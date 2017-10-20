Минздрав хочет ввести экологический налог на сигареты

Статья опубликована в № 4433 от 20.10.2017 под заголовком: Минздрав за налог на окурки

Следующей инициативой российских властей мог бы стать налог на дым от табачных изделий Евгений Разумный / Ведомости

Минздрав предложил ввести экологический налог на сигареты для их производителей. Такая норма содержится в проекте концепции государственной политики противодействия потреблению табака до 2022 г. (опубликована на сайте министерства).

От сигарет остаются окурки – и это самый распространенный в России вид отходов, сказано в концепции. Они загрязняют окружающую среду, и Минздрав предлагает заставить платить налог на последствия производства сигарет.

Налог вместе с другими мерами, изложенными в концепции (см. врез), должен снизить потребление табака до 25% к 2022 г. (сейчас – 30,9%) Это, в свою очередь, позволит снизить заболеваемость и смертность, ассоциированные с потреблением табака, пишет министерство. Представитель Минздрава не ответил на запрос «Ведомостей».

Большинство положений концепции вполне обоснованны и Минэкономразвития их поддерживает, сообщил представитель министерства, некоторые требуют дополнительной детальной проработки и обсуждения. Относится ли к ним экологический налог, он не сказал.

Предложения против курения Среди предложений Минздрава – увеличить акцизы на табачные изделия и довести их до среднего уровня в странах европейского региона ВОЗ, 70% розничной цены на пачку сигарет (сейчас в России он составляет примерно 41%), ввести стандартизированную упаковку сигарет, а также запустить социальную рекламу о вреде потребления табака в прайм-тайм (с 20.00 до 23.00). Темпы роста табачного акциза в России – самые высокие в мире, напоминает Киселев: только за последние пять лет ставка акциза на табачные изделия выросла более чем на 300%, а налоги уже сейчас занимают до 70% стоимости пачки. Акциз до 70% имеет свои последствия, предупреждает Слипченко: по данным исследования нелегальной торговли в странах Евросоюза, потери государственных бюджетов стран-членов за 2016 г. составили 10,2 млрд евро.

Налоговую политику формирует Минфин России, подчеркнул представитель министерства, других комментариев к концепции Минздрава он не дал. Акциз на табачные изделия на 2018 г. уже сформирован, напомнил он: 1 июля 2018 г. ставки будут индексированы на уровень инфляции. Налоги и сборы не должны быть предметом концепции противодействия потреблению табака и Минфин просил исключить эти пункты из нее, знает человек, знакомый с мнением министерства.

Вопросы экологии и защиты окружающей среды, в том числе экологического сбора, уже регулируются федеральным законом «Об отходах производства и потребления», сообщает вице-президент «JTI Россия» по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергей Киселев, дополнительный экологический налог только для табачной отрасли будет избыточной, дискриминационной и антиконкурентной мерой.

Табачная продукция уже облагается двумя видами налогов, они составляют более половины стоимости пачки, указывает директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова (подробнее см. инфографику). Все участники товаропроводящей цепочки, продолжает она, платят и другие сборы, включая налог на прибыль и различные социальные отчисления.

Введение дополнительных сборов приведет к удорожанию сигарет, уверен вице-президент по корпоративным вопросам PMI в России Сергей Слипченко. PMI – лидер среди компаний потребительского сектора по снижению вредного воздействия на окружающую среду – от закупки табачного листа до момента производства и дистрибуции, напоминает он. Компания также оплачивает утилизационный сбор и плату за негативное воздействие на окружающую среду, установленные российским законодательством, что не требует дополнительных налогов, подчеркивает Слипченко.

Представитель Imperial Tobacco не ответил на запрос «Ведомостей».