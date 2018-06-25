Когда квоты на добычу нефти еще не всё

Экономист Петр Казначеев о том, почему увеличение производства решает не все проблемы нефтяников

Статья опубликована в № 4594 от 25.06.2018 под заголовком: Экономика нефти против политики

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Ради укрепления своих позиций Саудовская Аравия и ее союзники предприняли немалые политические усилия Ronald Zak / AP

На прошедшем в пятницу саммите ОПЕК было решено увеличить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки. До этого рынок сильно лихорадило из-за неопределенности, так что решение нефтяного клуба в Вене разрядило обстановку. То, что Россия и Саудовская Аравия решили наращивать добычу, говорит о пересмотре предыдущей стратегии: защита цены барреля посредством квот сейчас несвоевременна. На повестке дня у нефтяных экспортеров есть проблемы посерьезнее.

Футбол и нефть