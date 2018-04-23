Гендиректор «Северстали» стал акционером компании

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Собянин рассказал о создании в Москве мощной системы прогноза погодных явлений

Вокруг Москвы создается мощная система прогнозирования погодных явлений, сообщил в интервью «Российской газете» мэр столицы Сергей Собянин.

Для противодействия катаклизмам необходимо обеспечить пусть краткосрочный, но точный прогноз для оповещения горожан, а также усилить работу служб спасения и ликвидации последствий стихий, отметил Собянин. «В этих целях вокруг Москвы создается мощная система мониторинга и прогноза природных явлений, которая уже смогла спрогнозировать последний ураган», – сказал Собянин.

Мэр также высказался за совершенствование системы оповещения горожан. «Порой мы на воду дуем, рассылая SMS, а когда приближается реальная беда, реагируем не всегда адекватно», – отметил он.

По словам Собянина, в минувшие выходные во время урагана московские службы руководствовались новыми требованиями работы по оповещению населения. «Недавно были обновлены регламенты оповещения и требования к работе предприятий и организаций в экстремальных погодных условиях. В результате в прошлые выходные были оперативно закрыты ВДНХ, парк Горького и так далее, что предотвратило еще более тяжкие последствия. Тем не менее, систему оповещения надо и дальше совершенствовать. На мой взгляд, там есть над чем работать», – заключил он.

Штормовой ветер в Москве 21 апреля повалил около 580 деревьев, повредил кровли более 30 домов и административных зданий, а также 92 автомобиля. В Московской области были обесточены 655 жилых домов в 25 населенных пунктах. В Подмосковье ветер повалил более 145 деревьев, были повреждены 17 автомобилей. Из-за непогоды в Москве погибла 13-летняя девочка, в общей сложности в столице от урагана пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы – трое детей и 11 взрослых. В Подмосковье пострадали восемь человек, один мужчина в Мытищах погиб.

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