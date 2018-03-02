Технологии

Новости

Мединский предложил передать советские фильмы кинотеатрам в бессрочное пользование

Министр культуры России Владимир Мединский пообещал помочь кинотеатрам в малых городах с показом советских фильмов на больших экранах. С такой просьбой к министру обратился глава Нижнеомского района Омской области Анатолий Стадников, передает ТАСС.

Стадников попросил помочь «с поставкой в кинотеатры не только фильмов из США и Европы, а именно российских или советских картин». «Почему бы не посмотреть "Любовь и голуби" на большом экране?» — спросил Стадников, отметив, что зрителям это было бы интересно.

Мединский заявил, что советские фильмы могут быть переданы кинотеатрам в бессрочное пользование бесплатно или за минимальную плату. «Уверен, что вся продукция "Мосфильма", либо Госфильмофонда России, либо "Союзмультфильма" может быть передана в бессрочное пользование за минимальную цену», — сказал Мединский.

2 марта Мединский прилетел в Омск с рабочим визитом, сообщили в Минкультуры. Министр встретился с врио губернатора Омской области Александром Бурковым и принял участие в совещании с главами муниципальных районов.

Фаворитом российских телезрителей остается советская классика