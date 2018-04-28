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«Дочка» «Ростеха» в четыре раза снизила сумму иска к Siemens

«Технопромэкспорт» (входит в «Ростех») в четыре раза снизил сумму иска к немецкому концерну Siemens AG и двум его российским «дочкам». Об этом сообщил представитель «Технопромэкспорта» в арбитражном суде Москвы, передает «РИА Новости».

Теперь «Технопромэкспорт» требует взыскать в пользу компании «Интеравтоматика», миноритарным акционером которой он является, около 46,8 млн руб. и более 1,4 млн евро. Ранее сумма иска составляла 5,4 млн евро и 177,1 млн руб.

Ответчиками по иску, кроме Siemens AG, являются ООО «Сименс» и ООО «Сименс технологии газовых турбин» (на 65% принадлежит Siemens, на 35% — российским «Силовым машинам»).

«Интеравтоматика» — совместное предприятие Siemens и «Технопромэкспорта». Иск к Siemens был подан в конце прошлого года.

В июле 2017 г. Siemens AG заявила, что полностью откажется от своей доли в «Интеравтоматике». Это привело к расторжению договоров «Интеравтоматики» с заказчиками, снижению прибыли компании и возникновению у нее убытков, заявил представитель «Технопромэкспорта». «Интеравтоматика» лишилась серьезного объема заказов, теряет в цене, говорил он. Это и стало причиной иска.

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