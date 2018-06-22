ОПЕК+ близка к договоренности об увеличении добычи на 1 млн баррелей в день



Министр Саудовской Аравии Халид аль-Фалих (на фото слева), возможно, убедил иранского коллегу согласиться на увеличение добычи Heinz-Peter Bader / Reuters

Встреча министров нефти стран ОПЕК началась в пятницу с часовой задержкой, потому что министр Саудовской Аравии Халид аль-Фалих уединился с иранским коллегой, чтобы уговорить его согласиться на увеличение добычи, передает The Wall Street Journal. Накануне Бижан Зангане заявил, что найти компромисс в вопросе повышения квот на нефтедобычу на саммите картеля в Вене 22–23 июня будет крайне сложно. «ОПЕК не та организация, которая будет плясать под дудку президента Трампа», – заявил он, имея в виду призыв президента США к ОПЕК увеличить производство. В четверг Зангане досрочно покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ и на вопрос журналистов о том, хорошим ли оно было, ответил: «Нет, хорошим не было».

Частные переговоры Саудовская Аравия вела не только с Ираном, но и с Россией, которая поддерживает ее в вопросе повышения добычи, сообщает Financial Times. В пятницу Зангане сказал после встречи с аль-Фалихом, что нефтедобывающие страны «что-то готовят», передало Reuters. По информации агентства, в результате этой встречи позиции Саудовской Аравии и Ирана сблизились. Об этом же сообщает FT, приводя слова аль-Фалиха о том, что он надеется на достижение соглашения. Предложение увеличить добычу на 1 млн баррелей в день, или примерно на 1% мирового производства, почти получило консенсус, пишет Reuters; об этом говорили представители Саудовской Аравии и России.

На бумаге предложение решено увеличить на 1 млн баррелей, в реальности на рынок поступит около 600 000 баррелей в день, поскольку не все страны способны увеличить добычу, сообщил агентству Bloomberg один из делегатов саммита на условиях анонимности. Тест итогового заявления, по его словам, еще готовится.

Одна из проблем, стоящих перед ОПЕК и присоединившимися к ней странами, – как распределять квоты в случае их повышения, отмечает FT. Если будет увеличена общая квота, в ее рамках добычу может нарастить прежде всего Саудовская Аравия, у которой есть свободные мощности, а также не входящая в картель Россия. В этом случае они могут восполнить нехватку нефти, которую не смогут поставить на рынок прежде всего Венесуэла, где добыча падает из-за экономического кризиса, и Иран, против которого США ввели санкции, а также некоторые другие страны, например Ангола, испытывающая сейчас проблемы в нефтяном секторе.

Если же будет достигнута договоренность об увеличении добычи на какой-то объем, но квоты распределят конкретно по странам, то на мировой рынок не придет около трети нефти от этого объема, посчитал Bloomberg. Например, министр энергетики России Александр Новак на этой неделе предлагал увеличить добычу на 1,5 млн баррелей в день и распределить квоты среди стран ОПЕК+ в той же пропорции, что и в оригинальном соглашении в конце 2016 г. В этом случае Саудовская Аравия сможет увеличить поставки на 402 000 баррелей в день, Россия – на 248 000 баррелей и т. д., посчитал Bloomberg. Но Венесуэла, Ангола и, возможно, Мексика практически наверняка не смогут их нарастить, поэтому из 1,5 млн баррелей на рынок реально может прийти лишь 958 000 баррелей в день, по расчетам агентства.

Если же добычу решат увеличить на 1 млн баррелей, то по той же логике реально страны ОПЕК+ смогут нарастить ее только на 639 000 баррелей в день. «Поскольку многие страны ОПЕК не могут увеличить производство, реальный рост добычи будет существенно меньше, чем объявленная цифра», – сказала Bloomberg Амрита Сен, главный нефтяной аналитик Energy Aspects.

Аль-Фалих тоже говорил, что хотя большинство министров предлагает увеличение на 1 млн баррелей, реальные поставки будут меньше. «Иранцы и другие производители, которые не могут повысить добычу, по понятным причинам сомневаются, нужно ли им вообще идти на это. Политическим аспектам уделялось много внимания, но экономические факторы даже еще важнее», – отмечает Раад Алкадири из Boston Consulting Group (цитата по FT).

Согласно оригинальной договоренности, которая начала действовать с января 2017 г., страны ОПЕК+ должны были сократить добычу на 1,8 млн баррелей. В реальности она снизилась еще сильнее, в том числе из-за проблем Венесуэлы, - страны выполняют соглашение примерно на 150%. Аль-Фалих заявил накануне, что в случае принятия рассматриваемого на саммите предложения его участники будут следовать соглашению снова на 100%, пишет FT.

К 15.00 мск нефть Brent подорожала на 1,8% до $74,35, WTI - на 1,5% до $66,55 за баррель.