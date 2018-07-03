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Туроператор DSBW-Tours объявил об остановке деятельности

Гендиректор туроператора DSBW-Tours Карен Гончаров сообщил о приостановке деятельности компании из-за невозможности выполнять обязательства перед клиентами и банком. Об этом он написал в Facebook. «В сложившихся реалиях мы больше не можем исполнять свои обязательства перед клиентами и перед банком», - пояснил Гончаров.

По его словам, последние несколько лет сотрудники компании «честно боролись за сохранение бизнеса». Все оформленные туристы застрахованы в двух страховых компаниях: «Инвестстрах» на 50 млн руб. и «Орбита» также на 50 млн руб. По словам Гончарова, этих средств хватит для компенсации стоимости неоказанных услуг. Сейчас руководство компании занимается подготовкой документов по всем оформленным путевкам для подачи в страховые компании. «За документами можно подъезжать с 4 июля в головной офис по адресу: 1-ая Тверская-Ямская, д. 25 стр. 1», - отметил он.

Туроператор работал на российском рынке с 1991 г. Компания предлагала горнолыжные, автобусные и экскурсионные туры по Европе и России.

В апреле 2018 г. Центробанк отозвал лицензию у «Инвестстраха». Договор DSBW-Tours со страховой компанией «Орбита» на 50 млн руб. действующий. Он заключен до 10 июня 2019 г.

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