Бумаги En+ резко подорожали на открытии торгов Московской биржи

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МЧС опубликовало письмо арестованного после трагедии в «Зимней вишне» пожарного

Начальник караула кемеровской пожарной части №2 Сергей Генин, обвиняемый в халатности по делу о гибели людей в торговом центре (ТЦ) «Зимняя Вишня», написал из СИЗО письмо. Выдержки из письма опубликованы на сайте Сибирского регионального центра МЧС.

Письмо адресовано семье, коллегам и всем, кто поддерживает пожарного. В своем обращении Генин надеется, что ситуация вокруг «Зимней вишни» прояснится, и суд вынесет в отношении него оправдательный приговор.

«Огромное спасибо за поддержку и поддержку моей жены, – пишет Генин (орфография и пунктуация сохранены. – "Ведомости"). – Не сдавайтесь, тушите пожары и будьте осторожны. А в жизни так все нестабильно, я никак не ожидал, что окажусь в таком положении, но что есть, то есть».

«У меня, в принципе, все нормально, соседи – классные пацаны, как только заехал в камеру, был в шоке и в отчаянии, но они меня поддержали морально», – рассказал пожарный. Он отмечает, что его самочувствие стабилизировалось, а отношение администрации сизо «достойное, правильное».

«Мы делали все, что смогли и больше! Какие-то ценности у меня переосмыслились, хорошо, что не сошел с ума, хотя был на грани после того, что меня обвинил СК в смерти 37 человек. Это было, как будто я тут же должен застрелиться, – поделился Генин. – Это было так неприятно, что жить не хотелось. Поначалу почти не спал, но тут со мной беседовали и пацаны, и психологи, и администрация, в общем, все меня поддержали и поддерживают, и верят, что мы сделали все, что от нас зависело и не зависело».

«Как бы нас ни хаяли другие, Бог им судья. Их тоже можно понять, поэтому лично я на них зла не держу… Если Бог не дал там умереть мне и никому из нас, значит, ему так надо», – заключает Генин. Он призвал пожарных беречь себя.

Следственный комитет предъявил Генину обвинения в халатности при тушении пожара в «Зимней Вишне», 13 апреля суд поместил его под стражу. По данным следствия, во время пожара бригада под руководством Генина не стала слушать очевидцев, рассказавших о коротком пути к кинотеатру в ТЦ. В результате пожарные потратили время, которое могло быть использовано для спасения людей.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, его жертвами стали 60 человек.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе в Кемерове