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Бизнес
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Бумаги En+ резко подорожали на открытии торгов Московской биржи

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Цена глобальных депозитарных расписок попавшей под американские санкции En+ Group растет на открытии торгов Московской биржи после новостей о готовности Олега Дерипаски отказаться от контроля в компании.

В первую минуту торгов цена бумаг достигала 352 руб. (+16% к закрытию предыдущей сессии), к 10:15 расписки торгуются по цене 348,2 руб. (+15,2% к закрытию). Акции подконтрольного En+ производителя алюминия UC Rusal также дорожают, к 10:04 они стоили до 30,94 руб. за бумагу (+3,5%).

Бумаги En+ сейчас стоят в два раза дешевле по сравнению с периодом до объявления санкций 6 апреля, акции UC Rusal – на 12% дешевле. Котировки алюминиевой компании после попадания в черный список обваливались более чем на 40%, однако затем скорректировались на положительных новостях.

В пятницу En+ сообщила, что Дерипаска «принципиально согласился» снизить долю в компании ниже 50% и уйти из совета директоров. Сейчас Дерипаска контролирует 66,1% En+, еще 5,8% – у его жены Полины.

Промышленной группе En+ принадлежит 48,1% акций второго крупнейшего мирового производителя алюминия UC Rusal. Со снижением доли в En+ уменьшится и косвенная доля Дерипаски в UC Rusal.

Ранее минфин США пояснял, что снятие санкций с UC Rusal возможно в случае отказа Дерипаски от контроля в компании. Однако 27 апреля представитель минфина США заявил Reuters, что «сокращение доли, принадлежащей человеку, находящемуся под санкциями, само по себе не является основанием для исключения [компании] из санкционного списка».

Политика
Новости

МЧС опубликовало письмо арестованного после трагедии в «Зимней вишне» пожарного

Ведомости
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Начальник караула кемеровской пожарной части №2 Сергей Генин, обвиняемый в халатности по делу о гибели людей в торговом центре (ТЦ) «Зимняя Вишня», написал из СИЗО письмо. Выдержки из письма опубликованы на сайте Сибирского регионального центра МЧС.

Письмо адресовано семье, коллегам и всем, кто поддерживает пожарного. В своем обращении Генин надеется, что ситуация вокруг «Зимней вишни» прояснится, и суд вынесет в отношении него оправдательный приговор. 

«Огромное спасибо за поддержку и поддержку моей жены, – пишет Генин (орфография и пунктуация сохранены. – "Ведомости"). – Не сдавайтесь, тушите пожары и будьте осторожны. А в жизни так все нестабильно, я никак не ожидал, что окажусь в таком положении, но что есть, то есть».

«У меня, в принципе, все нормально, соседи – классные пацаны, как только заехал в камеру, был в шоке и в отчаянии, но они меня поддержали морально», – рассказал пожарный. Он отмечает, что его самочувствие стабилизировалось, а отношение администрации сизо «достойное, правильное».

«Мы делали все, что смогли и больше! Какие-то ценности у меня переосмыслились, хорошо, что не сошел с ума, хотя был на грани после того, что меня обвинил СК в смерти 37 человек. Это было, как будто я тут же должен застрелиться, – поделился Генин. – Это было так неприятно, что жить не хотелось. Поначалу почти не спал, но тут со мной беседовали и пацаны, и психологи, и администрация, в общем, все меня поддержали и поддерживают, и верят, что мы сделали все, что от нас зависело и не зависело».

«Как бы нас ни хаяли другие, Бог им судья. Их тоже можно понять, поэтому лично я на них зла не держу… Если Бог не дал там умереть мне и никому из нас, значит, ему так надо», – заключает Генин. Он призвал пожарных беречь себя.

Следственный комитет предъявил Генину обвинения в халатности при тушении пожара в «Зимней Вишне», 13 апреля суд поместил его под стражу. По данным следствия, во время пожара бригада под руководством Генина не стала слушать очевидцев, рассказавших о коротком пути к кинотеатру в ТЦ. В результате пожарные потратили время, которое могло быть использовано для спасения людей.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, его жертвами стали 60 человек. 

Пожар в торгово-развлекательном комплексе в Кемерове

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Политика
Новости

В России вступил в силу запрет выезда на дорожную «вафельницу»

Ведомости
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В России в субботу, 28 апреля, вступили в силу изменения в правила дорожного движения (ПДД), официально вводящие новую желтую разметку на перекрестках, пишет газета «Коммерсантъ». Новая разметка представляет собой пересекающиеся диагональные желтые линии и неофициально известна как «вафельница», отмечает издание. 

Водителям запрещено выезжать на «вафельницу» даже при зеленом свете светофора, если впереди - заторШтраф за нарушение выезда на разметку - 1 тыс. руб. Запрет не распространяется на водителей, которые на перекрестке с «вафельницей» сворачивают, а не едут прямо.

Такая разметка появилась в Москве еще в 2015 г., но до сих пор наносилась только в качестве эксперимента по борьбе с пробками. Новая разметка, нанесенная на московские перекрестки в пилотном режиме, позволила увеличить скорость движения там на 80% утром и на 15% - вечером, рассказал представитель ЦОДД. Сейчас в Москве такая разметка есть на 76 перекрестках. До конца года ее нанесут еще на 79. 

Эксперимент по использованию «вафельной» разметки в Москве проводился по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова, сообщало ранее «РИА Новости» со ссылкой на секретариат вице-премьера. Эксперимент признали успешным и в конце 2016 г. Шувалов поручил внести в правительство проекты соответствующих нормативных актов, регламентирующих применение новой разметки.

Решить, как фиксировать нарушения, власти пока не могут, пишет «Коммерсантъ». По данным МВД, которые приводит газета, инспекторы в России выявили 9,9 тыс. случаев нарушений в 2016 г. и 6,9 тыс. в 2017 г. В Москве сначала для этого применяли дорожные камеры, но затем ГИБДД признала их использование нецелесообразным. Записи не давали достаточной доказательной базы - можно было лишь увидеть, что автомобиль заехал на «вафельницу» при определенном сигнале светофора, объясняют знакомые с ситуацией собеседники издания.

Куда катится Москва: 10 фактов об автомобильном движении столицы

Политика
Новости

МИД России сообщил о планах развития инфраструктурных проектов с КНДР

Ведомости
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Россия планирует возобновить трехсторонние экономические и инфраструктурные проекты с КНДР и Южной Кореей, рассказал «Интерфаксу» замминистра иностранных дел Егор Моргулов.

«Мы намерены реанимировать работу по налаживанию тройственного взаимодействия Россия – КНДР – Республика Корея в реализации межкорейских экономических, в том числе инфраструктурных, проектов», – сказал Моргулов. Он отметил, что об этом также говорится в подписанной 27 апреля лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином Пханмунчжомской декларации.

«Судя по поступающим от обеих Корей сигналам, и Пхеньян, и Сеул позитивно оценивают перспективы такой кооперации», – подчеркнул Моргулов.

На прошлой неделе министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, являющийся также сопредседателем российско-северокорейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заявил о готовности КНДР рассмотреть участие Южной Кореи в реализации проекта железной дороги от российской станции Хасан до северокорейского порта Раджин.

Со своей стороны министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с северокорейским коллегой в Москве говорил, что Россия готова продвигать трехсторонние экономические проекты с КНДР и Южной Кореей.

В пятницу руководители Северной и Южной Кореи подписали декларацию о постепенной денуклеаризации Корейского полуострова и договорились о формальном прекращении войны и заключении мирного соглашения между странами.

Технологии
Новости

Интернет-омбудсмен признал невозможность блокировки Telegram

Ведомости
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Борьба с Telegram будет продолжаться вечно, «потому что Telegram – это не сайт, это приложение». Об этом интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил «РИА Новости».

«И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram – это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает», – пояснил собеседник агентства.

Интернет-омбудсмен добавил, что действующий механизм блокировок неэффективен. Мариничев предложил бороться с создателями нелегального контента, а не с сервисом.

Он добавил, что Telegram все равно продолжит обновлять свое программное обеспечение и с его помощью обходить блокировки. В то же время, по мнению Мариничева, включение в список запрещенных ресурсов сторонних сервисов будет вынуждать пользователей устанавливать программы для обхода блокировок.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировку Telegram по решению Таганского суда Москвы. Такое решение суд принял из-за отказа мессенджера Павла Дурова передать Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи шифрования. Дуров, в свою очередь, пояснял, что это невозможно сделать технически. После этого ведомство начало блокировать IP-адреса, с помощью которых мессенджер мог бы обходить блокировки. Это затронуло работу сторонних сервисов, мессенджер Дурова продолжает работать.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

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Политика
Новости

Reuters узнало о сомнениях разведки США в закрытии ядерного полигона КНДР

Ведомости
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Крупнейший полигон Северной Кореи Пунгери для испытания ядерного оружия остается пригодным для эксплуатации и решение о его закрытии может быть легко пересмотрено. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в разведке США.

«Нет причин полагать, что Пунгери больше не функционирует», – сказал один из источников агентства. Второй собеседник констатировал наличие на полигоне незначительных геологических разрушений, в то же время отметив, что площадка может быть восстановлена за относительно короткий срок.

О том, что расположенный в гористой местности у подножия потухшего вулкана Пэктусан полигон Пунгери больше не пригоден для эксплуатации, сообщала газета Guardian со ссылкой на исследование китайских ученых. В сентябре 2017 г. после проведения испытаний водородной бомбы подземная инфраструктура полигона обрушилась, писали СМИ.

Директор программы по нераспространению ядерного оружия в Восточной Азии Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис сообщил Reuters, что спутниковые снимки зафиксировали в середине апреля активность в районе полигона.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал закрыть полигон и прекратить ядерные и ракетные испытания. В пятницу северокорейский лидер и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали декларацию о постепенной денуклеаризации Корейского полуострова и договорились о формальном прекращении войны и заключении мирного соглашения.

Лидер КНДР и президент Южной Кореи посадили дерево мира

Политика
Новости

СМИ сообщили о просьбе Кремля к чиновникам «снизить медийную активность»‍

Ведомости
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Администрация президента рекомендовала федеральным и региональным чиновникам перед инаугурацией Владимира Путина «снизить медийную активность». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в аппарате правительства.

По информации газеты, последнее публичное появление премьер-министра Дмитрия Медведева перед инаугурацией главы государства запланировано на 3 мая. Тогда чиновник проведет на ВДНХ совещание по вопросам развития сельского хозяйства, говорят собеседники издания.

«Де-факто это будет последнее публичное появление председателя правительства перед инаугурацией, в последующие дни будет вестись рутинная работа в кабинете», — отметил один из источников. Официально в правительстве эту информацию не комментируют.

Координацию действий перед инаугурацией президента обсудят 5 мая. Встреча пройдет в закрытом формате. Рекомендация о снижении активности в СМИ обусловлена стремлением не перебивать «информационную повестку первого лица» перед инаугурацией, поясняет газета.

Политолог Аббас Галлямов назвал этот шаг верным «с технологической точки зрения». «Никаких альтернатив президенту в официальной повестке быть не должно, иначе новость об инаугурации не будет выглядеть как что-то значимое», — объяснил он газете.

Путин был избран президентом России по итогам выборов, которые прошли 18 марта. Инаугурация пройдет 7 мая.

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента

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Политика
Новости

Великобритания отказалась признавать российские дипломы об образовании

Ведомости
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Великобритания заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Лондоне.

По словам представителя дипломатической миссии, в британских школах проходят «политизированные опросы», а некоторые преподаватели делают «антироссийские высказывания». Это «не делает обучение комфортным для российских учеников», отмечается в сообщении.

В сообщении посольства подчеркивается, что на положении образовательного сектора Великобритании отрицательно сказывается «неразумная политика правительства консерваторов». Диппредставительство напоминает, что британским властям и так еще «предстоит подсчитывать убытки» в связи с предстоящим выходом страны из Евросоюза.

Дипломаты связывают такую ситуацию с ухудшением отношений Лондона и Москвы.

Ранее газета The Telegraph сообщила о значительном (почти 40%) снижении количества учеников-россиян в британских частных школах за последние два года. Издание ссылалось на данные Союза независимых школ Британии (ISC). Таким образом, 2015 г. в частных британских учебных заведениях обучались 2795 учеников из России, к 2018 г. их число сократилось на 40% – до 1699.

«Коммерсантъ» в середине апреля написал, что Россотрудничество предложило российским студентам, учащимся за рубежом, вернуться в Россию и перевестись в МГИМО. Инициатива направлена прежде всего на студентов, которые учатся в Великобритании. Проект получил название «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!».

В свою очередь министр образования и науки России Ольга Васильева назвала информацию о проекте Россотрудничества «непроверенной». «Я думаю, это чья-то (личная) идея», - сказала она (цитата по ТАСС).

В какие школы ходили политики и бизнесмены

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Бизнес
Новости

США отказались считать снижение доли Дерипаски в En+ основанием для отмены санкций

Ведомости
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Представитель минфина США заявил, что изменения структуры собственности UC Rusal, усилия российского бизнесмена Олега Дерипаски дистанцироваться от нее не гарантируют снятия санкций с металлургической компании, передает Reuters.

«Сокращение доли, принадлежащей человеку, находящемуся под санкциями, само по себе не является основанием для исключения из санкционного списка», – уточнил представитель ведомства. «Минфин проводит тщательный анализ фактов и обстоятельств каждого запроса на удаление из санкционного списка», – добавил он.

Дерипаска принял решение снизить долю в En+ ниже 50%. Бизнесмен также согласился уйти из совета директоров компании и назначить новых независимых директоров, с тем чтобы они составляли большинство в совете. En+ принадлежит 48,1% акций UC Rusal. По акционерному соглашению En+ является контролирующим акционером металлургической компании.

Сейчас Дерипаска контролирует 66,1% En+, еще 5,8% – у его жены Полины. Пакет Дерипаски, исходя из котировок на Лондонской бирже, стоит $2,24 млрд. До какого уровня Дерипаска готов снизить долю, неизвестно.

Кто попал под новые санкции США

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Технологии
Новости

«Первый канал» покажет Евровидение

Ведомости
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«Первый канал» 8, 10 и 12 мая будет транслировать Евровидение-2018, передает РИА «Новости». В этом году конкурс организует Португалия.

Россию на музыкальном конкурсе будет представлять Юлия Самойлова с песней I Won't Break. Режиссером концертного номера является Алексей Голубев, готовивший номер для Полины Гагариной (заняла второе место) на Евровидении-2015.

Участниками первого полуфинала, который состоится 8 мая, станут Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Белоруссия, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия и Кипр.

Во втором полуфинале 10 мая будут участвовать Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдавия, Голландия, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.

«Из каждого полуфинала в финал (12 мая) выходит по 10 стран, набравших больше всего голосов. В финале они присоединятся к "большой пятерке" стран (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания)», — пояснили в пресс-службе телеканала.

В 2017 г. Евровидение проводилось в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Самойлова с композицией Flame Is Burning. Однако власти Украины запретили ей въезд на территорию страны на три года из-за посещения Крыма.

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Технологии
Новости

Полиция начала искать главреда «Дождя» из-за фильма о «питерском авторитете»

Ведомости
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Главное управление МВД по Санкт-Петербургу потребовало у гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой предоставить «сведения о месте фактического нахождения» главного редактора телеканала Романа Баданина на территории США. Об этом сообщил Telegram-канал «Открытые медиа» со ссылкой на источник, близкий к телеканалу.

И. о. главного редактора «Дождя» Александра Перепелова подтвердила «Ведомостям», что полиция ищет Баданина.

Сотрудников МВД интересует, как долго журналист находится в США и с чем связан его отъезд, сообщают «Открытые медиа». В случае если речь идет о командировке, Синдееву просят представить копии соответствующих документов. Кроме того, полиция просит предоставить характеристику Баданина.

Также полиция передала Синдеевой две повестки о вызове на допрос в качестве свидетелей двух сотрудников телеканала – специального корреспондента Марии Жолобовой и продюсера Дарьи Жук.

Баданин возглавил «Дождь» в июле 2016 г. В сентябре 2017 г. он уехал учиться в Стэнфордский университет (находится в штате Калифорния, США). Он сохранил свою должность на время учебы, и. о. главного редактора телеканала стала Перепелова.

Согласно информации на странице Баданина в Facebook, 25 апреля он находился в Брюсселе. 

В январе стало известно, что полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о клевете после выхода на «Дожде» расследования о «петербургском авторитете» Илье Трабере и его возможных связях с президентом Владимиром Путиным. Есть ли в деле конкретные подозреваемые, не сообщалось.

В августе 2017 г. на телеканале «Дождь» вышел документальный сериал «Питерские». В первом эпизоде рассказывалось о Трабере и его возможных связях с Путиным. Автор фильма – Мария Жолобова.

В расследовании канал указывал, что Трабер якобы единственный из живых так называемых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал президент России. Трабер, как указал «Дождь», в 1990- гг. был основным владельцем магазина «Антиквар», вторым владельцем была мэрия Санкт-Петербурга. Мэром Петербурга тогда был Анатолий Собчак, у которого работал Путин.

Далее «Дождь» ссылается на слова бизнесмена Максима Фрейдзона о том, что Путин якобы получал часть доходов топливной компании «Совэкс», которая в конце 90-х гг. перешла под контроль Трабера. Также «Дождь» указывает, что мэрия во времена Собчака и Путина была совладельцем местного морского порта, которым якобы управлял тот же Трабер.

Бизнес
Новости

Россия и Белоруссия обсуждают создание единого трейдера для поставок молока

Ведомости
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Россия и Белоруссия рассматривают возможность создания единого трейдера для поставок молока и молочной продукции на российский рынок. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза России.

В ходе переговоров стороны пришли к единому мнению по вопросу большинства товарных позиций. «Вопрос по оставшимся станет темой последующих консультаций, как и вопрос о создании единой компании-трейдера, которая будет осуществлять все поставки из Республики Беларусь и контроль за качеством и ценой продукции», – уточняется в пресс-релизе.

«Мы признаем наличие определенных проблем и готовы обеспечить контроль за качеством и объемами поставок», – приводятся в сообщении слова начальника главного управления внешнеэкономической деятельности минсельхоза Белоруссии Алексея Богданова.

В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости найти для белорусского молока альтернативные рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть, говорил белорусский лидер. 

Россельхознадзор из-за постоянных нарушений ветеринарных требований собирался с 26 февраля запретить поставки молочного сырья из Белоруссии. После консультаций с белорусской стороной введение запрета перенесли на 6 марта. Позже российская сторона отказалась от ограничительных мер, введя усиленный контроль за белорусской продукцией.

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