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Ростуризм опроверг наличие системного кризиса в отрасли

Системного кризиса на российском туристском рынке нет, заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов. Его слова приводит пресс-служба Ростуризма.

Руководитель службы объяснил сокращение чартерных программ и приостановку работы нескольких туроператоров неверной оценкой компаниями конъюнктуры. Он добавил, что на ситуацию могли повлиять ошибки компаний в прогнозах потребительского спроса и их завышенные ожидания.

«Системного кризиса на российском туристском рынке нет», - подчеркнул Сафонов. Он добавил, что на базе ассоциации «Турпомощь» созданы фонды - резервный и персональной ответственности, суммарный размер которых превышает 1 млрд руб. Руководитель Ростуризма напомнил, что гражданская ответственность туроператоров перед туристами страхуется, как того требует законодательство (сумма страхового покрытия составляет 22 млрд руб.).

Ранее гендиректор туроператора «Натали турс» Владимир Воробьев объявил, что компания аннулирует все забронированные и оплаченные туры. До этого компания сообщала также об отказе от чартерных рейсов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион.

О проблемах сообщил также владелец турагентства DSBW Карен Гончаров. Компания остановила деятельность, поскольку в сложившихся реалиях агентство больше не может исполнять обязательства перед клиентами и перед банком.

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