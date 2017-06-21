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Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Кино с традициями

Телезрителям все еще больше нравятся советские фильмы, а не новое отечественное кино

Ситуация изменится за несколько лет, рассчитывают продюсеры и руководители телекомпаний

Самым популярным российским фильмом в эфире российских телеканалов в прошлом году стали «А зори здесь тихие...» (кинокомпании «Реал-Дакота» и Star Media), следует из совместного отчета Фонда кино и InterMedia по национальной киноиндустрии в 2016 г. Ремейк известной военной картины на «Первом канале» посмотрели 5,5% жителей страны (рейтинг, здесь и далее данные Mediascope по зрителям старше 4 лет в городах России с населением более 100 000 человек). Среди пяти самых популярных российских (т. е. снятых после 2000 г.) картин в эфире прошлого года еще два военных фильма («Битва за Севастополь» и «Батальонъ») и еще один ремейк советской картины («Ирония судьбы. Продолжение»). Их также показал «Первый канал».

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