МГц в C и 216 МГц в Кu-диапазонах.

Информационное агентство Angop со ссылкой на да Роша сообщило в понедельник, что спутник связи Angosat-1 признан ангольской стороной вышедшим из строя и неработоспособным. До сих пор РКК «Энергия», изготовившая спутник, не признавала его окончательно потерянным.

Первый телекоммуникационный спутник Анголы Angosat-1 был запущен 26 декабря прошлого года с Байконура ракетой-носителем «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат». 27 декабря после отделения от разгонного блока со спутником пропала связь. Попытки ее восстановить предпринимались до середины января 2018 г., пока аппарат не ушел из зоны радиовидимости с территории России. Возможные причины аварии не назывались.

Angosat – совместное предприятие Анголы и России, созданное в 2009 г. Оно уже построило центр спутниковой связи близ столицы Анголы Луанды.

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Бизнес
Новости

Котировки UC Rusal подскочили на 15% после заявления минфина США

Ведомости
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Котировки UC Rusal на Московской бирже в 15.02 мск подскочили на 15% после заявления OFAC (структура американского минфина, отвечающая за применение санкций) о том, что США могут снять санкционные ограничения с компании, если Олег Дерипаска откажется от контроля в ней. Объем торгов превысил 110 млн руб.

OFAC также выдал лицензию, согласно которой операции американских резидентов с UC Rusal и его структурами должны быть отменены или завершены до 23 октября текущего года. Ранее сроком завершения или отмены сделок было назначено 5 июня.

Алюминий на новостях о заявлении подешевел на 5%.

«UC Rusal почувствовала воздействие санкций США из-за ее связей с Олегом Дерипаской, однако правительство США не собиралось вредить людям, работающим на UC Rusal и связанные с ней структуры», - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Кто подпал под новые санкции США

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Политика
Новости

У принца Уильяма и герцогини Кейт родился сын

Ведомости
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У принца Уильяма и герцогини Кейт родился сын. Об этом говорится в сообщении Кенсингтонского дворца. Ребенок весит 8 фунтов 7 унций (примерно 3,83 кг), отец присутствовал при родах, уточняет Кенсингтонский дворец: «Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо». Мальчик родился в 11:01 по Лондонскому времени (-2 часа по мск).

Королева Елизавета II, ее супруг – герцог Эдинбургский, принц Чарльз, его супруга, принц Гарри и члены обеих семей уже знают о рождении ребенка и в восторге от этой новости, пишет Кенсингтонский дворец.

Пол ребенка до момента рождения королевская семья держала в секрете. Имя мальчика тоже пока неизвестно. Имена Артур, Альберт и Филипп лидируют у британских букмекеров, сообщает BBC. Недавно на футбольном матче Уильям пошутил, что хотел бы назвать третьего ребенка в честь полузащитника Джека Грейлиша, писало издание Mirror. «Я буду настаивать на том, чтобы ребенка назвали Джеком ... или Джеки», – сказал Уильям.

Принц Уильям и герцогиня Кейт в браке семь лет, у них уже есть двое детей – четырехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта. Третий ребенок станет пятым в очереди на британский престол.

У принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт родился сын