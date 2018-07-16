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Птичий грипп обнаружили на двух площадках «Евродона» по выращиванию индейки

Генный материал вируса гриппа птиц выявлен на двух из 24 площадок агрохолдинга «Евродон», одного из крупнейших в России промышленных производителей мяса индейки, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга. Представитель «Евродона» подтвердил «Ведомостям» эту информацию, уточнив, что вспышку выявили в воскресенье, 15 июля.

Положительный результат на вирус показали три из десяти проб на двух площадках выращивания птицы в Октябрьском районе Ростовской области, сообщила представитель «Евродона». По ее словам, заражение могло произойти во время недавнего урагана и полевых работ, когда в воздух поднялись продукты жизнедеятельности диких птиц. Они также могли попасть в вентиляцию птичников, отметила представить компании.

По ее словам, продукция компании будет отозвана из розничных сетей. Ущерб компании пока не определен.

Это уже третья вспышка птичьего гриппа на площадках «Евродона» менее чем за два года. Первую выявили в декабре 2016 г. Тогда «Евродон» уничтожил 700 000 голов птиц, или около 6% общего годового поголовья. Весной 2017 г. болезнь вновь поразила птиц компании, пришлось уничтожить еще 300 000 голов. Совокупный ущерб от двух вспышек превышает 2 млрд руб., сообщал представитель «Евродона».

Птичий грипп – вирусная инфекция, поражающая пищеварительную и респираторную систему и большую часть внутренних органов животного. При сверхостром течении болезни птицы неожиданно гибнут, при остром – находятся в угнетенном состоянии, с повышенной температурой и проч. Некоторые штаммы заболевания передаются людям.