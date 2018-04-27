Минфин США не гарантирует снятие санкций после изменения структуры собственности US Rusal
Представитель Минфина США заявил, что изменения структуры собственности US Rusal, усилия российского бизнесмена Олега Дерипаски дистанцироваться от нее не гарантируют снятие санкций с металлургической компании, передает Reuters.
«Сокращение доли, принадлежащей человеку, находящемуся под санкциями, само по себе не является основанием для исключения из санкционного списка», - уточнил представитель ведомства. «Минфин проводит тщательный анализ фактов и обстоятельств каждого запроса на удаление из санкционного списка», - добавил он.
Дерипаска принял решение снизить долю в En+ ниже 50%. Бизнесмен также согласился уйти из совета директоров компании и назначить новых независимых директоров, с тем чтобы они составляли большинство в совете. En+ принадлежит 48,1% акций US Rusal. По акционерному соглашению En+ является контролирующим акционером металлургической компании.
Сейчас Дерипаска контролирует 66,1% En+, еще 5,8% – у его жены Полины. Пакет Дерипаски исходя из котировок на Лондонской бирже стоит $2,24 млрд. До какого уровня Дерипаска готов снизить долю, неизвестно.