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Новак рассказал о влиянии решений ОПЕК+ на рост добычи нефти в России

Уровень увеличения добычи нефти Россией на 200 000 баррелей в сутки может меняться в зависимости от темпов добычи нефти других участников сделки ОПЕК+. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, передает «Интерфакс». По словам Новака, это ориентировочная цифра.

«Более точно будет понятно в процессе таргетирования, потому что мы не можем сегодня только распределить, исходя из пропорции», – отметил Новак. Он уточнил, что не все страны могут увеличить добычу, поэтому пропорциональный подход в этой ситуации неприменим. Минэнерго России до 1 июля решит, как увеличение добычи нефти на 200 000 баррелей в сутки будет распределено между российскими компаниями, добавил Новак.

Страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на прошлой неделе. Доля России в общем увеличении добычи может составить около 200 000 баррелей в сутки, говорил ранее Новак. По его словам, увеличить добычу нефти могут 8-10 стран из 24 участников сделки ОПЕК+. Среди них Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман и Алжир, сказал министр энергетики Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи.

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