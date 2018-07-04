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«Союзмультфильм» расторг соглашение с парком развлечений «Остров мечты»

Киностудия «Союзмультфильм» расторгла соглашение с группой компаний «Регионы», которая строит в Москве парк развлечений «Остров мечты». Об этом РБК сообщила директор по юридическим вопросам киностудии Наталья Сигачева. Таким образом, персонажи «Союзмультфильма» не будут использоваться в развлекательном парке.

По словам Сигачевой, соглашение было подписано в конце 2016 г. «на крайне невыгодных и дискриминационных для киностудии условиях». В частности, документ не предусматривал гарантированного лицензионного платежа киностудии. Предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сказала изданию, что киностудия готова участвовать в проекте «Острова мечты», если ГК «Регионы» предложит выгодные условия.

Руководитель пресс-службы холдинговой компании «Остров мечты» Дарья Ларина рассказала, что решение о прекращении сотрудничества принято в октябре прошлого года. По ее словам, концепция парка не претерпела существенных изменений. В парке будет представлено восемь тематических зон, часть из них будет посвящена популярным в России сказкам и персонажам, таким как «Снежная королева», «Буратино», «Маугли».

После отказа «Союзмультфильма» от сотрудничества партнерами в «Острове мечты» остаются Sony Pictures Consumer Products и Viacom International Media Networks (канал Nickelodeon). Сроки открытия парка в Нагатинской пойме несколько раз сдвигались. Сейчас «Остров мечты» планируется открыть в сентябре 2019 г.

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