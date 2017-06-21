Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Кино с традициями
Телезрителям все еще больше нравятся советские фильмы, а не новое отечественное кино
Ситуация изменится за несколько лет, рассчитывают продюсеры и руководители телекомпаний
- Ксения Болецкая
- / Ведомости
«Любовь и голуби» стал самым рейтинговым фильмом 2016 г.
Максим Стулов / Ведомости
Самым популярным российским фильмом в эфире российских телеканалов в прошлом году стали «А зори здесь тихие...» (кинокомпании «Реал-Дакота» и Star Media), следует из совместного отчета Фонда кино и InterMedia по национальной киноиндустрии в 2016 г. Ремейк известной военной картины на «Первом канале» посмотрели 5,5% жителей страны (рейтинг, здесь и далее данные Mediascope по зрителям старше 4 лет в городах России с населением более 100 000 человек). Среди пяти самых популярных российских (т. е. снятых после 2000 г.) картин в эфире прошлого года еще два военных фильма («Битва за Севастополь» и «Батальонъ») и еще один ремейк советской картины («Ирония судьбы. Продолжение»). Их также показал «Первый канал».
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}