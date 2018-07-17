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СМИ узнали об уголовном деле против руководства одной из компаний Urban Group

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в связи с крахом застройщика Urban Group. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По делу в качестве подозреваемых проходит руководство одной из компаний, входящих в группу. Речь идет о компании ООО «Ивастрой».

Фигурантов подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве в Одинцовском районе Подмосковья ЖК «Лайково». По версии следователей, руководство компании собрало деньги с дольщиков, но так и не достроило объект. Завершение строительства ЖК теперь потребует еще 12 млрд руб.

Дело заведено по части 2 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 10 лет с трехлетним запретом занимать некоторые должности. Следователи в рамках дела провели обыски экс-гендиректора «Ивастроя» и совладельца Urban Group Андрея Пучкова. Задерживать Пучкова пока не стали, указывает газета.

Источники «Коммерсанта» уточнили, что в основу уголовного дела могли лечь заявления части дольщиков комплекса «Лайково», а также главного владельца Urban Group Александра Долгина. Ранее он обвинил в проблемах Urban Group менеджеров по реализации и рекламе, которые работали в компаниях группы, напоминает газета. Суд подтвердил изданию информацию о ходатайствах следственных органов в рамках дела подтвердили. СКР от комментариев отказался.

Ранее в пяти дочерних структурах Urban Group ввели процедуру наблюдения. 16 июля «Коммерсантъ» сообщил, что достройка комплексов Urban Group потребует дополнительно 70,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют предварительные результаты аудита, писало издание. Власти планируют покрывать этот дефицит за счет средств федерального и подмосковного бюджетов, а также страховых выплат по договорам долевого участия, писало издание.