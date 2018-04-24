UC Rusal подорожала на $1,3 млрд благодаря минфину США

Сообщение о возможном снятии санкций с компании увеличило ее капитализацию на 43%

На открытии торгов Гонконгской фондовой биржи акции UC Rusal выросли в цене на 23,68% Vincent Yu / AP

Во вторник на открытии торгов Гонконгской фондовой биржи капитализация UC Rusal выросла на 23,7%, следует из данных биржи. За первый час торгов стоимость компании достигла $2,05 (+34,9%). К закрытию торгов компания подорожала на $1,3 млрд, или 43%, до $4,2 млрд.

Накануне на Московской бирже капитализация UC Rusal выросла на 15%. Во вторник к 12.00 компания подорожала еще на 9,3% до 449 млрд руб.

Так рынок отреагировал на заявления министра финансов США Стивена Мнучина о возможности снятия с компании санкций, если Олег Дерипаска откажется от контроля в ней. Ведомство сообщило также, что сроки прекращения контрактов с UC Rusal для международных контрагентов будут продлены на четыре месяца, до 23 октября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал оценивать обещания американских политиков снять санкции с компании UC Rusal. «Я был бы весьма сдержан, потому что эти заявления носят гипотетический характер», – сказал представитель Кремля. «Очевидно, что принятые [в отношении UC Rusal] решения весьма больно бьют по потребителям компании на разных континентах. И вполне логично, что потребители задаются вопросом, с какой стати им нести эти убытки», – отметил Песков.

En+ Дерипаски владеет 48% UC Rusal. Однако по соглашению, подписанному между основными акционерами компании, En+ признается контролирующим акционером. Скорее всего, по мнению OFAC, этот пакет плюс акционерное соглашение в совокупности и позволяют Дерипаске фактически управлять UC Rusal, рассуждает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.

Воодушевление на бирже временное, сходятся во мнении эксперты. «Рынок обрадовался возможности вывода компании из-под санкций и снижению риска дефицита алюминия», – говорит аналитик АКРА Максим Худалов. По его прогнозам, если паника на рынке прекратится, цены на алюминий могут установиться на уровне $2200 за тонну.

«Это обычная игра на новостях», – говорит партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин. По его мнению, такой возврат к более справедливому курсу акций не может быть стабильным, так как он обусловлен новостным фактором. «Компания едва ли подорожает до уровня, с которого рухнула, только на новостях о санкциях», – подводит итог Панин.

6 апреля минфин США опубликовал новый список компаний, сотрудничество с которыми запрещено американским гражданам и компаниям. Сильнее всего от новых санкций пострадали Олег Дерипаска и его промышленные активы – второй по величине в мире производитель алюминия UC Rusal и En+, владеющая долей Дерипаски в металлургической компании и крупными сибирскими ГЭС. Санкции против этих компаний привели к риску дефицита на рынке алюминия, глинозема и бокситов и вызвали серьезные опасения у европейских потребителей.