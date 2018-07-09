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Starbucks откажется от пластиковых трубочек к 2020 году

Starbucks, которая расходует более 1 млрд пластиковых трубочек в год, полностью откажется от их использования к 2020 г. Об этом говорится в сообщении компании. «Не использовать соломинку – лучшее, что мы можем сделать для окружающей среды», – приводятся там же слова вице-президента глобального социального воздействия Starbucks Коллин Чепмен.

Инженер компании Эмили Александр уже разработала крышку для напитков, которая заменит трубочки во всех холодных напитках. Эта крышка изготовлена из пластика, но такого, который можно повторно переработать, отмечает Starbucks. Клиенты также смогут попросить трубочку, которая будет изготовлена из аналогового материала, добавляет компания.

Starbucks

Ранее Starbucks начала продавать чашку многоразового использования, которая по внешнему виду похожа на обычный картонный стаканчик. Она продается в том числе и в России, где стоит 150 руб. Кроме того, компания инвестировала $10 млн в проект NextGen Cup Challenge, который занимается разработкой полностью перерабатываемого стакана для горячих напитков.

Стакан многоразового использования Starbucks

Пластиковые отходы подвергаются глобальной критике из-за внесения вклада в загрязнение океана и нанесения вреда птицам и морским млекопитающим, отмечает Bloomberg. По данным агентства, в июне группа из 25 инвесторов потребовала, чтобы компании, в том числе Nestle SA и PepsiCo, сократили использование пластиковой упаковки. В этом году McDonald's уже объявил о том, что к 2025 г. вся упаковка компании будет изготовлена из перерабатываемых материалов.

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