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Бизнес
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«Дочка» «Ростеха» в четыре раза снизила сумму иска к Siemens

Ведомости
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«Технопромэкспорт» (входит в «Ростех») в четыре раза снизил сумму иска к немецкому концерну Siemens AG и двум его российским «дочкам». Об этом сообщил представитель «Технопромэкспорта» в арбитражном суде Москвы, передает «РИА Новости».

Теперь «Технопромэкспорт» требует взыскать в пользу компании «Интеравтоматика», миноритарным акционером которой он является, около 46,8 млн руб. и более 1,4 млн евро. Ранее сумма иска составляла 5,4 млн евро и 177,1 млн руб. 

Ответчиками по иску, кроме Siemens AG, являются ООО «Сименс» и ООО «Сименс технологии газовых турбин» (на 65% принадлежит Siemens, на 35%  российским «Силовым машинам»).

«Интеравтоматика»  совместное предприятие Siemens и «Технопромэкспорта». Иск к Siemens был подан в конце прошлого года. 

В июле 2017 г. Siemens AG заявила, что полностью откажется от своей доли в «Интеравтоматике». Это привело к расторжению договоров «Интеравтоматики» с заказчиками, снижению прибыли компании и возникновению у нее убытков, заявил представитель «Технопромэкспорта». «Интеравтоматика» лишилась серьезного объема заказов, теряет в цене, говорил он. Это и стало причиной иска. 

Как турбины Siemens оказались в Крыму

Экономика
Новости

На Крымском мосту протестировали подсветку в цветах российского флага

Ведомости
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Строители Крымского моста, который должен соединить полуостров Крым с материковой частью России через Керченский пролив, испытали подсветку автодорожной арки, сообщил информационный центр проекта. Испытания прошли в ночь на субботу, уточняет «Интерфакс».

Видео и фотографии с включенной подсветкой выложены на сайте инфоцентра Крымского моста. На них видно, как одну из арок и горизонтальные участки слева и справа от нее подсветили синим цветом. Для подсветки планируется использовать также красный (для железнодорожной арки) и белый цвет (для наружных вертикальных элементов и фарватерных опор), следует из сообщения. В сообщении это не уточняется, но из полос этих трех цветов состоит российский флаг.

Включить подсветку полностью и в постоянном режиме планируется после завершения строительства железнодорожной части Крымского моста, отмечается в сообщении.

Крымский мост станет самым длинным мостом в России. Он начинается на Таманском полуострове в Краснодарском крае, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает пролив и выходит на Керченский полуостров на востоке Крыма. Состоит Крымский мост из двух параллельных мостов длиной по 19 км каждый – автомобильного и железнодорожного. Движение автомобилей и автобусов по мосту должно открыться в мае, грузовиков – осенью. Поезда планируется запустить в декабре 2019 г.

Генподрядчик строительства моста – «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга (Forbes оценивает его состояние в $3 млрд, это 40-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов). Стоимость контракта – 222,5 млрд руб., с учетом затрат заказчика – почти 228 млрд руб.

Крымский мост почти достроили. Как он выглядит прямо сейчас

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Бизнес
Новости

«Сургутнефтегаз» в 2017 году получил прибыль против убытка годом ранее

Ведомости
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Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» за 2017 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 194,66 млрд руб. против убытка в 62,47 млрд руб. годом ранее, следует из материалов компании.

Продажи «Сургутнефтегаза» без учета экспортных пошлин выросли на 11,6% до 1,36 трлн руб., операционная прибыль увеличилась на 4,6% до 272,39 млрд руб., доналоговая прибыль составила 246,43 млрд руб. против убытка в 62,03 млрд руб. годом ранее.

Совокупные активы компании по итогам 2017 г. увеличились на 8,1% до 4,24 трлн руб., совокупные обязательства выросли на 31,6% до 626,49 млрд руб.

В I квартале 2018 г. чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 62,08 млрд руб. против 90,75 млрд руб. убытка годом ранее.

Основные направления бизнеса «Сургутнефтегаза» разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти и газа, производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов и продуктов газопереработки.

Технологии
Новости

Суд заблокировал слияние Xerox с Fujifilm

Ведомости
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Суд Нью-Йорка временно заблокировал слияние американской Xerox и японской Fujifilm, передает Bloomberg. Такое решение принято из-за иска одного из крупнейших акционеров Xerox – миллиардера Дарвина Дисона к американской компании.

Дисон обвинил гендиректора Xerox Джеффа Джейкобсона в преследовании собственных интересов при заключении сделки, в частности, тот был заинтересован в сохранении рабочего места. Он действовал не в интересах акционеров, считает Дисон. По его мнению, гендиректор пошел на сделку без разрешения акционеров.

Судья Бэрри Острагер пришел к выводу, что Джейкобсон знал, что с 10 ноября компания ищет ему замену. Соответствующее решение одобрил совет директоров. «Существует множество доказательств того, что он сотрудничал с Fuji, чтобы сделать себя незаменимым для сделки», – сказал судья.

Представитель Xerox назвал в суде иск Дисона «крайне неискренним» и попросил судью отклонить его. Xerox собирается обжаловать решение суда о блокировке сделки, уточнил он. «Джефф Джейкобсон всегда вел себя максимально честно в должности гендиректора и в переговорах с Fujifilm», – говорилось в предыдущем заявлении совета директоров Xerox. «Ни в одном из случаев он не превышал полномочия, предоставленные ему председателем совета директоров», – утверждали в компании.

Fujiflim рассматривает различные варианты дальнейших действий, в том числе возможность обжалования решения суда, сказал пресс-секретарь японской компании.

«Я благодарен, что суд принял меры по защите акционеров Xerox», – говорится в заявлении Дисона, опубликованном после решения суда.

В конце апреля Fujifilm Holdings и американская Xerox возобновили переговоры о слиянии. Сумма сделки может составить $6,1 млрд, сообщало Reuters. Переговоры были возобновлены после того, как Xerox под давлением инвесторов попросила пересмотреть условия сделки. Инвесторы Карл Айкан и Дисон, владеющие в совокупности 15% Xerox, выступают против слияния. Они считают, что соглашение об объединении компаний недооценивает стоимость Xerox.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Роскомнадзор начал разблокировать подсети зарубежных провайдеров

Ведомости
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Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных хостинг-провайдеров, чтобы избежать ограничения доступа к «добропорядочным интернет-ресурсам», говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Например, регулятор убрал из реестра запрещенных сайтов две подсети облачного сервиса Amazon общим объемом 3 млн адресов, следует из неофициальной выгрузки реестра, которую отслеживает гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин. Это произошло около 14.44 мск.

«При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и продолжают блокироваться», – отметил Роскомнадзор.

Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировать Telegram из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Telegram удается обходить блокировку, меняя IP-адреса. Например, мессенджер использует хостинг Amazon и Google. Роскомнадзору приходится блокировать подсети, из-за чего возникают проблемы с доступом к другим ресурсам.

Кого блокирует Роскомнадзор

Бизнес
Новости

Зятю президента Казахстана разрешили купить порт в России

Интерфакс
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Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций сегодня одобрила ходатайство о покупке гражданином Казахстана Тимуром Кулибаевым активов в порту Высоцк (Ленинградская обл.), сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев.

«Ходатайство, которое было поддержано правительственной комиссией, касается гражданина Казахстана Кулибаева Тимура Аскаровича, который приобретает у ряда российских акционеров порт Высоцк. Это порт, который находится в 50 км от российско-финляндской границы и в 90 км от города Санкт-Петербурга. Он получит контроль над этим портом, но это как бы продолжение работы в Таможенном союзе, и казахский представитель приобретает серьезные такие активы на Балтике, что радует всех нас», – заявил Артемьев по итогам очередного заседания комиссии.

Тимур Кулибаев – зять президента Казахстана, независимый директор «Газпрома», председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy, председатель президиума национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

Сейчас в Высоцке работают угольный стивидор ООО «Порт Высоцкий» (контролируется кипрской «Сибенко холдинг») и нефтеналивной терминал «Лукойла» – ООО «РПК Лукойл-II». В порту строится терминал сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 660 000 т в год. Проект ведет ООО «Криогаз-Высоцк» (совладельцы – «Новатэк» и «дочка» Газпромбанка – «Криогаз»).

По итогам 2017 г. порт Высоцк увеличил перевалку грузов на 3% до 17,6 млн т. Перевалка нефтепродуктов снизилась на 5% до 10,4 млн т, угля – увеличилась на 16% до 7,1 млн т.

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Финансы
Новости

Группа «Сафмар» приобрела НПФ «Доверие»

Ведомости
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Холдинг «Сафмар финансовые инвестиции» (SFI, входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) приобрел негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Доверие», говорится в сообщении холдинга.

При этом уточняется, что холдинг приобрел у компаний Burglen Finance Limited и Radigton Enterprises Limited 99,9% ООО «Инвест-проект», которому принадлежат 100% уставного капитала НПФ «Доверие». «Таким образом, холдинг SFI получил контроль над НПФ "Доверие". После выхода Radigton Finance Limited из состава участников ООО "Инвест-проект" оставшаяся доля перейдет на баланс общества, и холдинг SFI получит 100%-ный контроль в отношении НПФ «Доверие», – говорится в сообщении.

НПФ «Доверие» работает в России с 1997 г. и входит в десятку крупнейших игроков на рынке обязательного пенсионного страхования. Фонд участвует в государственной программе софинансирования пенсионных накоплений, а также реализует программы по негосударственному пенсионному обеспечению.

Холдинг «Сафмар финансовые инвестиции» планирует присоединить НПФ «Доверие» к своему основному пенсионному активу – НПФ «Сафмар».

Политика
Новости

МЧС удалило письмо арестованного после пожара в «Зимней вишне» пожарного

Ведомости
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С сайта Сибирского регионального центра МЧС исчезла публикация с выдержками из письма кемеровского пожарного Сергея Генина, обвиненного в халатности по делу о гибели людей в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня». По состоянию на 15.40 мск гиперссылка на материал была недоступна (сохраненная копия осталась в кэше Google). После 16.20 публикация вновь появилась на сайте.

Начальник караула кемеровской пожарной части № 2 адресовал письмо семье, коллегам и всем, кто его поддерживает, говорилось в публикации. В своем обращении Генин поблагодарил всех сочувствующих ему и выразил надежду на оправдательный приговор суда. Пожарный рассказал об ощущениях от пребывания в СИЗО и своих эмоциях после предъявления Следственным комитетом (СК) обвинений.

«Какие-то ценности у меня переосмыслились, хорошо, что не сошел с ума, хотя был на грани после того, что меня обвинил СК в смерти 37 человек. Это было, как будто я тут же должен застрелиться, – поделился Генин (авторская орфография и пунктуация сохранены). – Это было так неприятно, что жить не хотелось. Поначалу почти не спал, но тут со мной беседовали и пацаны, и психологи, и администрация, в общем, все меня поддержали и поддерживают, и верят, что мы сделали все, что от нас зависело и не зависело».

«Как бы нас ни хаяли другие, Бог им судья. Их тоже можно понять, поэтому лично я на них зла не держу… Если Бог не дал там умереть мне и никому из нас, значит, ему так надо», – писал Генин. Он подчеркнул, что прибывшие в «Зимнюю вишню» пожарные сделали все, что могли, и призвал коллег беречь себя.

СК обвинил Генина в халатности при тушении пожара в «Зимней вишне», 13 апреля суд отправил пожарного в СИЗО. По данным следствия, во время пожара в ТЦ бригада под руководством Генина не стала слушать очевидцев, рассказавших о коротком пути к кинотеатру на четвертом этаже здания. В результате пожарные упустили время для спасения людей.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, его жертвами стали 60 человек.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

Бизнес
Новости

Schlumberger разрешили претендовать на блокпакет в Eurasia Drilling

Интерфакс/Ведомости
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Правительственная комиссия по иностранным инвестициям предварительно решила, что крупнейшая в мире нефтесервисная группа Schlumberger может претендовать на пакет акций Eurasia Drilling Company в границах от 25% + 1 акция до 49% акций, сказал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Правительственная комиссия приняла предварительное решение, что контроль, т. е. 50% + 1 акция, российское правительство и комиссия не хотели бы отдавать, однако определили границы, что это может быть блокирующий пакет, т. е. 25% + 1 акция, или даже 49% акций, и поручила ФАС провести соответствующие переговоры с компанией Schlumberger», – добавил Артемьев.

«Комиссия определила, что, скорее всего, блокпакет – можно, только это будет сопровождаться рядом условий. У нас их 11, но это было для контроля. Условия, которые нивелировали негативные последствия различного рода санкций и всего прочего в отношении сделки, если бы компания получала контроль. В отношении 25% + 1 акция или 49% – допустимого диапазона сегодняшнего дня – мы будем смотреть, какие из этих условий надо применять, какие – нет, мы незамедлительно вступаем в переговоры с компанией Schlumberger и надеемся, что выходим на финишную прямую», – уточнил Артемьев.

В 2015 г. попытка Schlumberger купить EDC сорвалась, а с момента подачи второй заявки летом 2017 г. ФАС и Минприроды накладывают все новые ограничения на условия покупки. В феврале 2018 г. компания отправила в ФАС очередное ходатайство о покупке доли в EDC, запросив у ФАС разрешения купить не 51%, как было раньше, а только 49% в EDC. Нефтесервисная компания планирует, кроме того, покупать эту долю не напрямую, а через СП, в котором у Schlumberger будет 49%, а у ее пенсионного фонда – 51%. Таким образом, Schlumberger может стать бенефициарным владельцем всего 24% EDC.

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Бизнес
Новости

Siemens выкупит у Alstom долю в «Трансмашхолдинге»

Ведомости
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Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила замену иностранного стратега в «Трансмашхолдинге» – французской машиностроительной компании Alstom на германский концерн Siemens, сообщил журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

«Компания Siemens приобретает акции компании Alstom и замещает их в качестве миноритарных акционеров, которые имеют блокирующий пакет», – сказал Артемьев (цитаты по ТАСС). В результате германская компания получит долю во входящих в «Трансмашхолдинг» Тверском вагоностроительном заводе, Брянском машиностроительном заводе и Коломенском заводе.

«Трансмашхолдинг» – крупнейший в России производитель железнодорожной техники. Он объединяет 17 заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы, тепловозы, вагоны, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование. Единственным акционером холдинга является Breakers Investments BV (Нидерланды), 33% которой принадлежит Alstom. Остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.

В России у Siemens и группы «Синара» с 2010 г. под Екатеринбургом работает совместное предприятие «Уральские локомотивы», производящее скоростные поезда «Ласточка».

В сентябре прошлого года Siemens и Alstom договорились о слиянии подразделений железнодорожного машиностроения для создания крупнейшего в Европе производителя поездов. В обмен на передачу предприятий по производству подвижного состава и сигнального оборудования Siemens получит более 50% в объединенной компании.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Комиссия правительства одобрила покупку 47% «Юнипро» финской Fortum

Интерфакс
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Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила ходатайство о покупке структурой финского Fortum 47% активов ПАО «Юнипро», рассказал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Комиссия отнеслась положительно и одобрила сделку компании Fortum по покупке компании "Юнипро" - компании, которая владеет электроэнергетическими объектами на территории России, это большое количество сетевых активов, других объектов электроэнергетики. Компании Fortum разрешено приобрести 47% и более акций компании "Юнипро"», - заявил он журналистам. Поскольку Fortum контролирует правительство Финляндии, компании запрещено приобретать больше 50% в российских компаниях, отметил он.

Karemi Charge and Drive, структура Fortum, подала в ФАС ходатайство о приобретении энергетической компании «Юнипро» еще осенью 2017 г.

Fortum владеет несколькими активами в России. Финской компании принадлежит 94,88% в ПАО «Фортум» (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО «ТГК-1». Fortum к середине года собирается приобрести немецкую Uniper, которая владеет 83,73% в ПАО «Юнипро» (бывшая ОГК-4).

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Политика
Новости

СМИ назвали Владивосток возможным местом встречи Трампа и Ким Чен Ына

Ведомости
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Южнокорейский телеканал YTN назвал три возможных места встречи американского президента Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По информации дипломатических источников телеканала, встреча может быть организована на территории Монголии, в Сингапуре или Владивостоке. Сингапур для встречи предпочитает американская сторона, но Северная Корея вариант не одобряет из-за дальности полета (4700 км), утверждает источник. Как отмечает телеканал, для передвижения Ким Чен Ына планируется использовать железную дорогу.

Трамп 27 апреля заявил, что США сейчас изучают 2–3 места для проведения его встречи с Ким Чен Ыном. Американский телеканал NBC со ссылкой на источники в середине апреля сообщал, что встреча может состояться в Швейцарии. По информации телеканала, стороны также рассматривали возможность проведения переговоров в Пекине, Пхеньяне и Улан-Баторе. Однако по соображениям безопасности эти варианты отклонили.

В свою очередь Bloomberg называл одним из возможных мест для встречи Швецию.

Переговоры между лидерами двух стран запланированы на конец мая – начало июня.

Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи

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