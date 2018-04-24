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Мантуров не исключил выкуп государством доли Дерипаски в UC Rusal

Выкуп доли Олега Дерипаски в попавшей под санкции UC Rusal государством возможен, но предметно этот вопрос пока не обсуждался, сообщил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Такое не исключается, но каких-то предметных обсуждений пока на этот счет не было», – сказал Мантуров (цитата по «Интерфаксу»), отвечая на соответствующий вопрос.

Второй крупнейший в мире производитель алюминия – UC Rusal и другие семь контролируемых Дерипаской компаний, а также сам миллиардер 6 апреля были включены в санкционный список США (SDN-лист). Попавшим под санкции компаниям отрезали доступ к финансовой системе США, а их контрагентам запретили продолжать деловые отношения под угрозой самим оказаться под санкциями.

Однако 23 марта минфин США сообщил, что ограничения с UC Rusal могут быть сняты, если Дерипаска утратит контроль над компанией. Также власти США смягчили санкции, продлив для контрагентов срок завершения сотрудничества с UC Rusal с 5 июня до 23 октября 2018 г.

Энергетическая компания En+ Дерипаски владеет 48% UC Rusal. Однако по соглашению, подписанному между основными акционерами компании, En+ признается контролирующим акционером.

Правительство пообещало помочь попавшим под санкции компаниям. Одной из мер поддержки могут стать госзакупки металлургической продукции, отмечал ранее Мантуров. Вариантом помощи UC Rusal могла бы стать временная национализация, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Этот вопрос обсуждался в правительстве, подтверждали источники «Ведомостей». Однако в пятницу Силуанов рассказал, что такая мера в отношении UC Rusal не рассматривается. «В целом как принцип поддержки можем, наверное, рассматривать национализацию за какую-то символическую сумму. Чтобы сохранить производство и трудовой коллектив <...> В части Rusal мы такие предложения не получали от компании», – указывал министр.