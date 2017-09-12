Продажи сигарет продолжат падать в ближайшие пять лет

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Российский рынок сигарет сокращается последние несколько лет Евгений Разумный / Ведомости

К 2021 г. сигаретный рынок в России сократится на 18,3% по сравнению с 2016 г. – до 227,4 млрд шт., прогнозируют аналитики Euromonitor International в ежегодном отчете, посвященном российскому табачному рынку. В деньгах за это же время продажи вырастут на 4,8% до 1,5 трлн руб., отмечается там же (подробнее см. график).

В прошлогоднем отчете на период с 2016 по 2020 г. аналитики Euromonitor International рассчитали большее падение в штуках – на 22,2% до 230,3 млрд шт. и рост в деньгах – на 6,8% до 1,3 трлн руб. Прогноз изменился, поскольку в итоге продажи за 2016 г. оказались выше благодаря улучшению макроэкономических показателей по сравнению с началом года, объяснил руководитель исследований Euromonitor International Георгий Гребинский. При этом постоянно обновляется законодательная база и развиваются альтернативные курительные продукты, в частности электронные сигареты, что влияет на общее сокращение рынка, продолжает он.

Российский рынок сигарет сокращается последние несколько лет, подтверждает вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Киселев. C 2010 г. их продажи сократились более чем на 27%, напоминает директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова. По ее мнению, это закономерный процесс, хотя табачные налоги продолжают расти: за пять лет – в 4 раза. Если в 2012 г. пачка сигарет стоила в среднем 22 руб., то сейчас – больше 90 руб., отмечает Гуськова.

При этом доходы россиян не росли такими темпами, поэтому курильщики стали переключаться на более дешевые сигареты, в том числе на нелегальные, говорит она. Снижение ценовой доступности из-за роста акциза толкает потребителя искать более низкие по цене альтернативные предложения, в том числе на нелегальном рынке, согласен Киселев. За последний год, согласно данным TNS, доля нелегальной продукции увеличилась в 4 раза – до 4,6%, в основном за счет сигарет, поступающих из стран ЕАЭС и Белоруссии, указывает Киселев. Ранее представитель Минфина заявлял, что доля нелегальной продукции составляет не более 5%, собираемость акцизов на табак – порядка 99% и существенных изменений данных показателей к концу года ведомство не ожидало.

Стоимость нелегальной продукции, среди которой, например, есть белорусские марки, – 45–50 руб., указывает Киселев. Это даже ниже минимальной суммы налогов, уплачиваемой легальными производителями в российский бюджет, сетует он: конкурировать в таких условиях с сигаретами легальная продукция попросту не может. Прекратить распространение нелегальной продукции поможет выравнивание табачных акцизов в странах ЕАЭС – это устранит разрыв в цене между соседними странами, ранее говорила Гуськова.

Рост нелегального рынка заставляет прогнозировать более серьезное падение продаж в 2017 г., чем годом ранее, продолжает Гуськова. В 2016 г., по оценке «БАТ Россия», российский табачный рынок сократился на 5,5% год к году. Согласно финансовому отчету Philip Morris Int. за II квартал 2017 г., продажи сигарет в России по итогам первого полугодия 2017 г. упали на 6,1%. Причина – рост цен вследствие повышения акциза, отмечает представитель компании.

Между тем в 2017 г. продажи сигарет в России сократятся на 5,7% до 262,6 млрд шт., а в деньгах вырастут на 2,1% до 1,5 трлн руб., следует из исследования Euromonitor International. За год с августа 2016 г. розничная цена сигарет выросла на 14 руб., напоминает представитель Imperial Tobacco: на продажи сигарет также влияют ограничение мест для курения и демографическая ситуация.