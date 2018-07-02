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Минздрав предложил взимать с производителей сигарет экологический сбор

Минздрав предлагает включить сигареты в перечень продукции, с которой нужно платить экологический сбор, сообщает РБК со ссылкой на текст соответствующего письма ведомства в Минприроды. В Минздраве изданию подтвердили факт отправки письма.

Источниками загрязнения являются как сами продукты потребления табака (например, окурки, содержащие кадмий и целый ряд других загрязняющих элементов), так и выделяемые компоненты табачного дыма (в частности, углекислый газ), кроме того, курение - одна из основных причин лесных пожаров, объясняют в пресс-службе Минздрава.

В Минприроды изданию отметили, что ведомство намерено расширять перечень товаров и продуктов, с которых нужно взимать экологический сбор, согласно поручению президента о развитии вторичной переработки отходов. «Технологий сбора и переработки окурков пока нет. При разработке нормативов на следующий трехлетний период, при получении информации от Минпромторга о наличии соответствующих технологий можно будет вернуться к обсуждению данного вопроса», – указывают в Минпромторге.

Экологический сбор относится к неналоговым платежам, сейчас он распространяется на сигаретные упаковки из бумаги и картона, а также на другие товары из правительственного списка.

Минздрав ставит целью сократить количество курильщиков в России до 25% к 2022 г. По данным министерства, в 2010-2015 гг. благодаря реализации антитабачной концепции число курящих россиян снизилось с 39 до 31%.