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Россия увеличила добычу нефти

Добыча нефти с газовым конденсатом в России в июне 2018 г. составила 45,28 млн т, что на 1,1% выше уровня аналогичного месяца прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.

В то же время по сравнению с октябрем 2016 г., который взят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, производство снизилось на 4,7%.

В общей сложности с января по июнь 2018 г. Россия добыла 271,13 млн т нефти. Это на 0,4% меньше, чем в первом полугодии 2017 г. Экспорт российской нефтяной продукции в страны дальнего зарубежья за первые шесть месяцев 2018 г. снизился на 4,7% до 115,67 млн т.

Добыча природного газа за полгода выросла на 6,5% относительно прошлогоднего показателя, до 364,83 млрд куб. м.

Страны – участницы соглашения ОПЕК+ 23 июня договорились продлить сделку по сокращению нефтедобычи и вместе с тем увеличить производство нефти на 1 млн барр. в сутки от текущего уровня. По словам министра энергетики Александра Новака, Россия нарастит добычу примерно на 200 000 барр.

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