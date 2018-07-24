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FT узнала о желании Усманова продать 30% акций клуба Arsenal

Миллиардер Алишер Усманов начал активно изучать возможность продажи своего 30%-ного пакета акций английского футбольного клуба Arsenal. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, бизнесмен убедился в невозможности купить контрольный пакет клуба у американского бизнесмена Стэна Кронке и теперь стремится выйти из актива. Сам предприниматель отказался комментировать газете эту информацию. Представитель Кронке не ответил на запрос издания.

Газета напоминает, что ранее российский бизнесмен неоднократно предлагал Кронке сделку, но тот отказывался от переговоров. Ранее он также заявлял, что хотел бы продать пакет любому покупателю, разделяющему его взгляды на развитие клуба, но не Кронке.

Усманов купил акции Arsenal еще в 2007 г. и со временем стал держателем второго по величине пакета. При этом до сих пор российский бизнесмен не входит в совет директоров клуба. В апреле 2017 г. он обратился к Кронке с предложением приобрести его 67%-ную долю в «Арсенале» за $1,3 млрд, но американский бизнесмен не принял предложение.

В октябре прошлого года сам Усманов отказался продать свой пакет Кронке за 525 млн фунтов. Потенциальных покупателей в возможной сделке газета не называет, однако «логичный покупатель» пакета – тот же Кронке, рассуждает источник издания.