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Сергей Иванов увеличил долю в «Алросе»

Президент «Алросы» Сергей Иванов увеличил долю в компании с 0,027% до 0,0407%, говорится в сообщении алмазодобытчика.

«Как небольшой акционер нашей компании верю в ее рост и намерен увеличивать также свою долю в ближайшее время», – говорил ранее Иванов журналистам.

Исходя из текущих котировок «Алросы» на Московской бирже, пакет Иванова в компании стоит более 300 млн руб.

«Алроса» - крупнейший в мире производитель алмазов. Компания на 33% принадлежит Росимуществу, 25% плюс 1 акция владеет Якутия, еще 8% принадлежит якутским улусам, в свободном обращении находится около 34% бумаг. Среди крупных миноритариев «Алросы» числятся фонды East Capital и Genesis, контролирующие более 2% акций компании. Иванов возглавил «Алросу» в марте 2017 г.

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