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Алена Ахмадуллина подала в суд на Natura Siberica

Дизайнер Алена Ахмадуллина подала в суд на российского производителя косметики Natura Siberica, следует из картотеки арбитражных дел. В материалах указано, что суд зарегистрировал два иска Елены Ахмадуллиной (настоящее имя дизайнера) к ООО «Первое решение» и ООО «Натура Сиберика», которые принадлежат создателю бренда Андрею Трубникову и его семье. Сумма претензий в исках не указана.

Первым внимание на это обратил «Коммерсантъ». Представитель Natura Siberica пояснил газете, что спор между компанией и Ахмадуллиной касается совместной косметической линейки.

Ахмадуллина и Natura Siberica в 2015 г. заключили лицензионное соглашение, которое предусматривает использование имени дизайнера на упаковке. Со стороны Ахмадуллиной договор подписало аффилированное с ней ООО «Сирин». Каждый этап сотрудничества согласовывался лично с Ахмадуллиной, все условия выполнены полностью, говорит представитель Natura Siberica. Договор истек и не был пролонгирован, пояснил «Коммерсанту» юрист дизайнера Константин Шварцер.

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