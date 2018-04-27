Бизнес

Новости

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в I квартале снизилась почти на 35%

Чистая прибыль ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I квартале 2018 г. снизилась на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,2 млрд руб., следует из отчета компании.

При этом выручка компании выросла на 5,5% до 431,3 млрд руб. Валовая прибыль компании снизилась на 8,8% до 68,3 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 19,2% до 39,9 млрд руб., доналоговая прибыль упала на 31% до 17,8 млрд руб.

«Снижение финансовых показателей связано с отсутствием индексации грузовых тарифов в январе 2018 г. При этом закупочные цены для РЖД на материалы и топливо выросли с начала года», — сказали ТАСС в пресс-службе РЖД.

По итогам прошлого года чистая прибыль РЖД по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась почти в 14 раз до 139,7 млрд руб., выручка — на 5,6% до 2,25 трлн руб., EBITDA — на 11,8% до 496 млрд руб. Наибольший рост показали доходы от грузовых перевозок. Чистый долг РЖД на конец 2017 г. составил 975,7 млрд руб.

РЖД входит в мировую тройку лидеров среди железнодорожных компаний, в том числе по объемам грузовых и пассажирских перевозок. Холдинг начал работу в октябре 2003 г., он на 100% принадлежит государству.

РЖД еще есть на чем сэкономить