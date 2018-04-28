Бумаги En+ резко подорожали на открытии торгов Московской биржи
Цена глобальных депозитарных расписок попавшей под американские санкции En+ Group растет на открытии торгов Московской биржи после новостей о готовности Олега Дерипаски отказаться от контроля в компании.
В первую минуту торгов цена бумаг достигала 352 руб. (+16% к закрытию предыдущей сессии), к 10:15 расписки торгуются по цене 348,2 руб. (+15,2% к закрытию). Акции подконтрольного En+ производителя алюминия UC Rusal также дорожают, к 10:04 они стоили до 30,94 руб. за бумагу (+3,5%).
Бумаги En+ сейчас стоят в два раза дешевле по сравнению с периодом до объявления санкций 6 апреля, акции UC Rusal – на 12% дешевле. Котировки алюминиевой компании после попадания в черный список обваливались более чем на 40%, однако затем скорректировались на положительных новостях.
В пятницу En+ сообщила, что Дерипаска «принципиально согласился» снизить долю в компании ниже 50% и уйти из совета директоров. Сейчас Дерипаска контролирует 66,1% En+, еще 5,8% – у его жены Полины.
Промышленной группе En+ принадлежит 48,1% акций второго крупнейшего мирового производителя алюминия UC Rusal. Со снижением доли в En+ уменьшится и косвенная доля Дерипаски в UC Rusal.
Ранее минфин США пояснял, что снятие санкций с UC Rusal возможно в случае отказа Дерипаски от контроля в компании. Однако 27 апреля представитель минфина США заявил Reuters, что «сокращение доли, принадлежащей человеку, находящемуся под санкциями, само по себе не является основанием для исключения [компании] из санкционного списка».