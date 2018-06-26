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ОАК опровергла планы создать сверхтяжелый самолет на замену «Руслану»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) пока не планирует проектировать сверхтяжелый транспортник на замену Ан-124 «Руслан», сообщили «Интерфаксу» в компании.

«Эскизное проектирование самолета на замену Ан-124 в настоящее время не планируется. В рамках технико-экономического обоснования программы СТВТС (сверхтяжелый военно-транспортный самолет) разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76», – отметили в пресс-службе.

О планах ОАК создать сверхтяжелый транспортный самолет на замену «Руслану» сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на годовой отчет корпорации.

В ОАК отмечают, что входящий в корпорацию Авиакомплекс им. Ильюшина («Ил») начал предварительные работы по проектированию самолета Ил-276, который должен прийти на замену Ан-12 грузоподъемностью около 20 т.

Командующий военно-транспортной авиацией России Владимир Бенедиктов 2 июня в эфире «Эха Москвы» заявил, что сейчас рассматривается вопрос о возобновлении производства Ан-124 «Руслан», который является самым крупным и грузоподъемным самолетом в мире. «Руслан» был разработан в советское время киевским КБ «Антонов» и производился на Украине, однако транспортник не является интеллектуальной собственностью этой страны, пояснил Бенедиктов. По словам вице-президента по транспортной авиации ОАК, гендиректора «Ил» Алексея Рогозина, возобновление производства Ан-124 «Руслан» в новом облике «является крайне непростой, но решаемой задачей».

Авиастроительный завод в Ульяновске («Авиастар») прекратил выпуск Ан-124 в 2003 г. В то же время предприятие продолжает модернизацию и поддерживает летную годность выпущенных самолетов. В общей сложности Ульяновский авиационный комплекс изготовил 36 транспортников Ан-124.

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