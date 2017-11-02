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Табачные компании попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет

Ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции направили в правительство письмо с просьбой провести дополнительное обсуждение антитабачной концепции, разработанной Минздравом, сообщает РБК со ссылкой на копию документа. В ассоциацию входят российские «дочки» корпораций JTI, British American Tobacco, Imperial Tobacco, «Донской табак» и другие.

Табачные компании не согласны со многими предложениями Минздрава, в том числе с требованием относить информацию о составе табачных изделий к сведениям, которые не могут составлять коммерческую тайну. Производители табачной продукции настаивают на том, что информация об ингредиентах сигарет и их сочетаниях «охраняется законодательством на национальном, европейском и международном уровне».

Кроме того, табачники считают чрезмерным предложение Минздрава запретить использование ингредиентов со вкусами пищевых продуктов. В антитабачной концепции говорится, что использование таких добавок «увеличивает их привлекательность для детей и подростков, впервые пробующих курить». Понятие «привлекательность» является субъективным и не может служить четким критерием для установления норм регулирования продукции, считают производители.

В правительстве пока не прокомментировали информацию.

Новая концепция по сокращению курения табака до 2022 г. 18 октября была внесена в правительство. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, она «включает в себя меры, направленные на ограничение в том числе средств электронной доставки никотина». Проект антитабачной концепции подразумевает под собой поэтапное повышение налога на табачные изделия, увеличение ставок акцизов и введение налога на сигареты.